Küçükkuyu ile Bar Şehri kardeş şehir oldular

“Karadağlı Bakiç kardeşler Galatasaray’ın kurucularından” Karadağ (Montenegro) Devleti’nin bağımsızlığının onuncu yılı münasebetiyle Küçükkuyu ile Bar şehri kardeş olurlarken tarihi bir gerçek de ortaya çıktı. Galatasaray’ın onüç kurucusundan ikisi Karadağlı Milo ve Pavle Bakiç kardeşler!

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, Karadağ Fahri Başkonsolosu olarak Karadağ'ın Bar şehri Belediye Başkanı’nı İstanbul’da ve Küçükkuyu’da misafir etti.

Dr.Suver’le bu ziyareti konuştuk.





KobiEfor: Sayın Suver, bu ziyareti bize

anlatır mısınız?

Akkan Suver:

Öncelikle belirtmek isterim ki evsahipliğini benden fazla Küçükkuyu Belediye Başkanı sayın Cengiz Balkan yaptı. Bunu bir hakkın teslimi olarak söyleyerek sözlerime başlamak isterim. Montenegro’nun (Karadağ) Bar Belediye Başkanı Dr. Zoran Srzentiç, geride bıraktığımız ay içinde ülkemizdeydi. Ülkemize geliş nedeni, Küçükkuyu Belediyesi’nin bir jesti ile ilgiliydi.



Karadağ Devleti bu yıl bağımsızlığının onuncu yılını idrak ediyordu. Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve başkanlığını yaptığı Meclis’i aldıkları bir kararla Bar Şehri ile kardeş olmaya aynı zamanda da bağımsızlığın onuncu yılı münasebetiyle Küçükkuyu’da Bar Şehri’nin adını taşıyan bir park açmaya karar vermişlerdi.



Bar Şehri’nin Belediye Başkanı Dr. Zoran Srzentiç ile Belediye Meclis Başkanı Munib Liçina bu açılışa katılmak üzere ülkemize geldiler. Ben de Karadağ Fahri Başkonsolosu olarak bu açılışta yer aldım.





KobiEfor: Küçükkuyu ile Bar şehrinin

benzerlikleri var mı?



Akkan Suver:

Küçükkuyu Ege sahilinde bir sahil beldesi... Bar Montenegro’nun (Karadağ) Adriyatik kıyısında bir sahil beldesi... Bu iki müstesna turizm merkezi 15 Temmuz’da kardeş şehir anlaşmasına imza attılar. Bar’dan Belediye Başkanı Dr. Zoran Srzentic ve Bar Şehri Meclis Başkanı Munib Liçina ile birlikte gelerek imzaladıkları anlaşmaya göre kültürel, sosyal ve tarımsal konularda işbirlikleri gerçekleştirecekler.



Küçükkuyu’daki törende Marmara Grubu Vakfı’ndan Av. Ercüment Güvercin ve Kenan Acıkök ile Karadağ Diaspora Başkanı Av. Recep Sancaktar da hazır bulundu. Burada gerçekleşen kardeş şehir imza protokolünden sonra Bar Belediye Başkanı Dr. Zoran Srzentiç, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’a ve Dr. Akkan Suver’e birer teşekkür hediyesi sundu. Cengiz Balkan da Dr. Zoran Srzentiç’e, Karadağ Ankara Büyükelçisi Branko Miliç’e, Bar Belediyesi Meclis Başkanı Munib Liçina ve Dr. Akkan Suver’e ayrı ayrı günün anısına birer plaket takdim etti.



Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada; “Zeytincilik hem bizim, hem de onların ortak olduğu bir konu. Bu alanda birbirimizden öğreneceğimiz, birbirimize öğretebileceğimiz pek çok konumuz var. Zeytin rekoltesinde, işlenmesinde, pazarlanmasında işbirliği yapabiliriz. Sosyal alanda ise bölgemizden genç gönderip oradan da gençleri getirerek birarada düşünme ve sosyalleşme ortamı yaratmayı tasarlıyoruz. Kültürel alanda da etkinlikler ortaya koymak hedeflerimiz arasında bulunmaktadır” dedi.





