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01 Nisan 2018 Pazar 08:36
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Koska iş süreçlerinde verimliliği IFS ERP ile artırıyor

Türkiye’nin en büyük tatlı üreticilerinden Koska, farklı uygulama ve modüller üzerinden işleyen kritik iş süreçlerini IFS uygulamalarıyla merkezi bir sistem üzerinde toplayarak verimliliğini artırdı.

Koska iş süreçlerinde verimliliği IFS ERP ile artırıyor
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IFS’in temel ERP uygulamalarıyla departmanların yönetilebilirliği artarken lojistik süreçlerinde tedarikçilerle iletişim kolaylaştı.
Helva, tahin, pekmez ve geleneksel Türk tatlıları üreten 110 yıllık aile şirketi Koska, aynı zamanda kendi ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiriyor. İş süreçlerini yönettiği kurumsal yazılım altyapısını yıllar içinde parça parça temin ettiği farklı çözümlerle oluşturan Koska, verimliliği ve yönetilebilirliği artırarak, kurum içi standartları iyileştirmek için merkezi bir ERP çözümüne geçme kararı aldı. Detaylı incelemeler sonucunda Koska, IFS ERP çözümünü kullanmaya karar verdi. ERP öncesi dönemde süreç yönetiminin Koska’da bir kurum kültürü olarak benimsenmiş olması, IFS uygulamalarının şirket içinde daha hızlı ve kolay benimsenmesini sağladı. IFS ekibinin ve Koska yönetiminin doğru veri seti üzerinden çalışması sayesinde entegrasyon süreci hızlı ve sorunsuz gerçekleşti. Yaklaşık 3 ayda tamamlanan projenin ilk fazında finans, satış, üretim ve stok yönetimi IFS uygulamalarına taşındı.
Zahmetsiz performans ve hedef yönetimi: Koska’nın kritik ihtiyaçlarının başında, hedef ve performans yönetiminin ERP sistemi üzerinden otomatik  gerçekleştirilebilmesi yer alıyordu. IFS uygulamaları ile Koska bu süreçleri tek bir ekrandan yönetebilir hale geldi. İK yöneticileri, işe alımlarda onay süreçlerinin takibini tek ekran üzerinden gerçekleştiriyor. Sisteme tanımlanan yaklaşık 200 hedefin her biri kişi bazlı ve otomatik olarak puanlanıyor. Koska çalışanları kendi değerlendirmelerini gerçek zamanlı takip edebiliyor.

Verimliliği zirveye taşıyan merkezi sistem: Koska’nın tüm süreçlerinin merkezi bir sistem üzerinde işleyip, tek elden yönetilebilir hâle gelmesi, verimlilik sağlıyor. IFS uygulamaları ile Koska’nın kurumsal hafızası kişiden bağımsız bir yapıya kavuşuyor.
Koska için en kritik adımlardan lojistik süreçlerinin entegrasyonu da projenin kayda değer çıktılarından. IFS ile birlikte tüm süreç tek noktadan, zahmetsizce yönetiliyor.

Koska, Endüstri 4.0 çağına hazırlanıyor: Koska’da IFS ERP Projesi’nin ikinci fazı devam ediyor. Bir sonraki adımda, mağaza seviyesinde, yazarkasalara kadar uzanan bir entegrasyon yapılması planlanıyor. Yol haritasında şirketler arası işlemlerin de merkezi sisteme aktarılması yer alıyor. Koska’nın Simav tesislerine de IFS kurularak, oradaki planlamanın da genel merkezden yürütülebilir hale getirilecek. İş zekası uygulamasının daha detaylandırılmasıyla karar mekanizmalarını destekleyecek duruma getirilmesi; Ar-Ge ve yeni ürün devreye alma süreçlerinin entegrasyonunun sağlanması da bundan sonraki aşamalar arasında.

Koska Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Hande Eryiğit, bu dönüşümle birlikte Koska’yı Endüstri 4.0 çağına hazırladıklarını söylüyor: “Çalışanlarımızı angarya işlerinden kurtarmak istiyoruz. Akıllı insanların akıllı sistemleri yönetmesi gerekiyor. Amacımız insanın üzerindeki her türlü gereksiz yükü makinelerle yönetebilmek. Koska’da tüm süreçleri merkezi bir şekilde IFS ERP üzerinden yöneterek, akıllı insanların akıllı sistemleri yönettiği bir düzen kuruyoruz. IFS teknolojisi bize bu konuda büyük fayda sağlıyor.”

Faydalar: “Performans ve hedef yönetiminin merkezi sistemle otomatik yönetilmesi. Lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi. Departmanlar arası etkileşimin yönetilebilirliği. Sevkiyatların detaylı analizi.”

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