01 Mart 2016 Salı 08:52

Bu haber 5148 kez okundu. Ortak Akıl Platformu Çalıştayı’na TOSYÖV’den katılım DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK-TÜSSİDE işbirliğinde “Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” başladı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ve TÜBİTAK-TÜSSİDE işbirliğinde DOKAP illerinin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu, sorunları, fırsatları ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, öncelikli müdahale alanlarına yönelik projelendirme çalışmalarının yapılması ve stratejik bir yol haritasının ortaya konulması suretiyle rekabetçiliği ve gelir düzeyini artırarak Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına destek sağlanması amacıyla yürütülen “Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” başladı.

Proje kapsamında her bir katılımcının fikir üreterek aktif katılım sağladığı grup çalışmalarından oluşan iki farklı çalıştay, Giresun’da düzenlendi.

Proje kapsamında bulunan 6 ana modülden olan “DOKAP Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Yerleşimlerinin Değerlendirilmesi ve Gelişim Stratejilerinin Belirlenmesi” modülü kapsamında 17 Şubat 2016 tarihinde “DOKAP Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Ortak Akıl Platformu Çalıştayı®” yapıldı.

“DOKAP Bölge KOBİ’leri Geliştirmeye Yönelik Strateji Belgesi” modülü kapsamında ise 18 Şubat 2016 tarihinde “DOKAP Bölgesi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ortak Akıl Platformu Çalıştayı®” gerçekleştirildi. DOKAP Bölgesi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ortak Akıl Platformu Çalıştayı’na TOSYÖV’ü temsilen TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Turan Özfurat katıldı.