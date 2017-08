OSBÜK 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bakan Özlü, yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi ve Ağustos ayında çıkacak ilgili yönetmelikle OSBÜK’ün yapısının daha da güçleneceğini müjdeledi.

Türkiye’deki ‘ Organize Sanayi Bölgeleri ’ni temsil eden OSBÜK ’ün ( Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ) 15. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da, TOBB Konferans Salonu’nda OSB başkanları ve OSBÜK delegelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı Genel Kurul’da, mevcut başkan Memiş Kütükcü yeniden seçildi.

OSBÜK ’ün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “ Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, İzmir Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Attaroğlu, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ASO 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Çorum OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Mustafa Yağlı ve Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli.”

Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, Müsteşar Prof.Dr. Ersan Aslan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, OSB başkanları ile OSBÜK delegeleri katıldı.

“OSBÜK’ün yapısı güçlenecek”

OSBÜK Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayicinin, üretimin önünü açmak için yaptıkları çalışmalardan sözederek, OSB’lerin çatı kuruluşu olan OSBÜK ’ün tüm OSB ’lerin üye olma zorunluluğuyla yapısının güçleneceğini, istihdam sağlayan, üretim yapan OSB’lerin her zaman destekleneceğini söyledi.

1 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi’nin Türk sanayisine hayırlı olmasını temenni eden Özlü, bu paketle sahadan gelen taleplerin ve isteklerin karşılandığını belirtti. Paketin OSB ’lerin gelişmesi, büyümesi, etkinlik alanlarının artırılması için gereken düzenlemeleri barındırdığını aktaran Özlü, şunları kaydetti: “Üretim Reform Paketi neredeyse bütünüyle OSB ’lerimizin önünü açan, onlara yeni ufuklar sunan bir kanun niteliği taşıyor. Üretim Reform Paketi ile ilgili uygulamalara süratle başlıyoruz. Bu cuma günü 10 şehrimizin valisini, sanayi sitesi yöneticilerini bakanlığımıza topluyoruz. (Sanayi sitelerinin) taşınma konusu paketin bir bölümündeydi, bununla ilgili kendileriyle ilk toplantımızı yapıp süreci başlatıyoruz. İkincil dokümanlar konusunda da inşallah Üretim Reform Paketi ’nin uygulama usul ve esaslarını Ağustos ayı içerisinde tamamlayacağız.”

TÜBİTAK, TSE ile piyasa gözetimi ve denetimi yeniden yapılandırılacak

Bakan Özlü, TÜBİTAK merkezli Türkiye’nin teknoloji yönetim yapısında köklü bir reformu öngören bir tasarının da TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edildiğini paylaştı: “Genel Kurul aşamasında. İnşallah bunu da önümüzdeki dönemde kanunlaştıracağız. Şimdi önümüzdeki dönemde piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili bir çalışmamız daha var, inşallah onu da paydaşlarımızla istişare ederek, yıl sonuna doğru Meclis’e sevk etmeye çalışacağız. Bunun içerisinde TSE’nin yapılandırılması da var. İnşallah önümüzdeki aylarda istişare ederek, talepler doğrultusunda bunu da yasalaştıracağız.”

Hedef: 1000 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaşmak

Bakan Özlü, Ar-Ge Reform Paketi’yle Ar-Ge merkezlerinde çalışması gereken personel sayısını 30’dan 15’e indirdiklerini açıkladı: “Yeni bir Bakanlar Kurulu kararı daha çıkarıyoruz şu anda imzada. Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren şirketler için de Ar-Ge merkezi açmak için gerekli personel sayısını 15’e indiriyoruz. Bu, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulundan çıkacak önemli bir düzenleme.” Bu yıl içerisinde, halen 600 civarında olan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısını bine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Özlü, kendi teknolojisini üreten bir sanayi arzu ettiklerini, Ar-Ge merkezlerinin de bunun ilk aşaması olduğunu, bu konuda her türlü desteği sunacaklarını bildirdi.

“Sanayicilerimizin ‘gaza basmasını’ istiyoruz”

Türkiye’nin markalarıyla ilgili bir konuşmasının yanlış anlaşıldığını ifade eden Özlü, “Bizim bahsettiğimiz markamızın olmadığı değil, marka değeri yüksek şirketlerinin olmasıdır. Türkiye’de bir şirket 200 dolara tekstil ürünü satıyor ama aynı ürünü bir başka Avrupalı şirket 2 bin dolara satıyor. Yani Türkiye’nin elbette markaları var ve bunlar çok büyük emekle gayretle bugünlere getirilen markalardır, önemlidir ama arzu ettiğimiz şey marka değerimizin yükselmesidir. Marka değeri yüksek şirketlerimizin olmasıdır” dedi.

