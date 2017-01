01 Ocak 2017 Pazar 08:54

Bu haber 650 kez okundu. TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın vurgusu; 2017 bilişimde atılım yılı olacak TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “2017 yılını bilişimde gelişim yılı olarak ilan ediyorum” dedi. Bilişimin stratejik sektör ilan edilmesini isteyen TBD Başkanı İlker Tabak, cari açığın ancak yerli yazılımla kapatılabileceğini söyledi.

Türkiye’de, 2017 yılının önemli gündemlerinden biri bilişim sektörü olacak. Geniş katılımla gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 33. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda (Bilişim’2016), Başbakan Binali Yıldırım’ın 2017 yılını “Bilişimde Gelişim Yılı” ilan etmesi ve yerli yazılıma dikkat çekmesiyle gözler bu alanda yapılacaklara çevrildi.



“Bilişim ve Demokrasi” ana temasıyla 8-9 Aralık 2016’da, Ankara’da düzenlenen etkinliğe Başbakan Binali Yıldırım, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Alikahya OSB Başkanı ve TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Yalçın Sönmez, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Aktepe’nin yanısıra siyaset, kamu, bilim ve iş dünyası temsilcileri katıldı.



“11 saatte 600 telefon görüşmesi yaptım”: Başbakan Binali Yıldırım, bilişimin önemini 15 Temmuz gecesi gördüklerini belirterek, şunları söyledi: “Hain darbeciler her şeyi yaptıklarını düşünüyordu. Ancak her şey hesap edilmişti ama hesap edilmemiş bir şey vardı. Bu da istiklal ve özgürlük aşkıydı. O gün başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere irade Hükümetimiz’in kararlı duruşu, MHP'nin genel başkanının, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o gün tercihini demokrasiden yana ortaya koyması, desteği göstermeleri Türkiye demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacak bir konudur. Sadece bununla sınırlı değildir, ancak bu işin gizli kahramanları medya mensupları ve basındır. Medya tarihi bir görev üstlenmiştir ve bir talimatla değil; özel, kamu bütün yayın kuruluşları darbenin karşısında vaziyet almıştır ve vatandaşı bilgilendirmeyi sürdürmüştür. Darbecilerin kimyasını değiştiren önemli bir başlangıç olmuştur. 11 saat 600 civarında telefon görüşmesi yapmışım.”



Yıldırım, o dönemde bütün işlerini bilişim teknolojileriyle yürüttüğünden sözederek, gerçek gücün iletişim gücü olduğunu söyledi.



“Bilişim bazen ilaç bazen zehir olabiliyor”: Bütün savaşların artık tankla tüfekle değil, bilgiyle olduğunu kaydeden Yıldırım, Irak Harekatı, Arap Baharı ve Gezi olaylarını örnek göstererek, “Bilişim aynen ilaç gibi bazen tedavi bazen zehir olabiliyor” dedi.



“2017 yılını bilişimde gelişim yılı ilan ediyorum”: Bilişimde sorumluluk anlayışını geliştirecek bir yapıyı getirmeleri gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Sanal dünya yalan dünya değil, sosyal medya sorumsuz medya değil. Bunların etiğinin zaman içinde oluşması lazım. Yapmamız gereken şeyler var. Bugün Türkiye'de üretilen verilerin yüzde 80’i dışarıda üretiliyor. İş işten geçtikten sonra verilerin elimize geçmesinin faydası olmuyor. Veri merkezlerinin kurulması ve teşvik edilmesine dair Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için aldığımız kararlar içine dahil ettik. Veri merkezi kurmak için olabilecek bütün desteği verdik. Bunu yaptığınızda dünyanın en bilinen içerik sağlayıcıları da oraya gelecek. Bunların ideolojik problemleri yok. Veri elimizin altında olunca bilişim yoluyla ülkemizi tehditlerde olsun inisiyatif olacak. 2017 yılını bilişimde gelişim yılı ilan ediyorum. Gelecek bilişimle, gençlerle gelecek” diye konuştu.

Yerlilik ve millilik her şeyden önemli: İnternet kullanımında yüzde 56’lara ulaşıldığı bilgisini paylaşan Yıldırım, siber güvenliğin önemine dikkat çekti. Siber güvenliğin bugün bir ülke meselesi haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, bu konuda mesafe alınması gerektiğini kaydetti: “KamuNet oluşturuldu. 8-10 ülkeden biriyiz bu anlamda. Türk Telekom öncü rol oynadı teşekkür ederiz. Bundan sonrası veri merkezi, internet değişim noktaları. Bilişimde yerlilik ve millilik her şeyden önemlisi. Yeterli insan kaynağına, stratejik bir bakışa ihtiyacımız var. Bunu yapacak yetkin firmalarımızı tespit etmek. Bir de hedeflerimizi net belirlemek. Herkes donanım alıyor. Bunların ne kadarı yerli ne kadarı tehdit oluşturuyor. Yazılımlarımızın yüzde 95’i dışardan. Tarla başkasının ürün bizim. Tarlanın sahibi biz olmazsak, tarlanın sahibi işin sonunda istediği gibi tasarrufta bulunur. 2017’de yerlilik ve millilik konusunda tedbirleri alıyoruz. Sadece siber güvenlik boyutunda olayı düşünmemiz doğru değil, siber caydırıcılığı da eklememiz lazım. Kimseye bulaşacak değiliz ama cevabı vermemiz lazım. Diplomatik ilişkilerimiz zora girince hemen bunları gördük. Siber saldırılarda 15 Temmuz sonrasında bir baktık ciddi saldırılar olmuş. Başladılar altyapılarımıza saldırdılar 8-14 Temmuz’da 183 saldırı, 15 Temmuz-11 Ağustos 402, 11-17 Ağustos’ta 700 küsüre çıkıyor.”



