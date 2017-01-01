OSBÜK’ten Hatay çıkarması; Türkiye’nin en büyük OSB’si Hatay’da kuruluyor

OSB’lerin sinerji yarattığı Program çerçevesinde OSB temsilcileri ve işadamlarıyla biraraya gelen Hatay Valisi Erdal Ata’nın verdiği bilgilere göre; kuruluş çalışmaları devam eden Hassa OSB'nin tamamı 80 milyon metrekare olacak.

OSB Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK), ülke genelinde faaliyet gösteren OSB’leri (Organize Sanayi Bölgeleri) yerinde görmek, yöneticileri ile tanışmak, genel ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlediği toplantıların son durağı Hatay oldu. Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’ten toplam 24 OSB’nin ve Kocaeli OSB’lerinin de davetli olarak katıldığı OSBÜK Aralık 2016 Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Hatay Programı; Ottoman Palace Otel’de yapılan OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu Toplantısı ile başladı. Programa katılmak üzere kente gelen OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri ve konuk ve evsahibi OSB yöneticileriyle birlikte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin’i ziyaret etti.

OSB’ler Türkiye’nin üreten gücü: Ziyaretlerde OSBÜK hakkında bilgi veren Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türkiye’nin üreten gücü olduğunu söyledi. OSBÜK olarak Hatay’ı ziyaret etme amaçlarının bölgedeki OSB’lerle istişare etmek olduğunu aktaran Kütükcü, Hatay’ın ekonomisi ve Suriyeli misafirlere gösterdikleri evsahipliği ile tarihi bir duruş sergilediğini vurguladı: “Hatay bir yandan Suriyeli misafirlere evsahipliği yaparken diğer yandan da ekonomisiyle ülkemizin bugününe ve geleceğine önemli hizmetlerde bulunuyor. 2015 yılında 1.8 milyar dolar ihracatıyla 10. sırada yer aldı. Biz Hatay’ın gösterdiği performansı takdirle izliyoruz. Bütün sanayici ve işadamı arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” Yeni Üretim Reform Paketi’nin yeni nesil sanayi modeline geçişte önemli bir adım olduğunu belirten Kütükcü, sanayiciye yatırımda ve finansmana ulaşımda önemli artılar sağlayacağını, endüstride var olan eksikleri gidereceğini kaydetti. Kütükcü, Hatay’da kurulma çalışmaları devam eden Hassa OSB’nin faaliyete geçtiği zaman bölge ve ülke ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacağını da kaydetti.

Hatay’ın önceliği bölgenin istikrara kavuşması: OSBÜK Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, Hassa OSB’nin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Hataylı işadamlarının buraya yatırım yapma konusunda istekli olduklarını söyledi. Heyete il hakkında bilgi veren Savaş, öncelikli temennilerinin Hatay’ı da etkileyen Suriye ve Ortadoğu’daki yaşanan olayların son bulması ve bölgenin istikrara kavuşması olduğunu ifade etti.

Suriyeliler’e mesleki eğitim önerisi: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Türkiye’nin özel sektörün daha fazla desteklenmesi gereken özel bir dönemden geçtiğini söyledi. Özellikle istihdam üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılmasını isteyen Çinçin, işletmelerin düşük karlılıklarla çalıştığını, bu durumun tüm işletmeler için sorun olduğunu kaydetti. Şehirde Suriyeliler tarafından Antakya TSO’ya kayıtlı 500 civarında şirket açıldığı bilgisini paylaşan Çinçin, Suriyeli mültecilerin yüzde 54’ünün 18 yaş altında genç bir nüfus olduğunu belirterek, başta Hatay olmak üzere Türkiye’deki Suriyeliler’e mesleki eğitim verilerek, meslek sahibi yapılmaları gerektiğini söyledi. Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurulmasını isteyen Çinçin, Almanya ile Hatay ve çevresindeki 3 ili kapsayan 6 milyon avroluk bir mesleki eğitim anlaşması imzaladıklarını da açıkladı.

Ziyaretlerin ardından Ottoman Palace Otel’de OSBÜK Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Sonrasında Hatay’ın simgesi haline gelen Medeniyetler Korosu Konseri’nin ardından akşam yemeğine geçildi. Yemekte konuşan Antakya OSB Başkanı Tahsin Kabaali, OSBÜK Heyeti ile OSB’lerin yöneticilerine seslenerek, “Bu dönemde burada olmanızdan bizi desteklemenizden memnuniyet duyuyoruz. Antakya Hatay olarak bir büyük sıçramayı yapacağız. Bizler bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.



