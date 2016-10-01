Maliye Bakanı Naci Ağbal: Reform gündemimiz devam ediyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın iştiraki ile gerçekleştirildi. Toplantıya; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile çok sayıda davetli katıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ‘Ekonomik Görünüm ve Reform Gündemi’ başlıklı sunum gerçekleştirdi. Ağbal, Türkiye ekonomisine ilişkin bilgi verdikten sonra Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan asgari ücretle ilgili hazırlanan düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Hükümet olarak asgari ücreti bin 300 liraya çıkaracaklarını söylediklerini ve 1 Ocak 2016’dan itibaren asgari ücretin bin 300 lira olduğunu hatırlatan Ağbal, bunun ardından “Hiçbir şekilde yıl içerisinde asgari ücret bin 300 liranın altına düşmesin, yani çalışan yıl boyunca her hal ve takdirde en az bin 300 lira bir ücret almış olsun” şeklinde beklentiler oluştuğunu kaydetti.

Ağbal, Maliye Bakanlığı olarak hazırladıkları çalışmayı Başbakan ve ekonomiden sorumlu bakanlara sunduklarını ve toplantının sonunda getirmiş oldukları önerinin kabul edildiğini bildirdi. Ağbal, şunları kaydetti: “Burada yapılacak olan düzenleme şu; biliyorsunuz asgari geçim indirimi uygulaması var, kişinin evli veya bekar olmasına veya çocuk sayısına bağlı olarak hesaplanan vergiden asgari geçim indirimi düşüyoruz. Yani vergi dairesine ödenecek vergi asgari geçim indirimi nedeniyle azalıyor. Son 3 ayda asgari geçim indirimi uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave asgari geçim indirimi hesaplayacağız. Mesela evli bir kişi, 2 çocuğu var son Ekim ayından itibaren maaşı bin 292 liraya düşüyor, asgari geçim indiriminden sonra hesaplanan maaşı. Yani bin 300 liranın altına yaklaşık 7 lira 23 kuruş daha az maaş alacak veya bir başka örnek, çalışan asgari ücretli kişi bekar, Ekim ayından itibaren maaşı bin 300 liradan bin 231 liraya düşüyor. Yani 68 lira 99 kuruş daha az maaş alacak. Burada işverenler son 3 ayda bordro üzerinde normal asgari geçim indirimini hesapladıktan sonra herhangi bir şekilde kişinin gelirinin bin 300 liranın altına düştüğünü görürse bu tabloda en altta gözüken rakamlar kadar ilave asgari geçim indirimi uygulayacak. Dolayısıyla işverenlerin vergi dairesine çalışanlardan dolayı ödeyeceği vergi bu kadar azalacak. Yani, bu yerine göre işverenin de yararlanacağı bir teşvik olacak, yerine göre çalışanın da yararlanacağı bir teşvik de olacak.”

Yaptıkları çalışmada, asgari ücretten daha fazla, yaklaşık bin 750 liraya kadar olan ücret gruplarında bin 300 liranın altına düşme olduğunu gördüklerine dikkati çeken Ağbal, “Yani kişinin maaşı bin 700 lira mesela, asgari ücretten daha fazla ama Ekim ayından itibaren onun geliri de asgari ücretin altına düşüyor. Dolayısıyla burada yapacağımız yasal düzenlemede sadece asgari ücret için değil, ücretleri bin 750 liraya kadar beyan edilen tüm ücretliler için (bunlar ücreti bin 300 liranın altına düşen gruplar) hepsi için bu teşviği vermiş olacağız. Burada yapacağımız düzenleme Maliye Bakanlığı bakımından son 3 ayda ücret üzerinden toplayacağımız vergilerde 1 milyar liralık bir azalmaya neden olacak. Yani burada yapmış olduğumuz düzenlemenin bütçeye maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olacak ama ne çalışanlarımız ne de işverenlerimiz son 3 ayda karşılaşılan bu durumdan dolayı herhangi bir mağduriyet de yaşamamış olacaklar” diye konuştu.

Reel ekonomide köklü değişim olacak

Bu yıl birçok alanda önemli reformlara imza attıklarını kaydeden Ağbal, reformlarla iş yapma ortamını iyileştirdiklerini ve reformlardan önce iş yapma kolaylığında 94. sırada yer alan Türkiye’nin şimdi ise 14. sıraya yükseldiğini açıkladı.

Ağbal, küresel inovasyon endeksi sıralamasında ise Türkiye’nin 2015 yılında 58 olan sıralamasının reformlar sonrası 42’ye geldiğini söyledi. Gündemlerindeki reformlar başlıklarına ilişkin de bilgi veren Ağbal, “Demokrasi ve Adalet, Eğitim, Reel Ekonomide Köklü Değişim, Öncelikli Dönüşüm Programları, Kamu Yönetimi ve Kamu Maliyesi alanında çalışmalar yapılacak” açıklamasını yaptı.

Zeytinoğlu: Daha fazla desteğe ihtiyaç var

KSO Meclis toplantısında ilk sözü alan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasına Ağustos ayı ekonomik verilerini değerlendirerek başladı. Zeytinoğlu, “Ağustos ayı ihracatı 11 milyar 157 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bayram tatilinin uzaması ve 15 Temmuz darbe girişimi Temmuz ayı ihracatımızda düşüşe neden olmuştu. Ağustos ayında ihracattaki toparlanmayı memnuniyetle görüyoruz. Bölgesel olarak AB ülkelerine olan ihracatımızda artış gözlemliyoruz. Arzumuz, aylık bazda ihracatımızın 13 milyar dolar ve üstü seviyelerine çıkmasıdır. İhracatta en önemli partnerimiz Avrupa, ama yeni pazarlar da önemli, Rusya ile ticaretin normalleşme sürecini olumlu değerlendiriyoruz. Ancak ihracattaki olumsuz seyre bir anda çare olması beklenemez. Daha fazla desteğe ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.