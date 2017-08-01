MÜSİAD Başkanı Kaan açıkladı: “KOBİ’ler için TOSİ’ler kuracağız”

Kaan, MÜSİAD olarak yatırımı, ticareti ve ihracatı artırmak üzere seferberlik ilan ettiklerini ve bu kapsamda projeler ürettiklerini söyledi.



MÜSİAD’ın Haziran’da düzenlenen 24. Olağan Genel Kurul’unun ardından Başkanlığı devralan Abdurrahman Kaan ve yeni Yönetim Kurulu İstanbul’da basının karşısına geçerek hem kendilerini tanıttı hem de yeni dönem projeksiyonları hakkında bilgi verdi. MÜSİAD’ın 6. Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın yatırım, ticaret ve ihracat seferberliği başlattığını ve bu seferberlikle hem MÜSİAD üyelerinin hem de ülke ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağlayacaklarını kaydetti. Kaan toplantıda, Toplu Sanayi İdaresi’nden (TOSİ), faizsiz ekonomik modele kadar önemli açıklamalarda bulundu. Daha sonra Kobi Efor’un sorularını da yanıtlayan Abdurrahman Kaan’ın aktardıklarını paylaşıyoruz. Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin önüne koyduğu büyük hedefleri olduğunu belirterek, bunun için ülke olarak tüketim ekonomisinin yanına üretim ekonomisine geçişin sağlanmasını, önemli ve stratejik ürünlerde asgari üretimin teşvik edilmesini, ihracata yönelik üretim modelinin benimsenmesini, katmadeğerli üretimin teşvik edilmesini ve hayata geçirilmesinin teşvik edilmesini istedi. Kaan, MÜSİAD olarak bugünden itibaren; yatırım, ticaret ve ihracat seferberliği başlattıklarını açıkladı. Kaan, stratejik olarak da; enerji, savunma ve sivil havacılık, bilgi teknolojileri, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik üretimi artırma, katmadeğerli ürünlerle ihracatta daha etkin olmak adına projeler yürüttüklerini belirtti.



Büyüme yüzde 5’i aşar

Türkiye ekonomisinin ekonomik performansını değerlendiren Kaan, yıl sonunda yüzde 4.4 büyüme oranlarının aşılacağını duyurdu. 2019 yılında yapılacak genel seçimlere kadar yatırım odaklı ve daha yüksek büyüme rakamlarına ulaşılması adına önümüzde 2 fırsat yılı bulunduğunu dile getiren Kaan, şunları söyledi: “Bu fırsatı değerlendirmeli. 2017 ve sonrasında yapısal reformları hızlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Yıl sonunda büyümenin yüzde 5 ile 5.5 arasında olacağını öngörüyorum.”

Konuşmasında üretimin altını çizen Kaan, hizmet sektörüne karşı olmadıklarını ancak yüzde 55’in üzerine de çıkmamasını istedi. Kaan, “Şu anda yüzde 54.8’dir. Bu oranın korunması gerekiyor. Türkiye’nin üretime ihtiyacı var. Stratejik sektörlerin belirlenerek bu alanlarda üretimin artırılması gerekiyor. Sorun üretim, istihdamdaki maliyetlerin düşürülüp yatırım ortamının iyileştirilmesidir. Başka bir sorun yoktur” dedi.



“Türkiye’nin 81 iline TOSİ kurulmalı”

Sanayiyi daha ileriye taşımak için üretimi ve buna bağlı olarak da istihdamı artırmak gerektiğini kaydeden Kaan, bu doğrultuda, yapılacaklar üzerine çalışmalar yürüttüklerini ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirerek TOSİ, yani Toplu Sanayi İdaresi projesini öne çıkardıklarını duyurdu. Kaan, “Projemiz, 81 ilde birer orta ölçekli sanayi bölgesi tesis edilmesini ifade ediyor. Ülkemizde sanayi işletmeleri, küçük sanayi siteleri, yani yaklaşık 100-150 metrekarelik sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleştiriyor. Bu işletmelerin, maddi imkan yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları büyüterek firmaları büyük hedeflere yönlendirmek oldu. TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek” bilgisini verdi. Projenin; 500 ile 2 bin 500 metrekare arasında yaklaşık 200 tane dükkanı içerdiğini aktaran Kaan, “300 dönümlük arazi ihtiyacı var. Şu tür arazileri her yerde oluşturmanız mümkün. Bunu da çoğaltmak mümkün. MÜSİAD olarak 100 tane TOSİ açılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Kaan, şunları aktardı: “Küçük sanayi sitelerinde doluluk oranımız yüzde 99. OSB’lerde ise doluluk oranı yüzde 40 seviyesinde. Eğer biz büyüme ve ihracatı hedefliyorsak KOBİ’leri bir miktar orta ölçekli hale getirmeliyiz. Böylece devletin vermiş olduğu desteklerle büyüme ve kalkınma daha iyi olacaktır.MÜSİAD’ın üyelerinin yüzde 50’si KOBİ kategorisinde.”



Buraların bir yaşam merkezi olması gerektiğini savunan Kaan, TOSİ’lerde; okul, kreş, spor alanları gibi sosyal donatı alanlarıyla da yaşam merkezleri oluşturulmasını istedi. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir “üretim kampüsü” şeklinde inşa edilecek. Kaan, ilk proje olarak da Tekirdağ’da çalışmalara başladıklarını belirterek, “Tekirdağ son 5 yılda en fazla göç alan ilimiz. Yüzde 51 civarında işçi artışı olan bir yer. Marmara Bölgesi’nde ve limanlara yakın bir kent. TOSİ için çalışmalara başladık. Düşüncemiz TOSİ’lerin 3 bin 500 ile 4 bin TL kira bedeliyle 10 yıl süreyle imalatçıya kiralanmasıdır. Kira yıllık olarak arttırılabilir ama rant aracına dönüşmesini istemiyoruz” diye konuştu.



