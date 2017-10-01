01 Ekim 2017 Pazar 08:55

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Orta Vadeli Program 2018-2020 açıklandı:Ekonomi düze çıkıyor

Güçlü öngörü: Türkiye ekonomisi hızlanıyor. Büyüme istikrar kazanıyor ve yüzde 5.5 bandına yerleşiyor. İşsizlik ve enflasyon ‘yavaş’ da olsa geriliyor. Parasal genişleme politikasına devam edilecek. Artan bütçe harcamaları artırılan vergi oranları ile karşılanacak. Kişi başı mili gelir 2020 yılında 13.000 doları aşacak.