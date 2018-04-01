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01 Nisan 2018 Pazar 08:37
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OYAGEM Projesi, Ankara’yı oyun sektöründe bölge lideri yapacak

Ankara, 110 milyar dolarlık küresel oyun sektöründen pay almak için harekete geçti. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı’nın (TOSYÖV) da iştirakçileri arasında yer aldığı “Oyun Animasyon Geliştirme ve Eğitim Merkezi” (OYAGEM) için imzalar atıldı.

OYAGEM Projesi, Ankara'yı oyun sektöründe bölge lideri yapacak
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Hacettepe Teknokent A.Ş.’nin proje yürütücülüğünü yapacağı OYAGEM’de Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) proje ortağı olarak yer alacak, TOSYÖV ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ise projeye iştirakçi olarak destek verecek. “OYAGEM’in kurulması ve Ankara Sayısal Oyun Sektörünün Geliştirilmesi” Projesi, Hacettepe Teknokent’te gerçekleştirilen imza töreni ile başladı. Proje için Hacettepe Teknokent’te 803 metrekarelik bir alan tahsis edilecek. OYAGEM bünyesinde ön kuluçka birimi, kuluçka ve hızlandırıcı birimi, yüksek nitelikli laboratuvar, eğitim ve danışmanlık birimi ile test laboratuvarı yer alacak. 24 ayda tamamlanması planlanan OYAGEM, aynı zamanda 100 girişimciye de ev sahipliği yapacak.
Projenin imza töreninde konuşan, dijital oyun sektörünün küresel ekonomideki büyüklüğünü ve potansiyeli vurgulayan Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, “Ankara’da OYAGEM’i kurmak için ilk adımı attık. OYAGEM ile Ankara’nın, oyun ve animasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve rekabetçi bir yapı elde etmesini sağlayacağız” diye konuştu.
OYAGEM, oyun sektörüne ivme kazandıracak: Oyun sektörünün dünyadaki ekonomik karşılığının 110 milyar dolara ulaştığını ve sektörün her yıl yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü belirten Yılmazyıldız, şunları söyledi: “Oyun sektörüne ciddi ivme kazandıracak olan OYAGEM projemiz ile girişimcilerimize danışmanlık, mentörlük ve laboratuvar desteği vereceğiz. Ayrıca animasyon ve oyun sektörüne yıllardır hizmet veren ATOM’un altyapısını ve TOGED’in organizasyon yapısını da güçlendireceğiz. Ortaya çıkacak işbirliği ile birlikte sektörün geliştirilmesine, Ankara’nın, oyun ve animasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve rekabetçi bir yapı elde etmesini sağlayacağız. Projemiz üniversite sanayi işbirliğini de geliştirecektir. Oyun ve animasyon alanlarında çalışan girişimcilerimizi ve fikri olanları teknokentimize bekliyoruz.”
OYAGEM’in dijital oyun sektöründe küresel ekonomideki önemi: TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin de “OYAGEM, Türkiye’nin dijital sektörünü büyüterek dünya pazarından daha büyük pay almamızı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

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