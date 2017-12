Logo ekosistemini yarattı, Logosphere 2017 gerçekleştirildi

Logo Yazılım tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Logosphere 2017, “Geleceği Birlikte Yazıyoruz” temasıyla 1.000’den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Logo Yazılım CEO’su Buğra Koyuncu, “Artık her şey yazılım olacak, her şeyin içinde yazılım olacak…

Ayrıca yazılım sadece yazılımcılara bırakılmayacak kadar önemli” dedi.



Yazılım sektörünün lider firmalarından Logo Yazılım tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Bilgi ve Teknoloji Platformu Logosphere 2017, bilişim ve iş dünyasından profesyonelleri buluşturdu. “Geleceği Birlikte Yazıyoruz” temalı etkinlikte Logo Yazılım’ın çalışanları, çözüm ortakları, BT alanında uzman akademisyenler, öğrenciler ve farklı mesleklerden 1.000’in üzerinde izleyici bir araya geldi. Alanında uzman 76 konuşmacının, 34 oturum ve 15 panelde dinleyicilerle buluştuğu etkinlikte; dijital dönüşüm, kurumsal kaynak planlaması (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), perakende, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi, siber güvenlik, mobil satış, iş akış yönetimi ve iş analitiği çözümleri konuları ele alındı.



Moderatörlüğünü Gazeteci Emin Çapa’nın yaptığı “Türkiye’nin Geleceğini Birlikte Yazmak” konulu ilk oturumda, bilim ve teknoloji açısından yeni bir çağ yaşandığı ve her anlamda bir kırılma dönemi olduğu vurgulandı. Endüstri 4.0 kavramı yerine dijital sanayi kavramı üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen Çapa, bilişim olmadan şirketlerin varlığını sürdürmesinin imkansız olduğunu belirterek, tüm bu gelişmeleri takip etmeyen, çağa ayak uydurmayan şirketlerin oyun dışına itileceğini ve yok olacağını belirterek sözü Logo Yazılım CEO’su Buğra Koyuncu’ya devretti. Koyuncu, Logo’nun 33 yıldır bir yazılım üreticisi olarak dijital dönüşümde öncü rol üstlendiğini ve şirketlere yol gösterdiğini, onları geleceğe hazırladığını belirterek, etkileşime verdikleri önemi vurguladı. Koyuncu, “Etkileşim bizim inandığımız, çok önemsediğimiz bir değer ve ekosistem olabilmenin temel kuralı. Ekosistemi oluşturan tüm bileşenler; geliştiriciler, kullanıcılar, servis sağlayıcılar ve iş ortaklarımızla birlikte, geleceği birlikte yazmaktan söz ediyoruz” diye konuştu. Koyuncu, konuşmasında Kotler’in pazarlama için yaptığı ‘pazarlama sadece pazarlamacılara bırakılmayacak kadar önemlidir’ yorumundan yola çıkarak yazılımın da sadece yazılımcılara bırakılmayacak kadar önemli olduğunun altını çizdi.



Koyuncu, “İnternetten tarhana aldığımız günleri yaşıyoruz. Yüksek teknolojiyi sadece ürünün içinde düşünmemeliyiz, evdeki su ısıtıcımız bile üzerinde yazılımın olduğu bir donanım halini alacak. Tüm bu değişim ve dönüşümü doğru anlamak ve yönetmek şirketlerin öncelikli gündemini oluşturuyor. Yaşanan değişimin felsefi, ahlaki, siyasi boyutları tartışılıyor; toplum yapısı, suç tanımı, hukuki sistemler hatta savaş ve siyaset biçimleri değişiyor. Buna paralel, şirketler de bir değişim sürecinden geçiyor. Yapay zekânın gelişmesiyle birlikte toplanan veriler devasa boyutlara ulaştı ancak buna rağmen karar alanlar yapay olmayanlar. Toplanan verilerin analiz edilmesi, raporlanması ve karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi büyük önem taşıyor” açıklamasını yaptı.



Ekonomide, sağlıkta, üretimde, günlük hayatta yaşanacak değişimleri dile getiren Alphan Manas da “Şuan gözümüzde canlandırmamız zor ancak önümüzdeki 5 yıl içerisinde şekil değiştiren malzemeler ortaya çıkacak” dedi.



e-Logo Genel Müdürü Başak Kural: “Dönüşüm tehdit olarak değil fırsat olarak görülmeli”

Günümüzün en önemli trendi; dönüşüm. Dijital dönüşüm olarak da adlandırılan bu yapıyı birçok işletme fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Dönüşümün içinde yer alamayan firmaların ve ülkelerin yok olacağı öngörülüyor. Türkiye’de 33 yıllık bir geçmişi bulunan Logo ise bu dönüşümde bir kaldıraç görevi üstleniyor. e-Logo Genel Müdürü Başak Kural, şirketleri geleceğe hazırlama misyonu üstlendiklerini belirterek, “2007 yılında sektör lideri olan firmalar bugün hayatımızda yok. İş yapış şekillerindeki değişim şirketleri de değiştirdi, değiştirmeye devam edecek. Bu değişimi yakalamak için bizim öncü olmak, gelecekte bizleri nelerin beklediğini öngörerek firmaları desteklemek ve birlikte hareket etmek; misyonumuz oldu. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz Logosphere’in temasının ‘Geleceği Birlikte Yazıyoruz’ olmasının temel nedeni de bu. e-Logo olarak gelecekte firmaların ihtiyaçlarını önceden görüp, tespit edip ona göre ürünlerimizi hazırlıyor ve kendilerine sunuyoruz. Çünkü birlikte kazanacağımıza inanıyoruz.” diyor.



Başak Kural’a göre dönüşümü bir tehdit olarak değil bir fırsat olarak görmek gerekiyor. Dijital dönüşümde temel strateji; dijital dönüşümde değil ‘dijitali’ bir katman olarak kullanmaktan geçiyor. Logo’nun dijitale açılan yüzünün de e-Logo olduğunu kaydeden Kural, büyümeyi de ağırlıklı e-Logo kanalında beklediklerine dikkat çekiyor: “e-Logo olarak e-dönüşüm ile sınırlı kalmıyor, katma değerli bir dünya sunuyoruz.”



e-Logo, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın devreye aldığı e-dönüşümde pazarın açık ara lider oyuncusu. Başak Kural, KOBİ’lere dijitalleşmeyi fırsata dönüştürme çağırısında bulunurken Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-dönüşüm çalışmalarını zamanında ve yerinde hayata geçirilmiş bir uygulama olarak değerlendiriyor: “Gelir İdaresi Başkanlığı, süreci iyi yönetti. Dijital dönüşümün bir yerden başlaması gerekiyordu. Gerek e-fatura, gerek e-defter ve e-arşiv uygulamaları yüzde 60’lara varan oranda maliyetleri düşürüyor. Artık belgelerin 10 yıl saklanma zorunluluğu da online’a dönüşüyor. Ve e-dönüşümün çevreci bir uygulama olduğunun altını çizmeliyiz. Hepimiz dünyanın geleceğini düşünmeli, şirketlerimizi sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Bu uygulamalar da buna iyi bir örnek olarak hayata geçiyor.”



Hizmetlerini Logo’nun güvencesinde yürüttüklerini söyleyen Kural, hatta e-dönüşüm sürecinde zorunluluğa bağlı olmadan tercih edilirlikte ciddi bir müşteri kitlesine ulaştıklarını açıklıyor. E-dönüşümün Türkiye’de zorunluluktan ortaya çıktığını ve esas faydasının tam olarak algılanmadığını belirten Kural, sağladığı avantajların daha fazla anlatılması gerektiğini söylüyor.