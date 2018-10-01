OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı, Kayseri’de gerçekleştirildi





Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ( OSB ÜK), bölge toplantılarının 6.’sını Kayseri’de gerçekleştirdi. Daha önce Marmara, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki OSB’lerle buluşan OSBÜK, 53 OSB’nin (Organize Sanayi Bölgesi) bir araya geldiği İç Anadolu Bölge İstişare Toplantısı’nda da bölge OSB’lerinin sorunlarını masaya yatırdı. Kayseri OSB ev sahipliğinde gerçekleştirilen OSBÜK İç Anadolu Bölge İstişare Toplantısı’na; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri, OSB Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Müdürleri katıldı.

Yerli üretim vurgusu



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yeni sistemle birlikte Bakan yardımcılarının da daha rahat hareket etme imkanı olduğunu, problemlere ve diğer konulara daha rahat odaklanabildiklerini söyledi: “Bir OSB içerisinde bir imar problemi varsa oturalım ve sadece imar planını düşünelim. Elektrik problemi varsa oturalım sadece onu düşünelim. Sanayiciyi nasıl koruyup kollayacak mekanizmalar kuracaksak oturup onu dizayn edelim ve sadece onun üzerine gidelim.”



Konuşmasında yerli üretime vurgu yapan Büyükdede, bölgelerdeki en etkin olunabilecek alan ve dalların oturup tespit edilmesi gerektiğini, sanayi bölgelerinin çok nitelikli hale gelmesini istediklerini dile getirdi: “OSB’lerimizin kendilerine yetecek bütçelerinin olmasını o bütçelerle de okul ihtiyaçlarını, eğitim merkezi ihtiyaçlarını, konferans salonu ihtiyacı gibi konularda daha nitelikli üretim yapmaları konusunda önünü açmamız gerektiğini biliyoruz. Çok miktarda OSB talepleri var. Büyük endüstri bölgesi talepleri var. Bu çok güzel bir şey. Türkiye’ye güven duyduklarını ve bunu devam ettiren taleplerin de olduğunu görüyoruz. Onları desteklemeye gayret ediyoruz. Özellikle otomotiv de olsun veya elektrik elektronik de olsun. Geliştirebileceğimiz neler varsa neleri destekleyeceksek hem piyasa denetiminde yabancıları daha çok kontrol eden, niteliksiz yabancıların Türkiye’ye gelerek ‘Türkiye Endüstrisi’ni vurmasını önleyecek tedbirler koymaya şu anda çalışıyoruz. Çünkü her giren niteliksiz yabancı ve ucuz ünite bizden bir endüstriyi kapatıyor. Bunun yüzde 50’lere kadar varacağından endişemiz var.”





“Sanayici bu memleketin bel kemiğidir”: Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, sanayicilerin memleketin bel kemiği olduğunu, gerçekleştirdiği yatırımların Türkiye için istihdam anlamında büyük önem arz ettiğini söyledi.





“OSB’ler üretimin, istihdamın kaynağı,

bel kemiği”



Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türk sanayisi için önemini vurgulayarak, “Bugün Türkiye bir sanayi ülkesiyse bunda OSB’lerin büyük payı var. Ülkemizin tamamında olduğu gibi, İç Anadolu Bölgemiz’de de OSB’lerimiz hayati öneme sahip. Bölgedeki OSB’lerimizde 13 bin 500’ün üzerinde fabrika üretim yapıyor. 420 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlıyor. OSB’lerimizin toplam elektrik tüketiminin yüzde 11’ini doğalgaz tüketiminin yüzde 17’sini yine İç Anadolu Bölgesi’ndeki OSB’lerimiz yapıyor. Yani OSB’lerimiz Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, bu bölgemizde de üretimin, istihdamın kaynağı, bel kemiği oldu” dedi.



Türkiye’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini, bu süreçten OSB camiasının da olumsuz etkilendiğini belirten Kütükcü, OSB camiasının en büyük sorununun artan enerji maliyetleri olduğunu söyledi: “Elektrik ve doğalgazda artan maliyetler, OSB’lerimizi, tüm işletmelerimizi zora sokuyor. Bu durum bir an önce düzeltilmeli. Artan enerji maliyetlerine, kur baskısını, politik gerilimleri ve küresel ekonomiden kaynaklı sebepleri de eklediğimizde işletmelerimiz için gerçekten çok zor bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönemi de aşacağız inşallah. 1994’te, 2001’de, 2007’de nasıl aştıysak, bu süreci de öyle aşacağız. Doğru politikalarla, özel sektörü daha fazla destekleyerek, sanayi üretimine daha fazla sarılarak, başta kamu olmak üzere tasarrufu önceleyerek, verimlilik esaslı çalışarak aşacağız. Yeni yatırımları teşvik ederken mevcut işletmelerimizi daha fazla koruyarak, geliştirerek aşacağız. Ar-Ge’yi, tasarımı, kaynak verimliliğini eskisinden daha fazla öncelemek zorundayız. Çünkü dünyada bol para dönemi kapandı, kıt para dönemi başladı. Her birimiz kendi hayatımızda, kendi işletmelerimizde bu süreci doğru okuyarak, eski alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, yatırımlarımızı nasıl daha verimli hale getirebiliriz diye özel bir başlık açmak zorundayız. Gün bizim için enseyi karartma günü değil, daha çok çalışma günü.”



