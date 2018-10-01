TAİDER aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine odaklanıyor



Türkiye bir aile işletmeleri cenneti. Ağırlıklı KOBİ olmakla birlikte ekonominin can damarı oldukları gerçeğini kimse yadsımıyor. Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye’deki aile işletmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla kurulmuş özel bir dernek. Türkiye’nin ekonomide ‘sürdürülebilir büyümesi’nin yol haritası olarak aile işletmelerinin ‘kurumsallaşması’ gerçeğini gözler önüne seriyor. Rakamsal verilerle konuşursak; bugün Türkiye’de şirketlerin yüzde 95’i ve halka açık şirketlerin yüzde 75’i aile şirketi. Bu şirketlerin toplam milli gelire katkısı ise yüzde 75 civarında. Türkiye'de aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl. Bu aile şirketlerinin sadece yüzde 30'u ikinci nesile, yüzde 12'si üçüncü nesile geçebiliyor. Dördüncü nesile geçebilenlerin oranı ise yüzde 3'te kalıyor.

Hem derneği hem de yürüttükleri projeleri konuşmak için TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Başkanı ve Lila Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü ile biraraya geliyoruz. Öğücü, 2012 yılında kurulan ve bugün 31 ülkede örgütlü İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı üyesi olan TAİDER’e ilişkin; “Ülkemiz aile işletmelerinin yüksek performanslı, uluslararası yönetim ilkelerine sahip, ülkemize değer yaratan ve sürdürülebilir kurumlar haline gelmelerine destek veren, üyelerinin en iyi uygulamaları ve çözüm gerektiren sorunları paylaşabilecekleri, dünyanın önde gelen aile şirketleri ile iletişim kurabilecekleri ve gelecek nesillerini geliştirebilecekleri önder kurumdur” tanımlamasını yapıyor. Türkiye’de 12 aile işletmesinin biraraya gelmesiyle kurulan TAİDER bugün 162 aile şirketini (132 kurumsal-30 bireysel) bünyesinde barındırıyor.





Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi



Aile işletmelerinin sürdürülebilirliği, gelişimi için yürütülen bir dizi zirve ve etkinlik de var. Bunlardan biri de TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirveleri, “Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: Sorumluluk, Esneklik, Yenilenme” temasıyla 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Öğücü, etkinlikte başarı örneklerinin yanısıra başarısızlık örneklerini de içeren özel vaka analizleri yapacaklarını açıklıyor. Çünkü bugüne kadar şirket yönetimiyle ilgili bilgileri barındıran kitapların genelde batı kültüründen tercüme edildiğini dolayısıyla Türkiye’ye pek uymadığı uyarısını yapan Öğücü, “Etkinliğimizde hayatın içinden örnekler verilecek. Örneğin; 3 ayrı ölçekte işletmelerin yöneticileri sorunları bizzat anlatacaklar” diyor.



TAİDER’in bir diğer çalışması ise Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi. Proje; aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini ve kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan işletmelerin teşvik edilmesini amaçlıyor. TAİDER’in Kuzey Yıldızı Projesi, kurumsal sürdürülebilirlik için dört bileşeni barındırıyor: Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi, Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü, Değerlendiriciler ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları.





Aile işletmelerine sürdürülebilirlik

manifestosu



Aile işletmelerinin varlığının Türkiye ekonomisi için önemli bir kaldıraç olduğunu ve bu değerin korunması gerektiğini dile getiren Öğücü, bunun için TAİDER olarak Aile Şirketlerinde Doğru Denge Manifestosu’nu hazırladıklarını açıklıyor. Öğücü, manifestonun başlıklarını aile işletmeleri yöneticileri için şu şekilde özetliyor: “Sınırları Belirleyin. Açık İletişim Yöntemleri Belirleyin, Rolleri ve Sorumlulukları Bölün, İş mi Öncelik Aile mi, Aile İşletmesi Sahipliği Avantajlarının Farkındalığı ve Yaşanması, Aile Üyelerine Adil Davranın, Aile Anayasası Hazırlayın, Aile Üyelerine Özel İş Yaratmayın, Dışarıdan Görüş ve Tavsiye İsteyin, Bir Haleflik Planı Geliştirin, Gelecek Nesil Üyelerine Şirket Dışı Deneyim.”