OSBÜK Hatay ve Çevre OSB’lerin Yöneticileri ile İstişare Toplantısı

OSBÜK tarafından düzenlenen Hatay ve Çevre OSB’lerin Yöneticileri ile İstişare Toplantısı, Hatay’da, Ottoman Palace Otel’de, Adana, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Kahramanmaraş’taki 24 OSB’nin katılımıyla düzenlendi. Hatay’ın ekonomisi ve sanayi profilinin anlatıldığı toplantıda OSB’lerin katmadeğerli üretimlere yoğunlaşması gerektiği vurgulandı. Toplantı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sunday Balıkoğlu’nun Hatay’ın ekonomisi ve sanayi profili ile ilgili yaptığı sunumla başladı, açılış konuşmalarının ardından Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt söyleşisi yapıldı. Toplantının sonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Hatay Valisi Erdal Ata, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü’nün oluşturduğu divan masası eşliğinde düzenlenen OSB’lere İlişkin Genel Değerlendirme Paneli’nde ise OSB temsilcilerinin ihtiyaçları, talepleri, sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Hedef; OSB’lerde katmadeğeri daha yüksek ve ileri teknoloji ürünler üretmek: Hatay Valisi Erdal Ata, OSB’lerin Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesinde önemli adımların atılmasını sağlayan kuruluşlardan biri olduğunu söyledi. Ata, “Bugün Türkiye’de sanayi sektöründe sanayicimiz rahatlıkla yatırım yapabiliyorsa bunda OSB’lerin büyük katkısı vardır. Çünkü OSB’ler sağladığı her türlü altyapısı hazır sanayi parsellerini sanayicilerimize tesis ederek yatırımda kolaylıklar sağlamaktadır” dedi. Sanayicilerin OSB’ler dışında yatırım yapmaya kalktıklarında büyük güçlüklerle karşılaştıklarını belirten Ata, “Biz sanayicilerimize maratonu engelli koşturuyorduk. Onların yatırım yapabilmesi için bürokratik birçok işlemi aşmaları gerekiyordu. Özellikle mahalli idarelerde uğraşmak zorunda kalıyorlardı. OSB’lerle bunların dönemi geçti. Yolla, elektrikle, doğalgazla veya telefon gibi diğer hususlarla uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Bunun yanında aradıkları nitelikli elemanları sanayi kuruluşlarının bir arada olması sebebiyle kolay bulma şansına sahip oluyorlar” diye konuştu.

Ülke olarak bundan sonraki hedefimizin OSB’lerde katmadeğeri daha yüksek olan yüksek teknoloji ürünlerini üretmek olduğunu kaydeden Vali Ata, ‘’2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştirerek dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmek istiyorsak mutlaka katmadeğeri daha yüksek ürünler üretmek zorundayız. Bundan sonra süreçte sanayicilerimiz lütfen kendilerine hedef olarak bunu koysunlar. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman birçok sektörde öne çıktığını görüyoruz. Bunu yapmanın yolu eğitimden geçiyor, biz ülke olarak eğitime ne kadar önem verirsek, gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek söylediğimiz şeyleri gerçekleştirebiliriz. OSB’lerde meslek liselerinin açılması sanayicimizin aradığı nitelikli personel yetiştirme anlamında çok önemli bir adım” dedi.

Nitelikli ve ileri teknoloji yatırımlar artmalı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, “OSB’ler ortak idari teknik ve altyapı hizmetleri sunarak sanayi işletmelerinin bir arada faaliyet göstermesine zemin hazırlayan bölgelerdir. Yatırımların işbirliği anlayışı ile yapılması enerji, çevre, ulaşım gibi asgari altyapı çalışmalarının tek bir elden yönetilmesine, üretim maliyetlerinin azalmasına ve kalite standardının yükselmesine zemin hazırlamaktadır. Küresel rekabet kazanmamız için gereken yenilikçi işgücü, iş kültürü ve kalite odaklı üretim anlayışı ve yüksek katmadeğer üretme gibi nitelikleri ancak planlı bir sanayi üretimi ile mümkündür” diye konuştu. 2023 hedefleri doğrultusunda en az 70 yeni OSB kurulması ve nitelikli sanayi alanlarının bu OSB’lerde yer almasını istediklerini kaydeden Öztürk, OSB’lerin sayısının 350’nin üstüne çıkacağını paylaştı.

Türkiye’nin 7 bölgesinde 7 büyük yatırım alanı oluşturmak istediklerini açıklayan Öztürk, Hatay’daki Hassa OSB’nin bölgenin ve hatta Türkiye’nin en büyük yatırım alanlarından biri olabileceğini dile getirdi: “Bu proje hem bölge için hem de Türkiye için çok önemlidir. Bundan sonraki süreç içerisinde OSB’lerin sayısal olarak artması çok önemli değil, OSB’lerin sayısını 500’e çıkarabilirsiniz ama nitelik olarak altını dolduramazsanız çok da fazla bir anlam ifade etmez. OSB’lerde nitelikli yatırım, ileri teknoloji yatırımlarının yer almasını istiyoruz. OSB’lere baktığımızda sanayicilerimizin genellikle düşük teknolojili ürünlerin üretildiği yatırımlarla uğraştığını görüyoruz. Oysa Türkiye’nin kalkınması zenginleşmesi için orta, orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların OSB’lerde yer alması gerekir. Şu anda OSB’lerin teknoloji karnesi çok düşük. OSB’ler nicelik ve nitelik olarak geliştirilmeye devam edilecektir.”