KobiEfor: Küçükkuyu’da kardeş şehirlilik

anlaşmasının yanısıra hangi etkinlikler

gerçekleşti?



Akkan Suver:

Başkan Cengiz Balkan ve arkadaşları, kardeş Belediye olunması anısına Küçükkuyu’da içinde Çocuk Parkı, Açık Hava Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Basketbol sahası bulunan “Karadağ Cumhuriyeti 10 yaşında Bar Şehri Parkı’nı” Bar Şehri Belediye Başkanı Dr. Zoran Srzentiç, Karadağ Ankara Büyükelçisi Branko Miliç, Karadağ İstanbul Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver, Bar Belediyesi Meclis Başkanı Munib Liçina ve Küçukkuyulular’ın katılımıyla açtılar. Böylelikle attıkları imzayı kalıcı kıldılar. Bunu önemsiyorum.





KobiEfor: Bu arada Galatasaray’ı ziyaret ettiniz.

Galatasaray ile Karadağ’ın ilgisini anlatır

mısınız?

Akkan Suver:

Heyet Küçükkuyu’ya gitmeden önce Galatasaray Spor Kulübü’nü de ziyaret etmek istemişti. Galatasaray’ın Karadağ ile ilişkisini gereği gibi bilmeyenlerden biriydim. Karadağ’ın Bar Belediye Başkanı Dr. Zoran Srzentic, Bakiç Kardeşler’den söz ettiğinde de Galatasaray’da oynayan herhangi bir sporcu gibi değerlendirmiştim. Fakat Galatasaray Kulübü’nün Başkanı Dursun Özbek’in odasına girdiğimizde duvarında Milo Bakiç’in resmini görünce ben de benimle beraber olan Cafer Okray, Ercüment Güvercin ve Nasuhi Sezgin de heyecanlandık. Öte yandan Galatasaray’ın renkleriyle Montenegro’nun (Karadağ) renkleri de aynı! Kurucular arasında iki Karadağlı’nın bulunması önemli.



Galatasaray Spor Kulübü kurulurken Bar şehrinden iki kardeş futbolcu, kulübün kuruluşunda yer almışlar. Bu iki Karadağlı genç Milija (Milo) ve Pavle (Pol) Bakiç kardeşlerdir. Andriyevitsa kasabasından Galatasaray Sultaniyesi’nde okumaya gelen ve buradan mezun olan bu iki genç Galatasaray Spor Kulübü’nün on üç kurucusundan ikisidir. Bar Belediye Başkanı Dr. Zoran Srzentic ile birlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından kabul edildiğimizde Başkanlık odasının duvarında bulunan Bakiç kardeşlerden Milo Bakiç’in resmi adeta tarihe tanıklık ediyordu. Galatasaray’da futbol da oynayan Bakiç kardeşlerden Milo, ilk yıl Galatasaray şampiyon olduğunda kupayı kaldıran takımın içindeymiş.



İki kardeş de Galatasaray’dan sonra Harbiye mektebine gitmişler, Ne var ki buradan biri Subay çıktıktan sonra Karadağ’a gitmiş ve bize karşı dövüşen birliklere kumanda etmiş. O dönemde esen milliyetçilik rüzgarları sonucunda Pavle adı kurucular arasında bulunmasına rağmen kendisinden söz edilmeme kararı alınmış. 2014 yılında Galatasaray’ın o günkü yönetiminde bulunan Candan Erçetin, Karadağ’a giderek Bakiç Ailesi’ni bulmuş ve orada tertiplenen bir merasimle Bakiç Kardeşler adına Anıt dikilmesini temin etmiş. Böylelikle Osmanlı’nın renkliliğine bir örnek teşkil eden bu birlikteliğin yeniden gündeme gelmesi, tarihe tanıklık etmemize yeni bir vesile teşkil etti.