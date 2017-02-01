Marmara Grubu Vakfı Kıbrıs'taydı

KKTC ziyareti sonrası Dr. Akkan Suver bizimle Kıbrıs izlenimlerini paylaştı. Suver, KKTC seyahatinin satır başlarını ise şöyle özetledi: “Ocak ayının üçüncü haftasında KKTC’ye arkadaşlarım Engin Köklüçınar ve Dr. Fatih Saraçoğlu ile birlikte bir günlük bir çalışma ziyaretinde bulunduk. Ziyaretimiz çerçevesinde Türkiye Büyükelçisi sayın Derya Kanbay ve KKTC 3. Cumhurbaşkanı sayın Dr. Derviş Eroğlu ile görüşme imkanı bulurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da kabul edildik. Kabulde günün konusu olan müzakereleri Sayın Cumhurbaşkanı’nın ağzından dinledik.”



KobiEfor: İsviçre görüşmelerinden yeni dönen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmenizin ardından izlenimleriniz nelerdir? Özellikle de Türkiye’de çok konu edilen haritalar konusunda sayın Cumhurbaşkanı neler söyledi?

Akkan Suver: Öncelikle şunu belirtmekte yarar görürüm ki sayın Cumhurbaşkanı müzakerelerin başarılı olabilmesi için; toprak, güvenlik ve garantilerle ‘mülkiyet ve yürütme’deki konuların eş zamanlı olarak bağlanmasına büyük önem atfetmektedir. Harita konusuna gelince sayın Cumhurbaşkanı 1 Aralık anlaşması uyarınca haritaları karşılıklı birbirlerine gösterdiklerini ve Birleşmiş Milletler’e teslim ettiklerini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı haritaların kilit altında olduğunu ve ancak iki liderin kararıyla oradan çıkabileceğini söyledi ve ekledi; “Rum tarafının haritasının kabul edilemeyeceğini kendilerine bildirdim. Bizim oranımız yüzde 29.2’dir. Bu üzerinde mutabakat sağlanan orandır. Bu oran rahmetli Denktaş’ın zamanında kabul ettiği ve bizim KKTC Meclisi’nden de tüm partilerin onayıyla geçmiş bir orandır.”



KobiEfor:Cumhurbaşkanı Akıncı nasıl bir değerlendirmede bulundu? Mont Pelerin’in yaraya merhem olacağına ait ümidi var mı? Siz böyle bir izlenim edindiniz mi?

Akkan Suver: Sayın Akıncı ile yaptığımız sohbette edindiğimiz kanaat, kendilerinin ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduklarıdır. Sayın Akıncı dedi ki; “Bu çalışmaların başarıyla biteceğine dair yüzde 100 garanti var mı? Orada ihtiyatlı iyimserliğimi korumaktayım. Bunu bugünden söylemek mümkün değil. O yönde olması için yani başarıyla sonuçlanması için haklarımızı koruyarak yolumuza devam edeceğiz.” Bu arada sayın Akıncı, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımın Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazı ve bir çözümde yer alacak unsurlar olduğunu belirterek, “Yer almazsa bir çözüm olmayacak. Bu kadar açık” dedi.



KobiEfor: Sayın Cumhurbaşkanı çözüm sürecinde ihtiyatlı ama bunun ötesinde ısrarla “olmazsa olmaz” olarak sohbetinizde algıladığınız bir tepki veya davranışı oldu mu?

Akkan Suver: Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı çözüm sürecinde sonuca ulaşmak için karşılıklı “gerçekçilik” ve “makuliyet”in önemine devamlı vurgu yaptı. Sayın Akıncı’nın buradaki tespitlerini şöyle özetleyebilirim: “Geldiğimiz noktada iki önemli sözcüğün altını çizdim ve muhataplarıma bu çerçevede davranış sergilemelerini beklediğimi sürekli tekrarladım. Bunun birincisi gerçekçiliktir. Gerçekçilik her anlamda tabii ki bize gerekli. Ama özellikle güvenlik ve garanti boyutu bakımından da çok önemli. Eğer ‘sıfır asker, sıfır garanti’ sözcükleri sürekli tekrarlanırsa bu artık bir yere gelir tıkanır. Bu bir başlangıç adımı bile oluşturmaz. Kıbrıs Türk halkının da endişelerinin nasıl karşılanabileceğini onların da görmesi ve anlaması gerekiyor. Biz de Türkiye de onların kaygılarına da cevap verecek formüller arıyoruz. Burada önemli olan konu biz güvenliğimizi nerede görüyorsak buna saygı gösterilmesidir. Karşı tarafın bunu bir tehdit unsuru olarak algılamayacağı bir formül üzerinde çalışmaya hazırız. 1960 sisteminin 2017’ye, yani günün koşullarına adaptasyonu mümkündür. Ama olduğu gibi ortadan kaldırmayı hedeflemek gerçekçilik olmaz.

İkincisi ise taleplerde makul olmak. Bunu da muhataplarımızdan bekliyoruz. Bize sunulan harita hiçbir Kıbrıslı Türk’ün kabul edeceği bir harita değildir. Dolayısıyla ortak bir anlayış bulunabilmesi için makuliyet sınırları içerisinde kalmak lazım.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunanistan’ın hazır olmadığını açıklaması üzerine Mont Pelerin’de şu anda süreç için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini anımsattı ve konferansa liderler düzeyinde veya başbakanların katılımıyla seviye yükseltilerek devam edileceğini de kabulde ifade etti.