01 Nisan 2017 Cumartesi 08:55

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MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD), bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiği “MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı törenle sahiplerini buldu. Dergimiz KobiEfor’un Danışma Kurulu Üyesi olan Prof.Dr. Metin Yerebakan, Bilim ve Teknoloji Onur Ödülü’nün sahibi oldu.