Bakan Faruk Özlü, gerçekleştirdikleri düzenlemelerle sanayicilerin “gaza basması”nı arzu ettiklerinin altını çizdi: “Sanayi Türkiye’de her zaman büyümenin lokomotifi olmuştur. Türkiye artık bir büyüme trendine girdi, ilk çeyrekteki sonuçları gördük, ikinci çeyrekte de iyi sonuçlar bekliyoruz. Öncü göstergeler ikinci çeyrekte de büyüme rakamlarının iyi olacağını bize gösteriyor. Sizlerden yeni dönemde daha fazla faaliyet göstermenizi, daha fazla yatırım, ihracat yapmanızı ve sanayimizdeki kapasite kullanım oranını yükseltmenizi istiyoruz.”

OSBÜK ’e ilişkin bir yönetmelik hazırlanacağını ve tüm OSB’leri temsil eden güçlü kuruluş olarak teşkilatlandırma yapacaklarını da anlatan Özlü, yeni yönetmelik yayımlandığında da olağanüstü bir genel kurul daha gerçekleştireceklerini dile getirdi: “Türkiye büyüyor, büyümeye devam edecek. Amacımız Türkiye’nin 1. kategoride yer alan bir sanayi ülkesi olma yolunda ilerliyoruz.”

“Sanayicilerimizin hızını kesen her şeyi ortadan kaldırdık”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, dünyada yaşanan ekonomi krizlerinde üreten ülkelerin ayakta kaldığını, üretemeyenlerin savrulduğunu belirterek, hiçbir şeyin Türkiye’yi üretimden alıkoymadığını vurguladı: “15 Temmuz’un ertesinde bile üretim çarklarımız asla durmamıştır, çünkü üretiyorsak varız, üretiyorsak umutluyuz ve geleceğe inançlıyız demektir.”

Ziya Altunyaldız, Türkiye’nin üretim ülkesi olmaya devam etmek zorunda olduğunu belirterek, Üretim Reform Paketi’yle birlikte sanayicinin maliyetlerinin düşürülerek, rekabet gücünün artırıldığını söyledi: “Sanayicilerimizin hızını kesen her şeyi ortadan kaldırdık. Yaptığımız reformlarla sanayicilerimizin önünü açtık. Artık sanayimizi daha fazla katmadeğer üreten bir yapıya dönüştürmemiz lazım.” Altunyaldız, konuşmasında, sanayicilere; “daha hızlı, daha yaratıcı, daha yüksek katmadeğerli üretim yapan, sonunda marka ekonomisini gerçekleştiren bir Türkiye”yi hedef gösterdi.

“ OSB ’ler milyonlara iş oldu, aş oldu”

Açılışta konuşan OSBÜK Başkanı ve aynı zamanda Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’de 316 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu ve ‘Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki 51 bin işletmede bir milyon 738 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi ve “ OSB ’ler milyonlara iş, aş oldu” dedi.

OSBÜK’e özel hukuk tüzel kişiliği kazandıran Üretim Reform Paketi ile birlikte OSB ’ler ve OSBÜK için yeni bir dönem başladığını vurgulayan Kütükcü, “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın onayıyla birlikte yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi ile TRT payı, hafta sonu çalışma izni, emlak vergisi, KOSGEB payı, tapu harcı uygulaması gibi pek çok yük sanayicilerimizin sırtından alındı. Artık daha fazla üretme zamanı. Bundan önce olduğu gibi OSB ’lerimiz bundan sonra da Türkiye’nin üreten gücü olmaya devam edecek. Organize Sanayi Bölgeleri miz artık özel hukuk tüzel kişiliğe kavuşan bir OSBÜK ’le çok daha güçlü şekilde temsil edilecekler. Bakanlığımızla OSB ’ler arasında bir köprü vazifesi gören, OSB ’lerimizin ortak sesi olan OSBÜK , daha etkin bir yapıyla hizmet üretecek” diye konuştu.

Kütükcü, konuşmasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’a da teşekkür ederek, yüksek faiz oranları ve sanayiciye potansiyel suçlu gözüyle bakan yargının iş dünyasının motivasyonunu düşürdüğünü de sözlerine ekledi.

“Maliyet kamburu eritiliyor”

Genel Kurul’da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu adına konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, Hükümet’in iş dünyasının önünü açan düzenlemelere imza attığına dikkat çekti: “Bakanımız sayın Faruk Özlü’nün vizyonu ve gayretleriyle yine Meclis Komisyon Başkanımız sayın Ziya Altunyaldız’ın büyük emekleriyle ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu’ yasalaştı. Bu paketin, TOBB, OSBÜK ve ticaret-sanayi odalarımız gibi, sanayinin ana aktörlerinin görüşleri alınarak, katılımcı ve rasyonel şekilde hazırlanmış olmasını da ayrıca önemli görüyoruz. Nihayetinde, sanayiciler olarak, uzun zamandır heyecanla ve umutla beklediğimiz, önemli bir reform hayata geçti. Yıllardır hep dile getirdiğimiz, talep ettiğimiz pek çok konunun, burada çözüldüğünü gördük.