İmar barışı ve emsal vurgusu: İmar Barışı konusuna da değinen Kütükcü, şunları ifade etti: “OSB’lerimizde çözüm bekleyen fazla yapılaşmış alanların, mevcut plan içerisinde değil, farklı statüde değerlendirilmesi, üretim yapılması gereken sanayi parselinin ticari parsele dönüştürülmesi gibi riskleri beraberinde getirecektir. Talebimiz, OSB’lerdeki imar barışı uygulamalarının, OSB imar planlarını koruyacak şekilde, mevcut plan bütünlüğünü de bozmadan üretimi esas alan yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmesidir.” Kütükcü, israf edecekleri bir metrekarelerinin olmadığını, dolayısıyla OSB arsalarında maksimum fayda üretilebilmesi için mevcut 0.70 emsal değerinin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.



“Kayseri OSB, yılmadan ülke geleceğine yatırım yapacak”: Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB olarak yılmadan ülke geleceğine yatırım yapacaklarını vurguladı. Nursaçan, Kayseri OSB yönetimi olarak dış ticaretin geliştirilmesi adına firmalara destek sağlayacak Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurduklarını ve sanayicilere hizmet verdiğini belirtti: “En büyük projelerimizden birisi olan Kayseri Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi inşaatı 2018 yılı sonunda tamamlanacaktır. Yurt dışında, Dubai ve Bosna Hersek’te üreticilerimizin ürünlerini 365 gün sergileyeceği tesis için Türk Ticaret Merkezi Kayseri OSB Expo Center kurulması için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Diğer ülkelerde de benzeri çalışmalar sürdürülmektedir. Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi yaptığı çalışmalarla bölgede faaliyet gösteren firmaların tasarım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Merkezimizin tasarımları çeşitli fuarlarda yoğun ilgi görmektedir. Kaybedecek zamanımız yoktur. Hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam etmek durumundayız. Sanayicimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılaması amacıyla bölge müdürlüğümüzün himayesinde açılan, Valimiz Süleyman Kamçı'nın destekleriyle Kayseri OSB Özel Teknik Koleji, Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizi yetiştiriyoruz. Hep birlikte çalışmaya devam etmek zorundayız. Türkiye’nin en büyük güneş elektrik santrali Kayseri OSB tarafından temiz ve çevreci enerjiyi sanayicimize kazandırmış bulunmaktayız.” Nursaçan, “İş dünyası olarak 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ekonomik reform odaklı yatırım hamlelerinin devam ettiği güven ve istikrarın sağlanacağına inancımız tamdır. Kayseri OSB olarak yılmadan usanmadan ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Kayseri, Türkiye’de sanayisi gelişmiş 6. il”: Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri sanayisinin tarihi hakkında şu bilgileri verdi: “Kayseri sanayisinin köklerine bakacak olursak 6 Ekim 1926 tarihinde Kayseri’de Tayyare ve Motor Türk A.Ş. uçak fabrikasını görüyoruz. Bu fabrika 1 yıl içerisinde 3 farklı sınıf uçağın üretim, montaj, bakım ve onarımlarına başlıyor. 1931 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na devrolan Kayseri Tayyare Fabrikası ayda 4 uçak üretebilecek kapasiteye ulaşıyor ve 1932-1942 yılları arasında 200 adet uçak üretimi gerçekleştiriliyor. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele kapsamında kullanılmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı operasyonlarına destek amaçlı ağır nakliye uçakları C-160’lar ve A400 M uçaklarının C seviyesi bakımları Kayseri’de yapılmaktadır. Yine 1926 yılında kurulan Ana Tamir Bakım ve Onarım Merkezi ise kurulduğu yıldan beri askeri sanayiye başarılı bir şekilde hizmet etmektedir. 1935 yılında Sümerbank Bez fabrikası, 1950 yılında Birlik Mensucat İplik ile Orta Anadolu İplik ve Dokuma fabrikaları ile tekstil sektöründeki ilk yatırımlar yapılıyor. Bunları Şeker Fabrikası, Çinkur Çinko Kurşun İşletmesi, Meysu Meyve Suyu Fabrikası, Hes Hacılar Kablo fabrikası ve Taksan Takım Tezgahları gibi büyük sanayi yatırımları takip ediyor. Tüm bu yatırımlar ilimizdeki OSB’lerin ve küçük sanayi sitelerinin altyapısını oluşturmaktadır. Kayseri, sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 2017 itibariyle 3 bin 645 firmadır. Türkiye’deki toplam sanayi işletmesi içerisinde yüzde 3’lük bir pay ile Kayseri, (İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Konya'nın ardından) ülkemizde sanayisi gelişmiş 6. il konumundadır.”



“Kayseri sanayi şehri”: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sanayicilere; katmadeğerli, yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi için güç birliği yapma ve daha çok çalışma çağrısı yaptı. Başkan Çelik, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Türkiye’nin çok daha güçlü olması için müteşebbislere de önemli görevler düştüğünü belirten Çelik, ülke için istihdam yaratan, değer oluşturan, kaynak yaratan herkese teşekkür etti ve “Sizler sayesinde bu ülke kalkınıyor” dedi. Kayseri’nin sanayideki gücünden bahseden ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde Kayseri orijinli yatırımcılar bulunduğunu aktaran Çelik, Kayserili müteşebbislerin artık farklı ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi.