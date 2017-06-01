Küreselleşme’de yeni bir boyut: “Bir Kuşak-Bir Yol” start aldı

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Bir Kuşak-Bir Yol (İpek Yolu) projesi aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in de bulunduğu altmışa yakın cumhurbaşkanı veya devlet başkanının katıldığı bir törenle başladı. 3000 civarında yabancı ülke temsilcisinin hazır bulunduğu törenlerde Türk sivil toplumunu Marmara Grubu Vakfı adına Dr. Akkan Suver temsil etti.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver ile “Bir Kuşak-Bir Yol” etkinliğini konuştuk. Suver, ortaya konan felsefeyi şu sözlerle özetledi: “Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından dört yıl önce gündeme getirilen Bir Kuşak-Bir Yol (İpek Yolu) projesi gerçekte yeni bir küreselleşme modelini de beraberinde getirmektedir. Bu yeni küreselleşme modeli İngiltere Başbakanı Teresa May’in Brexit, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Donald Trump’ın ‘Yeniden Amerika’yı Büyük Kılmak-Make America Great Again’, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Yürüyoruz-En Marche’ düşüncelerinde ortaya koydukları tarzdan bir yeniliği beraberinde getirmektedir.”

Dr. Akkan Suver, şunları anlattı: “Ülkem Türkiye’nin büyük önem verdiği ‘Bir Kuşak-Bir Yol (İpek Yolu)’ projesi start aldı. Başkanlığını yaptığım Marmara Grubu Vakfı, ‘Bir Kuşak-Bir Yol’ projesini çağın felsefesi olarak görmektedir. 21. yüzyılın devamında nelerle karşılaşılacağını bugünden tahmin etmek güçtür. Ama bir şey biliyoruz ki; yükselen Asya bir gerçektir ve dünyaya entegre olmaya çalışan Afrika bir başka gerçektir ve fakirliğin kol gezdiği bir dünyada bir de refahın zirveye çıktığı Batı da bir gerçektir. Nihayet, dünya nüfusunun üçte biri dünya gayri safi hasılasının üçte ikisini almaktadır. Çünkü üretmektedir. Beri tarafta 200 dolar gelir seviyesinde ülkeler vardır, diğer tarafta 150 bin dolar seviyesinde ülkeler vardır. Kalkınmasından ümit kesilmiş ülkeler var, kalkınmakta olan ülkeler, kalkınmış ülkenin kargaşası, düzensizliği var. Fakirler, zenginler olayı var. Ama öyle bir noktaya gelinmiş ki ideoloji geniş çapta etkisini kaybetmiş, daha çok akılcılık hakim olmaya başlamış.

Artık dünyanın sloganı; ‘beraber yaşa, beraber çalış.’ Bir Kuşak-Bir Yol İpek Yolu’nun yeniden meydana çıkması, bunun eseridir. İnsanlar her yerde yine hareketlensinler, kalkınsınlar, mal ve fikir üretsinler ve birbirleriyle bunları değişsinler. Avrupa Birliği bunun rehberliğini yaymaktadır. Avrupa; Avrupa Birliği ile fikirlerin, malların, hizmetlerin ve insanların hudut tanımazlığını ortaya koymuş, savaşın ancak böyle önlenebileceğini, insanların birbirinden ayrılmayacak şekilde yaklaşma gereğini ortaya koymuştur. Bir Kuşak-Bir Yol (İpek Yolu Projesi) aslında barış içinde yaşamanın şah damarıdır, ana damarıdır.

Çin’le Avrupa arasında Bir Kuşak-Bir Yol Projesi bir köprüdür. Bu köprünün adı Avrasya’dır. Dünya bugün bir Avrasya gerçeği ile karşı karşıyadır. Avrasya kıtasını çok iyi anlamak, çok iyi değerlendirmek zorundayız. Avrasya gerçeği son yirmi beş yılda şekillenmiş ve dört yıl önce Bir Kuşak-Bir Yol projesiyle yeni imkanların oluşumunu sağlamıştır. Nedir bu imkanlar? Önce kültür hazineleridir. Binlerce yıllık bizim de mensubu bulunduğumuz büyük bir medeniyetin hazineleri Avrasya’da mevcuttur. Bu hazinelerin bugün gün ışığına çıkmasıyla Avrasya’da barış olacaktır. Birbirine dost olan, birbirine akraba olan ülkelerle ilaveten onların komşuları olan Çin’den İngiltere’ye kadar olan bütün devletler, Rusya dahil, bütün devletler barış içinde yaşamayı akıllarına koyacaklardır.

Bir kültür hazinesinin yanı sıra bir tarih hazinesi ortaya çıkacaktır ve geleceğe uzanan ticaret köprüsü oluşacaktır. İngiliz’in, Fransız’ın, Alman’ın malı Moğolistan’a, Özbekistan’a, Gürcistan’a ulaşacak, Azerbaycan’ın petrolü, Türkmenistan’ın gazı, Özbekistan’ın pamuğu, Çin’in ipeği sınırların dışına taşacaktır. Lisanın zenginliği ülkelerin kapısını çalacaktır.

İnanıyorum ki Bir Kuşak-Bir Yol Projesi ile altmıştan fazla ülkede karşılıklı güven, ortak eylem, güçlü irade oluşacaktır. Böylelikle ekonomik kalkınma sorunlarının çözümlenmesi daha kolay hale gelecektir. Gene bu proje ile uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi de temin edilecektir.”