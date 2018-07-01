MAS Pompa, bütün kritik iş süreçlerini IFS Applications 9 ile yönetecek



ERP seçim süreçlerinde IFS kararlarına yönelik olarak Mas-Daf Yönetim Kurulu Üyesi Denizhan Polatoğlu şunları söyledi: “Kurumsal yeniden yapılandırma sürecine başlarken ilk işimiz mevcutta kullanılan ticari programımız ve bağımsız çalışan CRM programımızın artık ihtiyaçlarımıza yeterli gelmemesi sebebiyle değişimine karar vermek oldu. Tedarik zincirinin birer halkası olan; satış fırsatı, ürün geliştirme, ürün iyileştirme, üretim planlama, üretim, lojistik ve satış sonrası hizmetler gibi tüm süreçlerde iş yapma şeklimizi baştan ele alacak, 360 derecelik bir bakış kazandıracak, tüm birimlerimizi tek çatı altında toplayabilecek deneyime sahip bir ERP programı arayışına girdik. Bu noktada ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek, bize çözüm sağlayacak, bu süreçte partner olarak yanımızda bulunacağına inandığımız, hem Türkiye’de hem de dünyada tecrübe ve deneyime sahip olan programlara yöneldik. Değerlendirmelerimiz sonucunda IFS; sunduğu çözümler, esnek yapısı ve kullanıcı dostu ara yüzü ile en doğru seçenek olarak karşımıza çıktı. 40 yılı aşkın süredir sektöre yön veren mühendislik ve üretim tecrübemizi IFS ile doğru konumlandırıp, hedeflerimize daha sağlıklı ulaşabileceğimize inancımız tam. Projenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz.”

MAS-DAF ile yaptıkları işbirliğine ilişkin olarak IFS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Göksel Sanbay “40 yılı aşkın bir süredir büyük bir başarı ile faaliyetlerini sürdüren Mas Pompa’nın dijital dönüşüm süreçlerinde IFS Applications’ı seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Dünyaya açılan bir Türk markası daha IFS ile süreçlerini yönetecek. Bu bizim için de gurur verici” dedi.

Turquality marka destek programına dahil olan Türkiye’nin ilk ve tek pompa ve basınçlandırma sistemleri üreticisi olan MAS-DAF tüm süreçlerini, servis ve bayi ağını IFS Applications 9 ile yönetecek. MAS-DAF'da uygulanacak olan IFS çözümü; ‘Mühendislik, Üretim ve Planlama, Satış, Satınalma ve Dağıtım, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Servis Yönetimi, Bakım Yönetimi, İnsan Kaynakları, Bordro ve Finans Yönetimi’ modülleri de dahil olmak üzere bütün temel iş süreçlerini kapsayacak.

IFS’in endüstriyel üretim sektöründeki işletmelere sunduğu çözümler hakkında detaylı bilgi için: www.ifsworld.com/corp/industries/industrial-manufacturing/