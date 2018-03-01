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01 Mart 2018 Perşembe 08:40
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Mitsubishi Electric’ten Türkiye’ye yatırım

Mitsubishi Electric, Manisa OSB’de 382.5 milyon TL sermaye ile ev tipi klima fabrikası yatırımı gerçekleştirdi. Hem Türkiye’ye hem de Türkiye’den yurtdışına ihracatın hedeflendiği tesisin açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü katıldı.

Mitsubishi Electric'ten Türkiye'ye yatırım
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Dünya genelinde yaklaşık 138 bin 700 çalışanı ve 37.8 milyar dolar grup satışıyla 43 ülkede faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa’da kurduğu yeni fabrikasının resmi açılışını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı törenle gerçekleştirdi. Tesis; Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası oldu. Yaklaşık 382.5 milyon TL sermayeyle 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen fabrikanın Mart 2021’de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500.000 sete (iç ve dış ünite) ulaşması ve 400 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin bundan sonra da tüm sektörleriyle birlikte büyümeye devam edeceğini belirterek, “Türkiye ve Japonya’nın bilim, teknoloji ve sanayi alanında daha yoğun işbirliği geliştirmeleri büyük önem taşıyor. Japonya, Asya Pasifik bölgesindeki en önemli ekonomik ortaklarımızdan birisidir. Ticaret hacmimizi ülkelerimizin ekonomik büyüklüğü ile orantılı rakamlara ulaştırmamız, yakın gelecekte ticaretimizi aşamalı olarak 5-10 katına çıkartmamız ortak menfaatlerimiz gereğidir” dedi.
Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise yatırım sürecine ilişkin Ajans olarak Mitsubishi Electric ile birlikte 2013 yılından bu yana yakın çalışmalar yürüttüklerini ve bu sonuca varıldığını aktardı.
Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki Sakuyama ise Mitsubishi Electric’in potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’de 2012 yılından bu yana kendi yapılanması ile faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, “Türkiye’de klima ve soğutma sistemleri ile fabrika otomasyon sistemleri alanlarında hizmet veriyoruz. Ayrıca asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, ulaştırma sistemleri, jeneratör ve transformatör ekipmanları ile uydu sistemleri gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Öncelikli pazar olarak gördüğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fabrikamız ile Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline gelmiş oldu” diye konuştu.

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