Kocaeli’de OSB Başkanları ile bir araya gelen Bakan Faruk Özlü; “Ekonominin lokomotifi sanayi, sanayinin lokomotifi Kocaeli”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Toplantı Salonu’nda, Kocaeli’deki Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’ler) Başkanları ile bir araya geldi. GOSB Yönetim Binasında gerçekleşen toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi (Kocaeli Alikahya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, TOSB (TOSB-Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Birlik OSB (BOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, GOSB Bölge Müdürü Zeynep Nil Sönmez, GEBKİM Bölge Müdürü Deniz Delioğlu, Gebze Plastikçiler OSB (GEPOSB) Bölge Müdürü İrfan Ayar, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı, Kocaelili OSB’lerin ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantının evsahibi GOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBDER Başkanı Vahit Yıldırım’ın açılış konuşmasının ardından konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kocaeli’nin Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayarak, özellikle imalat sanayisinin nabzının burada attığını belirtti. Bakan Özlü, ekonominin lokomotifinin sanayi, sanayinin de lokomotifinin Kocaeli olduğunu söyledi. Özlü, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması hedeflerine ulaşması için sanayinin nicelik ve nitelik olarak büyümesiyle gelişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin açıklanan 2016 yılı son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin büyüme verilerine de değinen Faruk Özlü, Türkiye’nin 2016 yılında son çeyrekte yüzde 3.5 oranında büyüdüğünü, tamamında ise yüzde 2.9 oranında bir büyüme kaydettiğini söyledi. Revize edilmiş Orta Vadeli Program’a göre bu rakamın yüzde 3.2 olduğunu aktaran Özlü, ancak bu rakamın 2.9 olarak gerçekleştiğini kaydetti: “Biliyorsunuz geçen sene Türkiye talihsiz olaylar yaşadı. Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Türkiye’deki siyasi ortamın meydana getirdiği belirsizlik sanayicilerimizin önünü görememesine sebep oldu ve bu sebeple de geçen sene beklentinin biraz altında büyümüş olmamıza rağmen bunu büyük bir başarı olarak ifade etmek gerekmektedir çünkü Türkiye’nin maruz kaldığı hadiselere dünyanın herhangi bir ülkesi maruz kalsa inanın bırakın 2.9 büyümeyi eksi büyüme olur, yani eksi 2.9 küçülür.”

Faruk Özlü, geçen sene son çeyrekte yüzde 3.5 büyüme kaydedildiğini aktardı: “Bu büyüme rakamları Türkiye için yeterli rakamlar değil ancak geçtiğimiz yıl yaşanan hadiseleri hatırlarsak Türkiye ekonomisinin aslında muazzam bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz. Birinci çeyrekte büyüme yüzde 4.5 ikinci de 4.5, üçüncüde eksi 1.8 yani 15 Temmuz olmasaydı, geçen sene Türkiye’nin büyümesi yaklaşık yüzde 4.5 olacaktı. Bunu söyleyebiliriz.” Özlü, 15 Temmuz’un ekonomiye verdiği zararın bilançosunun aslında bu büyüme oranlarında görüldüğüne işaret etti: “2017 yılında Orta Vadeli Plan’da ve ekonomik programda öngördüğümüz şekilde bir büyüme yakalayacağız.”

Üretim üssü olan Kocaeli’nin dünya çapında bir teknoloji üssüne de dönüşmesinin hayalini kurduklarını anlatan Özlü, “Bir genç arkadaşımızın Bilişim Vadisi’nde kuracağı bir firmanın, küresel bir markaya dönüşmesinin hayalini kuruyoruz. Türkiye’nin yüksek gelir grubundaki ülkelerden biri olmasının hayalini kuruyoruz. Türkiye’nin küresel çapta ekonomik ve siyasi bir güce dönüşmesinin hayalini kuruyoruz. Bir şeyin hayalini kurabiliyorsanız, onu gerçekleştirebilirsiniz demektir. İnşallah bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz, hedeflerimize birer birer ulaşacağız” diye konuştu. Özlü bunu başarmak için gereken her şeye sahip olduklarını ancak hayalleri gerçekleştirmeleri önünde sistem engeli bulunduğunu bildirdi. Türkiye’nin geçmişte çok zaman kaybettiğini vurgulayan Özlü, artık bunlara ayıracak zamanları olmadığını söyledi. Özlü ayrıca 16 Nisan’da yapılacak referandumun ardından Meclis’te bekleyen Üretim Reform Paketi’ni de hayata geçireceklerini açıkladı.

OSB Başkanları ile görüşmesinde Bakan Faruk Özlü, OSB’lerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda eğitimle ilgili bir daire başkanlığı oluşturduklarını belirtti. Özlü, Bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları Mesleki Lise Protokol’ü ile OSB’lerdeki yeni meslek liselerinin teknik kolej konseptinde oluşacağını söyledi. Özlü, bu okulların müfredatının oluşumuna OSB’lerin de katkı sağlayabileceğini ve bu okulların hayata geçirilmesi için ucuz ve uzun vadeli kredi desteği vereceklerini de açıkladı.

Toplantıda OSB Başkanları ve temsilcileri de Bakan Özlü’den, bu okullarda okuyan öğrenci başına verilen kamu desteğinin yetersiz olduğunu belirterek bu miktarın artırılmasının yanı sıra Emlak Vergisi ve diğer vergilerin düşürülmesi, OSB’lerin yaptığı işlerde KDV muafiyeti sağlanması, özel hukuk tüzel kişiliği statüsüne sahip OSB’lerin kamu kuruluşu niteliğinde değerlendirilmesini de talep ettiler. Ayrıca lojistik alan kullanımının genişletilmesini ve OSB’lerdeki fabrikaların kiraya daha rahat verilmesinin sağlanmasını da istediklerini dile getirdiler.