“Bu dönemde dikkatli olunmalı”: Toplantıda konuşan OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Hatay’ın 1.5 milyon nüfusuyla 500 bin mülteci ağırladığını belirtti. Türkiye sınırında yaşanan gelişmelere ilgisiz kalınmasının mümkün olmadığını kaydeden Kütükcü, Hatay ile ilgili izledikleri sunumdaki verilerin özellikle demir çelik sektörü açısından Türkiye’nin ne kadar önemli bir yerinde olduklarını gösterdiğini dile getirdi: “Özellikle Hatay, Gaziantep, Kilis gibi güney sınır illerimizin yoğunca yaşadığı bir mülteci yoğunluğu ve bu coğrafyalarda yaşanan çatışmalar, dökülen kanlar hepimizi birinci dereceden ilgilendiriyor. Hemen güneyimizde yaşanan bu insanlık dramına artık insanlar tanım getiremiyor. Buna savaş deseniz savaş değil, buna terör deseniz terör tanımı da yetmiyor. Buna cinayet mi demek lazım, buna insanlık dışı bir adilik mi demek lazım tanım bulmakta gerçekten zorlanıyorum. Çoluk çocuk demeden, kadın ihtiyar demeden bombalar insanların üzerine yağdırılıyor. Bu arada hemen sınırımızda olan bu gelişmelere de tabi ki ilgisiz kalmamız mümkün değil. Devletimiz, Hükümetimiz elinden geleni yapmaya çalışıyor.”

Türkiye’nin ekonomik anlamda saldırılara maruz kaldığını ifade eden Kütükcü, artçı saldırıların devam ettiğini söyledi: “Bizler de iş dünyası olarak bu mülteci kardeşlerimize destek olmaya, bunların insani ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Devletimize destek olmaya çalışıyoruz. Ancak bu arada tabi ki yaşadığımız bu coğrafyada yaşananları bir taraftan bu şekilde izlerken bir taraftan ekonomik faaliyetlerimizi sürdürmek zorundayız. Bu ekonomik faaliyetlerimizi sürdürürken dünyadaki ekonomik gelişmeler, ülkemizdeki ekonomik gelişmeler bizleri birinci derecede ilgilendiriyor. Artçı saldırılar devam ediyor, şu anda ekonomik saldırılara muhatabız. Bir süreden beridir ülkemiz üzerinde bir takım ekonomik algı operasyonları maalesef yoğun olarak sürdürülüyor. Ekonomide bu kadar kur yükselmesinin, kur dalgalanmasının karşılığını bulmakta zorlanıyoruz. Evet, dünyada kurlar dalgalanır, ülkelerde de dalgalanır ancak Türk Lirası’ndaki değer kaybı hemen kendisinden önceki para birimlerinin değer kaybının neredeyse iki katından fazla. Dolayısıyla bu değer kaybının ekonomik aktiviteler ile izah edilmesi çok kolay değil. Ülke üzerinde bir takım maksatlı projeler yürütülmeye çalışılıyor.”

Bu dönemin dikkatli temkinli yönetilmesi ve zarar görmeden çıkılması gerektiğini vurgulayan Kütükcü, bu dönemde herkesi finans ihtiyaçlarını dikkatli yönetmesi konusunda uyardı ve TOBB’da KOBİ’lerin kullanımına Nefes Kredisi’ni sunduklarını açıkladı.

Hatay’ın profili güçleniyor: Antakya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, OSBÜK Heyeti’ni ve OSB yöneticilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kabaali, Antakya OSB’de yürütülen çalışmaları ve yapılan yatırımları özetlerken kentin sahip olduğu sanayi potansiyelinin de verilen desteklerle her geçen gün artmakta olduğunu ifade etti. Kabaali, Hassa OSB projesinin daha da hızlanmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Hassa OSB müthiş bir proje: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay’a verdikleri önemden dolayı OSBÜK Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Çinçin, savaş dönemi öncesindeki ticari hayatla ilgili bilgiler verdi: “İşadamı geleceğe yatırım yapar. İşadamının moralinin yüksek olması gerekir. İnşallah Suriye’deki dram bittiğinde ülkemiz hak ettiği yere çok kısa bir zamanda gelecek diye düşünüyorum.” Çinçin, “Hassa OSB müthiş bir proje” diyen Çinçin, projenin kent ve ülke ekonomisi açısından büyük ve önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndan 11’i Hatay’da: Sunumunda Hatay’ın ekonomi ve sanayi profilini aktaran Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sunday Balıkoğlu, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’ne Hatay’dan 11 firmanın girdiğini söyledi. İlin yatırım olanakları ve lojistik avantajlarından sözeden Balıkoğlu, Hatay’da 3 OSB’nin faaliyette olduğunu aktardı. İlde yatırımı devam eden KSS’ler ve OSB’ler hakkında bilgi veren Balıkoğlu, HASSA Projesi’ni detaylarıyla anlattı.

Türkiye’nin OSB stratejisi netleştirilmeli: Dünya Gazetesi Ekonomi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt, OSB’lerin Türkiye üretiminin belkemiği olduğunu belirterek, “OSB stratejisini netleştirmeyen bir ülkenin geleceği yoktur” dedi.