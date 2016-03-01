Sekiz İŞGEM daha kurulacak

KOSGEB tarafından yürütülmekte olan Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM (Kastamonu, Malatya ve Tokat) Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması Projesi Teknik Yardım bileşeni kapsamında “Uluslararası İnkübasyon Konferansı: İstanbul 2016” düzenlendi. Konferansa TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça ve Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi’de katıldı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Program Otoritesi Başkanı Murat Altun, proje kapsamında 55 milyon avro bütçe ile 8 İŞGEM daha kurulacağını açıkladı. Altun, projelerin sürdürülebilirliğinin önemine değinerek Ar-Ge ve inovasyona daha çok kaynak ayrılacağını söyledi.



KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise geçtiğimiz 25 yıllık süreçte KOBİ’lerin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan KOSGEB’in, yüksek nitelikli, öncü bir kurum olma vizyonuyla çok önemli görevler üstlendiğini ifade etti.



Recep Biçer, bir ülkenin inovasyon yeteneğinin, tek bir aktöre değil, birden çok aktöre ve bunların eş düzeydeki başarılarına bağlı olduğunu belirterek, bu aktörlerin sistemik bir bütünlük ve belli bir uyum içinde hareket etmeleri gerektiğini; bunun için de orkestrasyonu sağlayabilecek bir başka aktöre ihtiyaç bulunduğunu söyledi.



Recep Biçer, Türkiye’de inovatif girişimciliğin geliştirilmesi, inovasyon projelerinin daha verimli bir biçimde yürütülerek, daha yüksek katmadeğer yaratacak projelerin oluşturulması adına, kamunun yanında özel işbirlikçilerin de işin içine girmesi gerektiğini dile getirerek, “Özel işbirlikçilerinin, inovasyon projelerine katkı sağlamaları ile Türkiye kendini, üstün nitelikli Ar-Ge çıktısı üreten, yenilikçi bir ekonomiye dönüştürecektir” dedi.



AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot, şu ana kadar AB’den Türkiye’nin almış olduğu yabancı yatırımların en büyük kısmını bu proje ile aldığını söyledi. Begeot, 2015 yılında 64 sözleşme imzalandığı bilgisini verdi.



Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç.Dr.İlker Murat Ar ise inkübasyon ve Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, bu yoldan hareketle çalışmaların devam edeceğini belirtti.