OSBÜK Ege Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi

OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu), Marmara, Doğu Anadolu ve Akdeniz OSB’leri Bölge İstişare Toplantısı’nın ardından, Ege Bölgesi’ndeki 50 OSB’yi (Organize Sanayi Bölgesi) bir araya getiren Ege Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı’nı, İzmir’de gerçekleştirdi. Torbalı OSB evsahipliğinde, EBSO’da (Ege Bölgesi Sanayi Odası) gerçekleştirilen toplantının gündemi; enerji oldu. OSBÜK Ege Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Selim Köşger, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri, evsahibi İzmir Torbalı OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Hakkı Attaroğlu, Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Bakanlık yetkilileri, çok sayıda OSB Başkan ve temsilcisinin katılımıyla İzmir’de yapıldı.



Bakan Özlü: “OSB’lerin ve iş dünyamızın her zaman yanındayız”

Toplantının açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bilim ve teknoloji odaklı bir sanayi anlayışını merkeze aldıklarını, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlemenin şartının akıl ve bilimden geçtiğini belirterek, 16 yılda bilim ve teknoloji alanında önemli yol katettiklerini kaydetti.

Faruk Özlü, ülke ekonomisindeki önemini vurguladığı OSB’lerin sorunlarının çözümü noktasında her zaman iş dünyasının yanında olduklarını söyledi. Özlü, “1962-2002 yılları arasında yıllık ortalama 2 adet OSB projesi biterken 2003-2017 arasında yıllık ortalama 8 adet OSB projesi bitirilmiştir. Ar-Ge merkezi sayısını 16’dan 800’e çıkardık. Tasarım merkezi sayısını 7’den 157’ye yükselttik. 2010 yılında ‘Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde 10 bin kişi çalışırken bugün bu merkezlerde 45 bin kişi istihdam ediliyor. Yine Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 27 bine yakın tamamlanan veya devam eden proje bulunuyor” diye konuştu.

“2018 yılı reform ajandamızın

yeni vizyonu; yerli ve milli üretimdir”

Teknoloji geliştirme bölgelerinde de 56’sı faal, 15’i yapım aşamasında toplam 71 bölgeye ulaştıklarını, bunun yakın zamanda 77’ye çıkacağını kaydeden Özlü, ekonomide 2016 yılındaki yavaşlamanın ardından 2017 yılında hızlı bir toparlanmayı ve büyümeyi gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Bakan Özlü, şunları dile getirdi: “Bu hızlı toparlanma ve büyüme, Türk ekonomisinin dayanıklılığını ve esnekliğini göstermiştir. 2018 yılında, küresel katmadeğerden aldığımız payı artıracağız. Tek haneli enflasyon, tek haneli işsizlik, çift haneli büyüme hedefine mutlaka ulaşacağız. Bizi bu hedeflere ulaştıracak ve büyümenin kapılarını açacak anahtar üretimdir. Ülkemizin reform ajandasının ve 2023 hedeflerimizin baş aktörü yine sanayi olacaktır.