Sanayi kuruluşlarının, emlak vergisi ve elektrik tüketimi üzerinden alınan TRT payı başta olmak üzere birçok yükü azaltıldı. Planlı sanayi alanlarında, hafta sonu çalışma ruhsatı bedelinin, damga vergisi ve harçların kaldırılmasıyla sanayicinin sırtındaki maliyet kamburu hafifletildi. Bunlar belki tek tek küçük yüklermiş gibi görünebilir. Ama alt alta toplandığında, oldukça yüksek bir meblağ tutan, yılda 1 milyar lirayı bulan tüm bu maliyetlerin kalkmasını çok önemsiyoruz. Öte yandan, kamu ihalelerinde yerli üreticilere sağlanan yüzde 15 fiyat avantajı konusu netleştirildi. OSB ’lerde mesleki ve teknik liseler ve yüksekokullar açılmasının teşvik edilmesiyle de kalifiye eleman sorununun çözümüne katkı sağlanacak.”

Murzioğlu, Paket’le sanayicinin elinin son derece güçlenmiş olacağını belirterek, OSB ’ler güçlendikçe Türkiye’nin çok daha güçlü hale geleceğini söyledi ve OSBÜK ’e mesajlarının da “ OSB ’lerimiz artık sizlere emanettir. Biz de Türkiye iş dünyası ve TOBB olarak sizlerin yanınızda ve destekçiniz olacağınız” sözleri olduğunu kaydetti.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, toplantıda Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları’na ilişkin bilgileri verdi.

Toplantının “ OSB OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yalçındere, Bakanlık tarafından desteklenerek imar ve parselasyon işlerini hızla yürütebildiklerini anlattı. Altyapı çalışmalarına başladıklarını da belirten Yalçındere, ancak enerji projelerini TEDAŞ’taki yetkiliye onaylatamadıklarını ve bürokrasi engeline takıldıklarını dile getirdi. Yalçındere, hızlı büyümelerinin önündeki bu engelin kaldırılması için konunun çözümünde yardım talep etti.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki OSB ’lerinden bir temsilcinin de bir sonraki seçimlerde belirlenecek yeni yönetim kurulu listelerine girmesini istediklerini dile getirdi.

İzmir Kemalpaşa OSB ( KOSBİ ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Sanayimizin gelişmesinde elimizi, kolumuzu bağlayan en önemli sıkıntılardan biri kalifiye teknik personel eksikliğidir” dedi. Sanayicilerin istediği özelliklere sahip teknik personel bulmakta sıkıntı çektiklerine dikkat çeken Porsuk, konunun sadece devlet mekanizmalarıyla çözülemeyeceğini, TOBB, sanayi odaları, OSB ’ler ve KOSBİ olarak kendilerinin de projeler yürüttüklerini ifade etti. İZKA ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlarla yürüttükleri projelerin yanı sıra özellikle hayata geçirdikleri “Mesleğim Geleceğimdir” projesinin ülke çapında yaygınlaşmasını istediklerini dile getirdi.

Erzurum 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, elektrikle ilgili sıkıntılarının çözümünde yardım talep etti.

OSBÜK Yönetim Kurulu Memiş Kütükcü-Başkan (Konya OSB Başkanı)

Bekir Sütcü-Başkan Yardımcısı (Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı)

Ali Bahar-Başkan Yardımcısı (Antalya OSB Başkanı)

Hakkı Attaroğlu-Üye (İzmir Torbalı OSB Başkanı)

Adem Ceylan-Üye (Gebze Güzeller OSB Başkanı)

Hüseyin Durmaz-Üye (Bursa OSB Başkanı)

Ömer Ünsal-Üye (İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi)

Tahir Nursaçan-Üye (Kayseri OSB Başkanı)

Seyit Ardıç-Üye (ASO 2. ve 3. OSB Başkanı)

Mustafa Yağlı-Üye (Çorum OSB Müteşebbis Heyet Üyesi)

Sabri Tekli-Üye (Mersin Tarsus OSB Başkanı)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Mustafa Kösemusul (Sakarya 1. OSB Başkanı)

Celalettin Özel (Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas

Islah OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi)

Kamil Porsuk (Kemalpaşa OSB Başkanı)

Şerif Tosyalı (Osmaniye OSB Başkan Vekili)

Aziz Gölcük (Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Üyesi)

Tahsin Kabaali (Hatay OSB Başkanı)

Metin Saraç (Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi)

Abdülsamet Önal (Bingöl OSB Yönetim Kurulu Üyesi)

Selçuk İskender (Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Üyesi)

İsa Gür (Amasya Merzifon OSB Yönetim Kurulu Üyesi)

Ekrem Demirarslan (Yozgat Kale Seramik OSB Yönetim Kurulu Üyesi)

OSBÜK Denetim Kurulu:

Hasan Hüseyin Erkoç-Üye (Malatya Merkez 1. OSB Başkan V.)

Nihat Tunalı-Üye (İstanbul İkitelli OSB Müteşebbis Heyet Başkan V.)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Erdal Çiftci (Akşehir OSB)

Ulvi Sakarya (Polatya Ticaret Odası OSB)