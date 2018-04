OSBÜK 16. Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Özlü; '2023 hedefi: 50 yeni OSB ve 2.5 milyon yeni istihdam'

OSB’ler üretiyor, Türkiye büyüyor” sloganıyla düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 16. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda OSB başkan, bölge müdürleri ve delegelerinin katılımıyla Ankara’da yapıldı. Toplantının divan başkanlığını ise Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yürüttü.

Bakan Özlü açıkladı: “2023 hedefimiz; 50 yeni OSB kurmak ve 2.5 milyon yeni istihdam”

Genel Kurul’da konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, OSB’lerin, sanayinin dünyayla entegre olmasını ve rekabet gücünün artmasını sağlayacak bir vizyona kavuştuğunu söyledi. “Küçük büyük demeden tüm OSB’lerle diyalog içinde olmanızı istiyorum” diyen Özlü, bugüne kadar 311 OSB’ye sicil verildiğini ve tüzel kişilik kazandırıldığı, 1962 yılından 2002 sonuna kadar geçen 40 yılda, 70 OSB’nin, 2003’ten geçen yılın sonuna kadar geçen 14 senede de 110 OSB’nin sanayicinin hizmetine sunulduğu bilgisini paylaştı: “1962-2002 arasında yıllık ortalama 2 adet OSB projesi biterken 2003-2017 arasında yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçirildi. Bu artış hükümetlerimizin OSB’lere verdiği önemin açık bir göstergesidir. Tamamlanan projeler için Bakanlığımızca 2018 yılı fiyatlarıyla toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldı.”

Faruk Özlü, bu yıl yaklaşık 11 bin kişiye daha istihdam imkanı sunacak toplamda 5 OSB projesini tamamlamayı planladıklarını açıkladı: “Üretime geçen 52 bin 637 parselde, yaklaşık 1 milyon 770 bin kişi istihdam ediliyor. 2016 yılına göre OSB’lerdeki istihdam yaklaşık 100 bin kişi arttı. 3 binden fazla parsel inşaat, 5 bine yakını ise proje aşamasında. Ayrıca, 11 bine yakın parsel tahsis edilmeyi bekliyor. 2023 hedefimiz, 50 yeni OSB kurmak ve tüm OSB’lerdeki istihdamı 2.5 milyona yükseltmek.”

KOSGEB OSB’lerde 15 müdürlüğü ve 4 temsilciliğiyle hizmet veriyor: Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) veri tabanında 1 milyon 367 bin KOBİ bulunduğunu ve bunların 52 bininin OSB’lerde faaliyet gösterdiğini aktardı. 2010-2017 yıllarında OSB’lerdeki KOBİ’lere yaklaşık 500 milyon lira destek sağladıklarını, sadece 2017 yılında desteklerinin 140 milyon lira seviyesine ulaştığını paylaşan Özlü, KOSGEB’in 15 müdürlüğü ve 4 temsilciliğiyle OSB’ler içinde hizmet vermeye devam ettiğini anlattı.

“OSB’lerde istihdam şartıyla bedelsiz arsa tahsisi sürecini başlattık, yönetmelik yayımlandı”: OSB’lerin marka oluşturacak cazibe merkezleri haline gelmesini hedeflediklerinin altını çizen Özlü, bu konuda önemli tedbirler aldıklarını ve gelen talepler doğrultusunda mevzuatı güncellediklerini dile getirdi. Özlü, sanayicilere, dünya standartlarında yatırım ortamı sunmak istediklerini vurguladı: “OSB’lerde istihdam şartıyla bedelsiz arsa tahsisi sürecini başlattık, ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bununla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı da çıkaracağız.”

“Türkiye gümbür gümbür geliyor”

“Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliğinde Avrupa’da 7. sırada”: Faruk Özlü, OSB’lerin ve OSBÜK’ün Türkiye ekonomisi için önemine işaret etti. Türkiye’nin; bilimde, teknolojide ve sanayide yükseldiğini aktaran Özlü, “Teknolojide yükselen bir Türkiye; gümbür gümbür geliyor” dedi. Özlü, Türkiye’nin sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa’da 7. sıraya yükseldiğine dikkat çekti: “Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesi’nde yer alan 3 bin 836 ürünün 2 bin 982’sini yani yüzde 78’ini üretebiliyoruz. İnşallah, önümüzdeki 5 yılda Avrupa’da üretilen bütün sanayi ürünlerinin yüzde 100’ünü üretmiş olacağız. Bütün sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve girişimcilerimizi Türkiye’nin yerlileştirme şemsiyesinin altında toplanmaya davet ediyorum. Yüksek ve orta yüksek teknolojili dış ticaret açığımızı bu şemsiyenin altında kapatacağız. 134 milyar dolarlık sanayi ithalatımızın 105 milyar dolar seviyesindeki kısmını ülkemizde üretebilecek potansiyele ve kapasiteye sahibiz. Bu hedeften geriye dönmeyeceğiz, buna muktediriz. Bu amaçla Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturduk.”

