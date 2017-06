Marmara Grubu Vakfı ile Romanya’nın Yeni Strateji Merkezi İstanbul’da biraraya geldi

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver; “Bir barış ve istikrar denizi olan Karadeniz’i gelecek yüzyıllara aktarmanın sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Marmara Grubu Vakfı ile “Romanya’nın New Strategy Center-Yeni Strateji Merkezi” arasında İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde yapılan “Karadeniz’de Enerji” Çalıştayı gerçekleşti. Türkiye’den Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile Büyükelçi Hakkı Akil, (E) Orgeneral Oktar Ataman, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Aydın, (E) Milletvekili Şamil Ayrım, Büyükelçi Ünal Çeviköz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri Prof.Dr. Asaf Hajiyev, Gazeteci Sami Kohen, Marmara Grubu Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Okray, Büyükelçi Mithat Rende, Marmara Grubu Vakfı Genel Sekreteri Dr. Fatih Saraçoğlu, Gazeteci Barçın Yinanç’ın katıldığı çalıştayda, “New Strategy Center-Yeni Strateji Merkezi”; Romanya Dış İşleri Bakanları’ndan Sergiu Celac başkanlığında Cosmin Ionıta, Dan Dungacıu, Mihnea Constantinescu’dan oluşan bir heyetle hazır bulundu. Toplantıya Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda da katıldı.