Siber güvenlikte çözüm ortağınız; NSS Teknoloji

Siber güvenlik pazarına hızlı ve iddialı bir giriş yapan NSS Teknoloji, iş ortaklarının farklılaşmasını sağlamak ve iş fırsatlarında avantaj yaratmak için dünyanın dört bir yanındaki en iyi siber güvenlik teknolojisi çözümlerini portföyüne dahil eden Katma Değerli Siber Güvenlik Çözümleri distribütörü. Bilişim dünyasının her noktasında siber güvenlik alanında çalışmanın getirdiği 20 yıllık tecrübe ve bilinirliliğin verdiği güvenle NSS Teknoloji Kurucusu Saygın Saman, siber güvenlik konusunda NSS Teknoloji’nin katma değerli bir distribütör olduğunu anlatıyor. NSS Teknoloji, siber güvenlik alanında; uç nokta, web ve ağ güvenliğinden, kurumsal işletmeler için yama yönetimi, kullanıcı ve davranış analitiği ve sahtecilik karşıtı analitiği, kimlik ve yetki yönetimi DLP çözümlerine kadar yenilikçi ürünler sunan markalarla çalışıyor.



Uluslararası araştırma şirketleri tarafından en üst sıralarda yer alan çözüm setine sahip olduklarını belirten Saygın Saman, “Her geçen gün büyümekte olan markalarımız da kendi alanlarında birçok uluslararası ödüle sahip” diyor. Dijital dünyanın baş döndüren bir hızla büyüdüğü günümüzde siber güvenlik pazarının önem kazandığını vurgulayan Saygın Saman, şunları söylüyor: “Siber güvenlik pazarının hızla büyüdüğü bir ortamda iş ortaklarımıza yeni gelirler elde edebilecekleri bir alan açtık. Bir distribütör olmaktan çok, satışları hızlandırmak ve siber güvenlik çözümleri ve projeleri büyütmek için iş ortaklarımızın bir uzantısıyız. Kendi insan kaynakları ile bu alana giremeyen iş ortaklarımızın müşterilerine ‘Siber Güvenlik Çözümlerimiz’i pazarlıyoruz. Bizim buradaki katma değerimiz iş ortaklarımıza yatırım yaptırmadan NSS’in insan kaynakları ve kanal ortakları aracılığıyla satış yapmak. Kanal ortaklarımıza da potansiyel müşteri satış hızlandırma, satış öncesi ve sonrası teknik destek, eğitim, lokalleştirme ve pazarlama aktiviteleri dahil olmak üzere ihtiyaçları olan tüm destek ve hizmetleri sunuyoruz. Kısacası hem iş ortaklarımızla hem de kanal ortaklarımızla omuz omuza çalışarak yanlarında olmayı ve birlikte yepyeni projelere imza atmayı hedefliyoruz.”





Saygın Saman, NSS Teknoloji’nin en büyük hedefinin; iş ortağı ekosistemini büyüterek portföyündeki ürün gruplarıyla son kullanıcılara doğru ve uygun maliyetli projelerle gitmek olduğunu açıklıyor: “Müşterilerimize verimliliklerini artıracak en uygun çözümleri sunmayı çok önemsiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki hiç ihtiyaçları olmadığı halde birçok güvenlik çözümüne büyük yatırımlar yapan firmalar var. Biz ise kullanıcılarımıza ihtiyaçları doğrultusunda projeler sunarak sektöre farklı bir sinerji katmak istiyoruz.” Saman, NSS Teknoloji’nin sunduğu ürün ve çözümleri Türkiye’deki her boyutta şirketin ihtiyacını göz önünde bulundurarak seçtiklerini aktararak, “ KOBİ ’ler için de uygun maliyette ve onlara katma değer yaratacak, verimliliklerini artıracak farklı güvenlik ürün ve çözümlerimiz var” diye konuşuyor.

Saygın Saman, siber güvenlik alanında özellikle kişisel verilerin güvenliğinin de çok önemli hale geldiğine dikkat çekiyor: “Hemen hemen her gün milyonlarca kez kişisel veri ihlali yapılıyor, büyük mağduriyetler yaşanıyor ve bu çok net olarak biliniyor. Biz NSS olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) konusunu çok fazla önemsiyoruz. KVKK ve GDPR; regülasyon, hukuk ve teknolojik gereksinimlerden oluşan bir çözümler seti. Biz bu alanda iş ortaklarımızla birlikte kurum ya da kuruluşların KVKK ve GDPR ile ilgili tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında verebiliyoruz. Rakiplerimizden farkımız bu hizmet ve ürün gereksinimlerinin tamamını bir servis modeli şeklinde müşterilerimize sunabilmemiz. Onlara başta uyum programı olmak üzere uluslararası düzenlemeler, veri işleme, uyumluluk süreci ve hukuksal alanda çok kapsamlı danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bunu yapabilen ya da buna eğilen başka bir firma olduğunu sanmıyorum. Bu yıl KVKK konusunda farkındalık yaratmak için 20’nin üzerinde workshop düzenledik ve çeşitli sunumlarla farklı kitlelere güvenlik çözümlerimizi anlattık.”