Kocaeli OSB’lerinden demokrasi şehitlerine ve gazilerine destek

Kocaeli’deki 12 Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Yönetim Kurulu Başkanları, Müteşebbis Heyeti Başkanları ve Başkan Vekilleri; 15 Temmuz’da yapılan başarısız darbe girişimi sonrası değerlendirmede bulunmak, demokrasi şehitleri ve gazileri için açılan yardım kampanyasına katkı sunmak ve ilde olağanüstü gayret sarfeden Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na teşekkür etmek üzere biraraya geldi.

Vali Güzeloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde ve çizdiği perspektifte tüm özel sektörümüzün her yatırımında ve çalışmasında yanında olacağız” dedi.

Kocaeli Valiliği Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarete; Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker ve Müteşebbis Heyet Başkanı Necmettin Bitlis, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Asım Kibar OSB Başkanı Ali Kibar, Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas OSB (GKOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyesi Halit İleri, GEBKİM (Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vefa İbrahim Aracı ve Bölge Müdürü Deniz Delioğlu katıldı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ziyarette, şunları söyledi:“İlimizde üretim gerçekleştiren, ilimiz ve ülkemiz adına çok önemli ve değerli katkılar sunan Türk ekonomisi ve Türk sanayisinin merkezi olan 12 OSB’mizin müteşebbis heyet başkanları ve yönetim kurulu başkanlarını birarada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kocaeli; Türkiye’nin büyük ve kutlu yürüyüşüne önemli ve anlamlı katkılar sunan, Türk ekonomisinin ve sanayinin temel ve stratejik bütün sektörlerinde çok büyük ve anlamlı derinlikler ve zenginlikler sunan, Türkiye’nin gelişmesine, büyümesine ve kalkınmasına çok büyük zenginlikler katan bir büyükşehirdir. Bunu da şüphesiz ekonomik olarak özel sektör, özel sektöre bağlı yatırımlarla gerçekleştirildiği açıktır.

Bugün 12 OSB’mizin her birisi kendi alanında ve ölçeğinde dünya çapında üretim gerçekleştiren, dünya ile rekabet yapan ve şüphesiz Türkiye’nin bu anlamdaki hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sunan yapılardır.”

15 Temmuz’un Türk demokrasisi açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu, “Biz millet iradesinin egemenliğin kayıtsız ve şartsız kaynağı olarak kabul eden ve böylesi bir yönetim şeklini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi; Türk milletinin tabiat ve karakterine en uygun rejim olarak kabul eden bir Cumhuriyet sistemiyiz. Cumhuriyet’in şüphesiz sahibi Türk Milleti’dir” açıklamasını yaptı.

Vali Güzeloğlu, Türkiye’nin hedeflerine kararlılıkla inançla yürümeye devam ettiğini kaydetti: “Sizlerin bu hain plan karşısındaki duruşu, yatırımlarınızın devam etmesi, sanayimizde çarkların dönmesi, özel sektörün yatırımlarının kararlılıkla ve hızla taşınmasında şüphesiz ekonomik olarak da ekonomiye yapılmak istenen darbeye karşı da bir darbe olmuştur. Bizler sayın Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde, sayın Başbakanımız’ın çizdiği perspektifte tüm özel sektörümüzün her yatırımında ve çalışmasında yanında olacağız. Bugün burada konuk ettiğimiz 12 OSB’miz, sayın Başbakanımız’ın başlattığı 15 Temmuz demokrasi gecesi şehitlerimiz ve gazilerimiz ile ilgili dayanışma kampanyası çerçevesinde her bir OSB’mizden 50’şer bin TL olmak üzere toplam 600 Bin TL ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın 100 Bin TL bağışı ile şimdilik 700 Bin TL ‘Demokrasi Şehitlerimiz’ ile ‘Gazilerimiz’ için açılan hesaba aktarılacaktır. Tüm çalışmalarınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum.”

Vali Güzeloğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanları, Müteşebbis Heyet Başkanları ve Başkan Vekilleri’ne çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun konuşmalarının ardından OSB Yönetim Kurulu Başkanları, Müteşebbis Heyet Başkanları ve Başkan Vekilleri 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini kınadıklarını ve hiç aksatmadan yatırımlarına devam ettiklerini dile getirerek, sayın Vali’ye bu zor günlerde sergilediği başarılı ve olağanüstü gayreti nedeniyle teşekkür ettiler.

Sanayi kenti Kocaeli’den demokrasi neferleri için 1 milyon 150 bin liralık destek

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ailelerine ve yaralı vatandaşlara destek olunması amacıyla başlatılan “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası”na Kocaelili sanayici ve esnaflar da destek verdi. Darbe girişimi sırasında şehit olanların yakınlarına ve yaralananlara yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine düzenlenen kampanyaya, Kocaeli’de faaliyet gösteren 12 OSB toplam 600 bin TL, Gebze Ticaret Odası (GTO) 400 bin TL, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 100 bin TL ve Körfez Ticaret Odası da 50 bin TL bağışta bulundu. Böylece; Kocaelili sanayici ve esnaflar, kampanyaya toplam 1 milyon 150 bin TL destek sağladı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, iş dünyasının yatırımları ve gelecekle ilgili planlamalarıyla bu hain kalkışmaya karşı en güzel cevabı verdiğini ve kampanyaya Kocaeli’deki işadamlarının büyük destek verdiğini söyledi: “Türk insanı da sanayicisi de üzerine düşeni en güzel şekilde yaptı ve yapacaktır. 15-20 Temmuz arası tüm Türkiye’de yaklaşık 200 milyon liralık konut kredisi kullanılmıştır. İnsanımız ülkesine ve geleceğine güvenle 8 milyar dolarlık bir döviz bozdurarak, Türk Lirası’na dönüştürdü, Türk Lirası’na ve ekonomisine güvendi. Biz büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Şüphesiz 15 Temmuz’u hiç unutmayacağız. Millet iradesine kasteden bu hainlere karşı verilmiş bir büyük mücadelenin, kazanılmış bir demokrasi zaferinin günü olarak hatırlayacağız. Kocaelimiz’in iki kahraman şehidini de hiçbir zaman unutmayacağız. Onların isimlerini de ilimizdeki iki okula verdik. İsimleri sonsuza kadar yaşasın, o isimleri taşıyan okullardan da geleceğine sahip çıkan imanlı evlatlar yetişecektir.”