Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Güzeller OSB işbirliği yaptı

Gebze Güzeller OSB (GGOSB), bölge sanayicisinin kalifiye eleman sıkıntısına çözüm çalışmalarının sonuçlarını almaya başladı. Gebze Güzeller OSB, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) işbirliğiyle düzenlenen forklift kursunu başarıyla tamamlayan 23 kişi sertifikalarını aldı.

Gebze Güzeller OSB’de düzenlenen törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin bir sanayi kenti olduğunu ifade ederek, “Kocaeli’de kendine bir meslek edinen herkesin iş bulma olanağı yüksek. Bu forklift kursuyla ilgili bize kullanıcı ihtiyacı olduğu söylendi. Bizde KO-MEK bünyesinde kurs açarak bir iş kapsı oluşturduk” dedi. Karaosmanoğlu “Hiçbir şey çalışmadan olmaz. İşsizlikle ilgili hükümetimizin çok önemli çalışmaları var, teşvikler var. Ben vatandaşıma sunu söylüyorum. Elinde maharet, bir sanat, bir meslek olan insan kolay işsiz kalmıyor. Mutlaka bir adım önde olur. Gebze’de işsizlik diye bir şey yok. İşçi aranıyor. Gençlerimize istihdam konusunda belediyeler olarak, sanayiciler olarak yardım etmeye hazırız. Bu forklift kursu fikri istihdam toplantısında ortaya çıktı. GGOSB Başkanımız sanayicilere forklit operatörü lazım olduğunu söyledi. Biz de kursunu vermek için talipli olduk. KO-MEK’te kursunu verdik. Bütün gençleri davet ediyorum. Hangi konuda meslek sahibi olmak istiyorsanız, beceri elde etmek istiyorsanız biz Büyükşehir Belediyesi KO-MEK olarak hazırız” diye konuştu.



Belediye ve OSB’den örnek işbirliği

GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan da konuşmasında, “Büyükşehir’in bize yaptığı katkılardan dolayı çok mutluyuz. Altyapıda, yollarda, her türlü durumlarda sanayicinin yanında. Kocaeli’de belediye ve sanayiciler arasında çok güzel bir işbirliği var. Bu fikir de bizden çıktı. Birkaç firmamızda forklift operatörü ihtiyacı doğunca Büyükşehir Belediye Başkanımız kurs başlattı. Kursiyerlerimiz kollarına birer altın bilezik takmış oldu. Hayırlı olsun” dedi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de konuşmasında, “Büyükşehir Belediyesi KO-MEK kurslarında sanayicilerimize eleman yetiştirme noktasında büyük destek veriyor. Hizmetlerin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Programda kursa katılan 23 kursiyere forklift operatörlüğü sertifikası verildi.