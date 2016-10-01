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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:48
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Kredi kartı düzenlemesi Resmi Gazete’de yayınlandı

Taksit süresi 9 aydan 12’ye çıkarıldı. Bireysel kredi kartına taksit sayısını 12’ye çıkaran ve kart borçlarını yeniden yapılandırmaya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kredi kartı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı
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Yönetmeliğe göre, önceden olduğu gibi kuyumculuk ürünleri, akaryakıt, telekomünikasyon ve gıda ürünlerinde taksit uygulanamayacak.
Başbakan Binali Yıldırım’ın Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıkladığı kredi kartına taksit düzenlemesini içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili yönetmelik değişikliğinde; “Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez” denildi. Bu süre; kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak belirlendi.

Cep telefonuna taksit olmayacak
Yönetmelikte, kredi kartıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurtdışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanmayacağı belirtildi. Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi de on iki ayı geçemeyecek.
Ayrıca Yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile de kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri kart sahipleri tarafından talep edilmesi durumunda ‘en fazla yetmiş iki ay’ ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebileceği belirtildi ve ‘Her aya düşen taksit tutarı ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenir’ hükmü getirildi. 

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