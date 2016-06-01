01 Haziran 2016 Çarşamba 08:44

Bu haber 4638 kez okundu. Kocaeli sanayi 3. kez SANTEK’te buluştu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen SANTEK 2016 - 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Kocaeli başta olmak üzere Doğu Marmara Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarını aynı çatı altında biraraya getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen SANTEK 2016 - 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, KobiEfor’un sponsorluğunda 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası işbirliği, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından hazırlanan Fuar’ın açılışına; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Daire Başkanı Tuğamiral Hasan Kulaç, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Günay Güneş, Düzce Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Fahri Çakır ile TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersöz, TÜYAP Anadolu Genel Müdür Yardımcısı Cihat Alagöz ile çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

Açılışta konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli’nin sadece il ve ilçe ölçeğinde değil, Türkiye’nin aydınlık güçlü yarınlara taşınmasında, 2023 dahil temel hedeflerine ulaşmasında, insanına zenginlik, gelir ve değer olarak üretimin dönüşmesinde öncülük eden, belirleyen etkileyen bir Büyükşehir olduğunu belirtti. Güzeloğlu, şehre ilişkin şu bilgileri verdi: “13 Organize Sanayi Bölgesi, 3 Serbest Bölgesi ve Teknoparkı olan, Türkiye’nin en fazla araştırma geliştirme merkezlerinin özel sektöre ait olarak aktif ve etkin olan, üniversitelerindeki teknoloji transfer ofisleriyle marka patent tescillerinde Türkiye’nin en önünde olan ve şüphesiz bütün bunların daha ötesini yapabilecek hedef olarak alan ve çabalayan bir Büyükşehir. 21’nci yüzyıl bilgi ekonomisinin temel kavramları olan, bilgi ekonomisine dayalı temel değerler olan, yazılım ve bilişim alanından başlayarak savunma sanayine, temel ve stratejik bütün sektörlerde beklenilen hedeflerin elde edilmesine katkı sağlamayı istiyor ve gayret ediyoruz.”

Kocaeli olarak önemli bir altyapıya sahip olduklarının altını çizen Güzeloğlu, “İlimiz Türkiye’nin değişim sürecinde sahip olduğu üretim çeşitliliğinde, imalat sanayinin yüzde 15’ini, temel stratejik bütün sektörler dahil dış ticaretin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına gerçekleştiren bir ‘Büyükşehir’ kimliği taşımanın ötesinde, Bilişim Vadisi, üniversitelere bağlı araştırma ve geliştirme merkezleri, il sınırlarımızda bulunan TÜBİTAK Ar-Ge, Türkiye’nin en önemli araştırma ve laboratuvar merkezlerine sahiptir. Şüphesiz en önemli hedefimiz ve ortak amacımız olan yerli otomobilden, milli tanka, milli gemiden, milli helikopterine kadar artık millileştirilmiş, bu ülke insanının, ekonomisinin ve gücünün ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmek noktasında bir büyük heyecanı hissetmekteyiz” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli en fazla üretim yapan yerlerden biri; Türkiye’nin santralidir. Bu kadar üretim, ticaretin olduğu yerde fuarların daha yoğun yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun için işbirliği yapmaya hazırız” çağrısını yaptı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, fuara ilişkin teknik bilgiler verdi: “Fuar kapsamında kamu kuruluşlarından ücret alınmadı. 10 farklı ülkeden 43 yabancı firmayı fuarımızda ağırladık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 400 metrekare alanda katılım göstererek ithal edilen 113 parça üründe ‘yerlileştirme sergisi’ açarak Türkiye’de yapılmasını sağlamak istiyor.”

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, fuara 250 firmanın katıldığını belirterek, “Kocaeli Türkiye’nin mini bir örneğidir. Burada yapılma ihtimali olup da yapılmayanın vebali vardır. Kocaeli ekonominin santralidir” dedi.

TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal ise 37 yıllık bir firma olduklarını ve bugüne kadar 1683 fuar gerçekleştirdiklerini, fuarlara 275 bin firmanın katıldığını, 179 ülkeden 46 milyon ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Tüm dünyada 30 bin fuar yapıldığını ve 260 milyonun insanın fuarlarda koşturduğunu kaydetti.



Atıklarınızdan ‘Kaynaklar’ ile kurtulun

Kaynaklar Metal Sanayi’nin geçmişi 40 yılı aşıyor. Firma 3 yıldır ise çevre teknolojileri alanında faaliyetlerini çeşitlendiriyor. Kaynaklar Metal Sanayi kurucusu Adem Kaynak, sanayi tipi çamurların ve biyolojik atıkların kurutulması çalışmasını yürüttüklerini söylüyor. Kaynak, ayrıca tehlikeli atık çıkaran firmalara da hizmet verdiklerini belirtiyor. Fabrikalarda çıkan atıkların doğaya zarar vermeden kurutulması işleminin asıl işlerini oluşturduğunu kaydeden Kaynak, “İki çeşit makinemiz var. Birinci model; döner fırın denilen bir sistem. Kurumlar, bölgelerinden çıkan atıkların kurutulmasını sağlıyor. Diğer makinemizde ise atığını bertaraf edip atığını çimento fabrikalarına göndermek isteyenler tercih ediyor. Ayrıca kuruttuğu ürünü yine hammadde olarak kullanmak isteyenler de bu ürünü tercih ediyor” diyor. Kaynaklar olarak bu yıl Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Kaynak, makineleri Türkiye’de ilk kez ürettiklerini belirterek yurtdışı için çalışmalara başlayacaklarını duyuruyor. Kaynak, yurtdışı için İran’da serbest bölgede yeraldıklarını anlatıyor.



