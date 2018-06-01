SAADET PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ EKONOMİ PROGRAMI
Dış politika - Komşularımızla ilişkilerimizde barış esas olacaktır. - Şahsiyetli bir dış politika takip edilecektir. - AB ile masaya oturulup ilişkilerimiz yeniden ele alınacaktır. - D-8 etkin hale getirilecektir.
- Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve teşkilat (KEİB) içinde Türkiye’nin etkinliği arttırılacaktır
- Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarımızda ve havzasında yabancı ülkelerin savaş gemileri bulundurması engellenecektir.
İç politika
- Kaynakları gösterişe değil, üretime ayıracağız.
- Hızlı ve yaygın bir kalkınma hamlesi başlatacağız.
- Torpil kaldırılacak, liyakat esas alınacak.
- Güçlü iç ve dış denetim mekanizmaları kuracağız.
- Mutlaka adaleti tesis edeceğiz.
- İnsan hakları ihlallerini ele alan İnsan Hakları İhtisas Mahkemeleri kurulacaktır.
Genç ekonomisi
- Gençlerimiz için yatırım, istihdam ve üretim hamleleri gerçekleştirilecektir.
- Saadet iktidarında sistem değiştirilecek, gençlerimizin yetenek, karakter ve eğilimlerine göre yönelebilecekleri meslek seçimine ve değerler eğitimine dayalı bir eğitim sistemi kurulacaktır.
- Eğitimin niteliği artırılarak, süresi kısaltılacak böylece gençlerin hayata geç kalmadan beceri ve niteliklerini üretime aktarmaları sağlanacaktır.
Üniversiteler
- Üniversitelerde siyasi baskı ve vesayetten uzak bir idari yapı oluşturacağız.
- YÖK'ü kaldıracak, Üniversitelerarası Kurul’un yapısını yeniden düzenleyeceğiz.
- Rektör seçimlerini yeniden belirleyeceğiz.
- Öğrencilerin barınma, kredi ve burs imkânlarını genişleteceğiz.
Sağlık
- Asıl olan halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleridir. Hastane”ler asli görevi olan “Şifahane”lere dönüştürülecektir. Hasta bir müşteri olarak değil, bir özne olarak ele alınacak, hasta odaklı ve korumanın öncelikli olduğu bir sistem geliştirilecektir.
Çalışma hayatı
- Üreten ve hakça bölüşen bir ekonomik sistem kurulacak.
- Herkese eşit çalışma karşılığında eşit ücret verilecektir.
- Çalışanın hakkı alnının teri kurumadan verilecektir.
- Vergide adaleti sağlayacağız.
- Asgari ücretliden vergi alınmayacak.
- Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranları azaltılacak.
- Sosyal güvenlik sisteminde orta ve uzun vadeli projeksiyonlar Türkiye’nin gerçeklikleri ile uyumlu şekilde yenilenecek, uygulamada disiplin esas alınacaktır.
- Emeklilik için prim ve yaş çelişkisi giderilecektir. Kadınlar 25, erkekler 30 yıl çalıştıklarında isterlerse emekli olabileceklerdir.