Bakan’ın OSBÜK’ten ve OSB’lerden talepleri: Yükselen enerji maliyetlerine ilişkin sanayinin destek talebine “devlet arkanızda” sözü veren Bakan Özlü, OSB’lerin yük ve maliyetlerden kurtulacağının müjdesini verdi. 4. Sanayi Devrimi önündeki en büyük engelin nitelikli işgücü olduğunu söyleyen Bakan Özlü, OSB’lerden şunları talep etti: “OSBÜK teşkilatlanma süreci hızla tamamlanmalı. Nitelikli personel kadrosu ve bütçesiyle bütün OSB’leri kucaklamamız lazım. Her OSB’de en az 1 teknik kolej kurulmasını istiyoruz. Faaliyete geçen OSB’lerin en az yarısında, bir meslek yüksekokulu istiyoruz. Üniversitelerde teknik okullarda eğitimin 7+1 yıl olmasını öngördük. Bu konuda destek istiyoruz. OSB’lerdeki kamulaştırma altyapı maliyetleri için bir finans modeli geliştirelim... Faaliyete geçen her OSB’de, en az 1 kreş istiyoruz. OSB kurma, işletme ve büyütme konusunda Türkiye’de ciddi bir know-how var, biz artık OSB ihraç etmeliyiz. Çok gecikmeden 1 ay içinde takvimlenmiş bir planımız olsun.”

OSBÜK kamuoyu önderi: Faruk Özlü, OSBÜK’ün Bakanlık nazarında hem ciddi bir sivil toplum örgütü, hem de üyelerinin vasıflarından dolayı, “kamuoyu önderi” niteliği taşıyan bir üst kuruluş olduğunu ifade etti: “Türkiye’nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerden biri olması yolunda OSB’lerin katkılarına inanıyoruz, güveniyoruz.”

Bölge toplantıları devam edecek

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, bir yandan OSB’lerin sorunları ile ilgilenirken diğer yandan OSBÜK’ün kurumsal yapısını güçlendirmek üzere ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tüm OSB’leri OSBÜK çatısı altında toplayan Üretim Reform Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte hızlı bir çalışma temposuna girdiklerini belirten Kütükcü, “Genel Kurulumuzdan bu yana, 8 ayda 4 bölgemizdeki 41 ilimizde 189 organize sanayi bölgemizle bir araya geldik. Marmara Bölge Toplantısı ile başladığımız bölge istişare toplantımıza, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgelerimiz’deki OSB’lerimizle devam ettik. Bu yıl içerisinde üç bölgemizle daha bir araya gelerek, Türkiye’deki tüm OSB’lerimizle istişare etmiş olacağız” dedi.

Enerji maliyetleri OSB’leri tedirgin ediyor: Bakan Özlü’ye OSB’lerin taleplerini ileten OSBÜK Başkanı Kütükcü, özellikle enerji konusunda OSB’lerden yoğun talepler aldıklarını vurguladı, EPDK’nın Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin Düzenlenmesi ile ilgili Tebliğ Taslağı ve BOTAŞ’ın doğalgazda yaptığı düzenlemelerin OSB’leri tedirgin ettiğini dile getirdi. Kütükcü, Türkiye’de sanayide tüketilen elektriğin yüzde 30’unu, doğalgazın ise yüzde 50’sini OSB sanayicilerinin kullandığını aktardı: “Enerji maliyetlerindeki yüksek artış sanayimizin rekabet gücünü zayıflatıyor. Enerjideki bu maliyet artışlarının büyüme üzerinde de baskı oluşturacağı açıkça ortada. Dolayısıyla sanayimizin üzerindeki enerji baskısı bir an önce alınmalı.”

“Türkiye’nin geleceği nitelikli insan kaynağında”: Öncelikli çalışma alanlarının arasına mesleki ve teknik eğitim meselesini aldıklarını söyleyen Kütükcü, Türkiye’nin geleceğinin nitelikli insan kaynağında olduğunu belirtti. Kütükcü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı’nı 3.OSB Mesleki Teknik Eğitim Zirvesi’nde buluşturduklarını, Zirvenin çok etkili ve sonuç verici olduğunu vurguladı. Kütükçü, OSBÜK’ün bizzat sahaya inerek hangi OSB’lerin öncelikli olarak teknik kolej kurabileceklerini raporla ortaya koyduklarını dile getirdi: “OSB’lerimizin tamamına bu teknik kolejleri kazandırarak, camiamızın insan kaynağı problemini çözmeyi hedefliyoruz. OSB başkanlarımızdan da bu konuda bir kez daha destek istiyorum.”