Aras Çelik, mevcudiyetini koruyacak

Korkmaz Çelik’te takım çeliği satış müdürü olarak uzun yıllar hizmet veren Sait Ölçün tarafından 2006 yılında 2 yeğeninin katılımıyla kurulan Aras Çelik ilk aşamada imalat çeliğine yönelik faaliyet yürüttü. Daha sonra takım çeliğine yönelik faaliyete başladıklarını söyleyen Sait Ölçün, “DES’te faaliyet yürütüyoruz. Mevcut kapasitesinin yüzde 70-80’ini doldurmuş durumdayız. Yaklaşık 10 yıllık firmayız ama geldiğimiz noktada bazı gerçekleri sonradan öğrendik. Kimsenin sermayesi yaptığı işle doğru orantılı değil. Bunu görerek mevcudiyeti korumaya çalışıyoruz. Satış portföyümüzde bazı değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde takım çeliği satışını biraz daha artırmayı planlıyoruz. Çünkü bizim işimizde iş arttığı zaman bulunduğunuz alan da genişlemek zorunda. Şu anda 600 metrekare alanda çalışıyoruz. Bu alanda faaliyetleri sürdürmek istiyoruz” diye konuşuyor. Genel bir piyasa değerlendirmesi de yapan Ölçün, “Global bir kriz var bunu kabul ediyorum ama Türkiye’de yaşanan krizi biz yaşatıyoruz. 35 yıllık piyasa deneyiminde krizlerin bahane edilerek bir yere varıldığını görmedim. Çünkü piyasada kriz ödemeleri geciktirmek için kullanılıyor. Bu da çok yanlış bir durumdur. Ayrıca bir sıkıntı da firmalar cirosunu kar olarak görüyor. Ve ciroyu işi dışında her yere harcıyor” diyor.



Hızlı İmalat Teknolojileri novimod’da

Firmaların Ar-Ge bölümlerinde tasarlamış oldukları ürünleri elle tutulur hale getirebilir sistemleri yapan novimod Hızlı İmalat Teknolojileri, seri üretime geçilmeden olası hataları sıfıra indirmeyi amaçlıyor. novimod Hızlı İmalat Teknolojileri Kurucusu Muhsin Arabacı, şu bilgileri veriyor: “Firma, 2011 yılında Kocaeli’de kuruldu. Hizmet verdiğimiz alanlar; 3D yazıcılar, hızlı prototipleme, silikon kalıplama, tersine mühendislik, hassa döküm, ardıl işlemler, vakuum casting makine imalatı, reaction injection moulding hizmetlerini veriyoruz. Genel kapsamda tüm sektörlere hitap ediyoruz. Ana hatlarında ise otomotiv, savunma, beyaz eşya ve elektronik sanayi ağırlıklıyız.” 2011 yılından bu yana 100 firmaya ulaştıklarını kaydeden Arabacı, ileriki yıllarda yurtdışında düzenlenen fuarlara katılarak yurtdışı da hedeflediklerini anlatıyor. 3D yazıcıları müşterinin talepleri doğrultusunda kendi bünyelerinde imal ettiklerini anlatan Arabacı, ürüne yeni yeni ilgi duyulmaya başladığını ve kendilerinin 3 farklı ebatta üretim yaparak firmaların ihtiyacını karşıladıklarını açıklıyor.



Sözer Makine, yurtdışı hedefliyor

Aile firması olan Sözer Makine Sanayi, 1946 yılında kuruldu. Kuruluş yılında sıvı veya akışkan olan ürünlerin transfer pompalarını yapan firma, daha sonra kimya sektörüne yönelik makinelerin üretimine başladı. Şirkette 3. jenerasyon olduğunu belirten Sözer Makine Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Sözer, Türkiye’nin ürün gamında en fazla çeşidi olan firmalardan biri olduklarını söylüyor. Üretimlerinin yüzde 75’ini ihraç ettiklerini belirten Sözer, “Kuzey Afrika, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa’da 4-5 ülkeye ulaşıyoruz. Türkiye’de ise boya imalatı yapan en büyük firmalara ürün sağlıyoruz. Toplam 40 çalışanımız var. İlk Karaköy’de kurulan firmamız daha sonra Rami’de faaliyetlerini yürütürken Dudullu İMES’e taşınmış. Daha sonra ise İMES OSB’de toplam 5 bin metrekare alanda kendi fabrikamızı yaptık, orada imalatımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. 2016 yılına ilişkin bilgi veren Sözer, krizi fırsata çevirme eğilimi göstererek bünyelerine 2 tane CNC tezgahlar aldıklarını anlattı. Sözer, “Yurtdışı ağırlıklı çalışıyoruz. Avrupa temel hedef noktamız. Avrupalı kullanıcılara ulaşmak için fuarlara katılıyoruz” diyor.