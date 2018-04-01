Mesan Kilit ‘İhracatın Metalik Yıldızı’ oldu

Geniş bir yelpazede endüstriyel kilit üreten ve 75 ülkeye ihracat yapan Mesan Kilit, ihracat başarısını artırmak için çalışıyor. Avrupa’dan sonra şimdi de Amerika’da büyüyen Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, “Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da ödül aldığımız için mutlu ve gururluyuz. Bu başarıda emeği olan tüm Mesan ailesine teşekkür ediyoruz. Avrupa’da ilk 3’te yer alıyoruz. İngiltere’de pazar ikincisi, İtalya’da pazar üçüncüsü ve birçok Avrupa ülkesinde sayılı yerdeyiz. Son 3 senelik dönemde özellikle Amerika’yı kendimize hedef belirledik, bu pazarda büyümeye devam ediyoruz” dedi.



5 kıtaya ihracat yapıyor

Ar-Ge çalışmalarına yaptığı yatırımlar ve ürettiği inovatif ürünlerle 75’in üstünde ülkeye Mesan markasını ihraç ettiklerini belirten Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, ihracat pazarları hakkında şu bilgileri verdi: “İhracatımızın yüzde 50’sini sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Aralarında Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi önemli ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerin Mesan kalitesini, ürün yelpazesini, müşteri ilişkilerini benimsemiş olması son derece önemli. Yine kendi coğrafyamızdaki pazarlarda ki uzun süreli başarımız devam ediyor. Ortadoğu’da özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika’da Mısır ve Cezayir gelişen pazarlarımız. Ayrıca Güney Asya, Kuzey Afrika, Avustralya ve Amerika Kıtası gibi bölgelere de ihracat yaptığımız için ürünlerimizi 5 kıtaya ulaştırıyoruz.”



İhracatta kilogram değerini iki katına çıkarmak istiyor

5 yıllık projeksiyonda yeni ve inovatif çözümlerle kullanıcının karşısına geçeceklerini söyleyen Mertöz, yeni elektromekanik çözümler sunacaklarını ve tasarım güçlerini kullanarak rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yaptıkları ihracatın kilogram değerinin 8.2 dolar civarında olduğunu kaydeden Mertöz, “Bunu 3 yılda 15 dolar seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Katmadeğerli ürün üretmeye devam edip sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Silivri'deki üretim tesisini genişlettiklerini belirten Mustafa Mertöz, “Silivri bölgesinde toplamda 35 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Tesisin inşasına yaklaşık 10 milyon dolar harcadık. Önümüzdeki dönemde ise 5 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı daha yapacağız” diye konuştu.