“Kadın istihdamı konusunda örnek bölgeler haline geleceğiz”: OSB’lerin 1 milyon 7 milyon 730 binin üzerine istihdam sağladığını dile getiren OSBÜK başkanı Kütükcü, “Türkiye’nin üretim gücüne doğrudan katkı verdiğini düşünürsek, daha müthiş bir tablo görürüz. Özellikle kadın istihdamı konusunda da örnek bölgeler haline geleceğiz. Bu konuda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız’ın destekleriyle OSB’lerimizde kreş ile ilgili adımları attık” dedi ve OSB’lerde Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Yaygınlaştırılması Protokolü’nü imzaladıklarını bildirdi.

Kütükcü, Türkiye’de yatırım ve üretim ortamı sürekli iyileştirilecekse ve ülke yeni başarı hikayelerini ortaya koyacaksa OSB’lere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğinin altını çizdi: “OSB’lerde yatırım ortamını iyileştirmek, Türkiye’de yatırım ortamını iyileştirmek demektir.” Kütükcü, OSBÜK’ün OSB’lere daha etkin ve kaliteli hizmet üretmesi için bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi. OSB’lerin Türkiye’nin dört bir yanında üretim gücü olmuş büyük bir camia olduğunu ve yeni başarılara yelken açma vakti geldiğini belirten Kütükcü, tek gayelerinin OSB’leri nitelikli üretim bölgeleri haline getirerek Türkiye’yi kalkındırmak için çalışacaklarını açıkladı: “Elbette ki yolda sorunlarla karşılacağız. Fakat Türkiye sorunlarla boğuşsun, yerinde saysın diye umanların hayali asla gerçek olmayacak. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı hep beraber tarih sahnesindeki görkemli haline kavuşturacağız. Yeter ki birlik olmaya devam edelim” diye konuştu.

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı, OSBÜK’ün mali genel kurulunda bütçeyi oylamaya sundu. Muhasebe kayıtlarında hiçbir sorun bulunmadığını söyleyen OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Tunalı, OSBÜK ve Sanayi Bakanlığı’na destekleri için teşekkür etti. OSBÜK Başkan Yardımcısı ve Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bütçe hakkında detaylı bilgi verdi. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oylanarak ibra edildi.

OSB Başkanları ve delegelerin talepleri ve önerileri: OSB başkanlarının ve idarecilerinin sorunlarını dile getirdiği genel kurulda, aidatla ve bütçeyle ilgili gündem konuları görüşüldü. Bütçesi 1 milyon’dan 8 milyon TL’ye çıkaran OSBÜK’e sanayicilerden “artan aidatları nasıl öderiz?” tepkisi geldi. Yalova-İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Gebze Plastikçiler OSB Başkanı Osman Erkan, Hatay Altınözü Tarıma Dayalı İhtisas OSB (Süt) Yetkilisi Bülent Uygur, Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ve Gaziantep Besi OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Polat da endişelerini dile getirdi. OSBÜK’ün yeni bütçe önerisi genel kurulda sanayicilerden revizyon talebi aldı. Üye aidatlarına gelen itirazla bütçe konusunda “işletmeye geçmemiş OSB’lerde belirtilen aidatın yüzde 50’sini öder” önergesi kabul edildi. Öneri, çoğunluk oyuyla kabul edildi.

Söke OSB Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Işıklı, OSB’lere ücretsiz arsa tahsisinin mevcut OSB’ler ve yeni kurulan OSB’ler açısından nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgi talep etti. Çorum Sungurlu OSB ve Çorum Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Ekel, ilçelerde kurulan OSB’lerin illerdeki OSB’lerden daha fazla desteklenmesini istedi. Adıyaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Çelenk, Marmara ve özellikle İstanbul OSB’lerine seslenerek “Biz üretelim, siz de satın. Bu ülke hepimizin, birlikteyiz” dedi. Eskişehir Sanayi Odası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, mesleki eğitimin önemini vurgulayarak, “Meslek lisesi, memleket meselesi” diyerek çalıştıklarını söyledi. Sakarya Karasu OSB Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Çatalbaş, Karasu OSB içerisinde 1 firmanın çalıştığını, tapusunu alan 5 firmanın ise hukuki sorunlar nedeniyle faaliyete başlayamadığını dile getirerek bu sorunun çözümü için yardım istedi.