MÜSİAD’tan girişim sermayesi fonu

Kaan, bir girişimci veya üreticinin sürdürülebilir büyümesinin önündeki engel olarak faizi gördüklerini belirtti, “İşletme sahibi faizi en önemli çıktı olarak kabul ediyor, bakılınca sonuçlar da bunu doğruluyor. Büyük umutlarla girişilen işler faiz kurbanı oluyor. Çünkü kazanılan paranın hatırı sayılır kısmı faize gidiyor. Biz bu konuda faizsiz modeller üzerine yoğunlaştık. Kar odaklı ve üretimi besleyen alternatif model üzerindeyiz. Çünkü Türkiye artık faiz dışı fazladan yatırım dışı fazla esasına dayalı ekonomiye geçmelidir. Bu konuda yeni bir komisyon oluşturduk; MÜSİAD Girişim Sermayesi Yatırım Komisyonu. Faizsiz ve alternatif finans ilkeleri doğrultusunda girişimcileri yatırım sermayesiyle buluşturan güçlü bir yatırım ağı olmayı amaçlıyoruz.”



Kanun tasarısı önerileri sunacak

MÜSİAD’ın yaşamın her alanıyla dertlenip kendini sorumlu hisseden, helal olanın yasallaşması ve hayat bulması için çalışan bir dernek idealiyle çalıştığını belirten Kaan, “Bugüne kadar Türkiye’de dile getirilmemiş veya çözüm üretilmemiş, ekonomiyi, toplumu, sosyal hayatı etkileyen konulara yönelik mevzuat çalışmaları yapacağız. Ekonomi ana işimiz gibi gözükse de aileden eğitime, sağlıktan spora, sanattan hukuka yani hayatın her alanıyla ilgili önemli kanun tasarısı önerileri sunacağız. Zekât Fonu/Zekât Vakfı, Dijital Zorbalık ve Unutulma Hakkı ve Kamu Özel Sektör İşbirliği (PPP), yakın dönemde sunacağımız önerilerden birkaçı olacak” açıklamasını yaptı.



MÜSİAD YÖNETİM KURULU

Abdurrahman KAAN-Genel Başkan

Dr. Ali Gür-Genel Başkan Vekili

Mahmut Asmalı-Genel Başkan Vekili-Sektör

Kurulları, KOBİ ve İş Geliştirmeden Sorumlu

Kerim Altıntaş-Genel Başkan Yardımcısı-Kurumsal İlişkiler ve İletişimden Sorumlu

Ali Reis Topçu-Genel Başkan Yardımcısı-Mali ve İdari İşlerden Sorumlu

İsrafil Kuralay-Genel Başkan Yardımcısı-Eğitim, Kültür, Yayın ve STK’lardan Sorumlu

Mehmet Akif Özyurt-Genel Başkan Yardımcısı- Stratejik Sektörler ve Politikadan Sorumlu

Adnan Bostan-Genel Başkan Yardımcısı-Dış İlişkilerden Sorumlu

Soner Meşe-Yönetim Kurulu Üyesi- Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyon Başkanı

Ahmet Şekerli-Yönetim Kurulu Üyesi- Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyon Başkan Yardımcısı

Dr. Oktay Dede-Yönetim Kurulu Üyesi-Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyon Başkan Yardımcısı

Mehmet Ünal-Yönetim Kurulu Üyesi- Bütçe ve Mali İşler Komisyon Başkanı

Bayram Şenocak-Yönetim Kurulu Üyesi-Sektör Kurulları Komisyon Başkanı

Muhammet Ali Özeken-Yönetim Kurulu Üyesi- Sektör Kurulları Komisyon Başkan Yardımcısı

Fatih Mehmet Keçebir-Yönetim Kurulu Üyesi- Sektör Kurulları Komisyon Başkan Yardımcısı

İbrahim Uyar-Yönetim Kurulu Üyesi-Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyon Başkanı

Burak Benşin-Yönetim Kurulu Üyesi-Girişim Sermayesi Yatırım ve Fuar Forum Komisyon Başkanı

Mehmet Zeki Güvercin-Yönetim Kurulu Üyesi- Uluslararası Ticaret ve İşbirlikleri Komisyon Başkanı

Hikmet Köse-Yönetim Kurulu Üyesi-KOBİ ve İş Geliştirme Komisyon Başkanı

Ömer Faruk Akbal-Yönetim Kurulu Üyesi-Üye İlişkileri Komisyonu Başkanı

Dr. Halim Aydın-Yönetim Kurulu Üyesi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Üst Kurul Başkanı

Gökhan Yetkin-Yönetim Kurulu Üyesi-Enerji ve Çevre Üst Kurul Başkanı

Dr. Melike Günyüz-Yönetim Kurulu Üyesi-Araştırma, Yayın, Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı

Burhan Özdemir-Yönetim Kurulu Üyesi-Stratejik Sektörler ve Politikalar Komisyonu Başkanı

Engin Akdağ-Yönetim Kurulu Üyesi- Gençlik Kurulu Başkanı Oğuz Özcan-Genel Sekreter