Bu konuda Siber Güvenlik Kurulu oluşturulduğu, Eylem Planı hazırlandığı bilgisini veren Yıldırım, “Operasyonel siber güvenlik, 528 kurumda siber olaylara müdahale ekibi var. Herkes ne yaptığını biliyor olmalı. Kasımda yürürlüğe girdi. BTK idari yaptırım da uygulayacak. Önleyici hekim uygulamasında olduğu gibi saldırı gerçekleşmeden önlem alınacak” diye konuştu.

7 gün 24 saat güven içinde olmak için izlemenin ve önlem almanın önemine değinen Yıldırım, “Bunlardan biri veri merkezlerinin topraklarımızda olmasıdır. Bilgiyi kullanırsak başkalarının önünde daha dik dururuz. Bilişim ve demokrasiye şeffaflık için ekonominin gelişmesi için de buna ihtiyaç var” dedi. Akıl teri katılan her ürünün bize avantaj sağladığına değinen Yıldırım, Ar-Ge, milli ve yerli ürünlerin cari açık kapatmanın yanısıra milli açığı da kapatacağına işaret etti: “Her bakımdan bundan sonraki hedefimiz kendi kendimize yetecek vaziyete gelmektir. İki şeye yoğunlaşmamız lazım. Akıl yollarının kapasitesini arttırmamız lazım. Havada hız felaket, internette berekettir.”

Bilişim ekonomisini büyüteceğiz: Yıldırım, “Yazılım başta olmak üzere, donanım da dahil olmak üzere yerlileşme ve millileşmeye hız vermemiz gerekiyor. Bilişim ekonomisini büyüteceğiz” dedi.

Kamu mutlaka yerli yazılım kullanmalı: TBD Başkanı İlker Tabak, bilişim sektörü için atılması gereken adımların başında kamunun yerli yazılım kullanmasının geldiğini söyledi. Tabak, 2023 hedeflerine yerli bilişim çözümleriyle ulaşmak için 2017 yılının önemli bir fırsat olduğuna işaret etti: “Bilişim sektörü mutlaka stratejik sektör olmalı. Cari açığı ancak yerli bilişim çözümleri ve yerli yazılımla kapatabiliriz. Bu nedenle yerli yazılım yapan insan gücümüze ve şirketlerimize sahip çıkmalıyız. 2017 yılının bilişimde atılım yılı olmasını arzu ediyoruz.”



“Yerli yazılım yapan firmalara sahip çıkmalıyız”: İlker Tabak, bilişimin özellikle de yazılımın katmadeğeri yüksek sektörler olduğunu belirtti: “Cari açığın kapatılmasında bilişim kilit bir rol oynayabilir. Bu nedenle yerli bilişim çözümlerinin üretilmesi önceliğimiz olmalı. Sektörde çok yetenekli ve nitelikli uzmanlarımız ve şirketlerimiz var. Sektör paydaşları olarak bu potansiyeli canlandırmak için birlikte hareket etmeliyiz. Kendi üretimimiz olan, kendi mühendislerimizce insan gücümüzle ürettiğimiz, milli ve yerli yazılım sistemlerimizi, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında, kullanmak yazılım ihracatını artırmak için ön koşuldur. Çünkü kullanmadığınız bir ürünü satamazsınız. Diğer taraftan yerli yazılım ve bilişim ürünlerinin olması ve özellikle kamuda kullanımının artması aynı zamanda siber güvenlik için de önemli.”



Bilişim demokrasinin teminatı: İlker Tabak, kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin katıldığı ve 2 bini aşkın paydaşla birlikte yaptıkları kurultayda, 2 günde toplam 14 oturum yapıldığını, 22 akademik bildiri sunulduğunu paylaştı.



“Başbakan talebimize destek verdi: 2017 yılı bilişim yılı oldu”: Başbakan’ın açılış konuşmasında “2017 yılının bilişim yılı” olması taleplerine olumlu yanıt verdiğini aktaran Tabak, 2017’nin ‘bilişim ve gelişim yılı’ olacağını dile getirdi:“Türkiye artık her alanda milli yazılımını üretmeli. TBD olarak buna öncülük etmeye, üzerimize düşeni yapmaya hazırız. TBD olarak ayrıca Kamu İhale Kanunu’nda bilişim ve yazılım alımlarına ilişkin telif haklarını gözeten, kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazırız.”



Çocuklar programlamayı öğrenmeli: Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasında çocuklar için programlama eğitiminin yaygınlaştırılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Tabak, “Dördüncü sanayi devriminin bireyleri olarak yetişecek çocuklarımızı buna göre yetiştirmeliyiz. Toplumu da her yönüyle bu yeni döneme hazırlamalıyız. TBD olarak bu konuda da öncü olmaya çalışıyoruz. Örneğin; Kurultay kapsamında 1998’den bu yana geleneksel olarak yaptığımız ‘TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nı düzenledik. Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Kadri Kerem Karanfil’in yazdığı ‘ExTube’ adlı öykü kazandı. Yine bu çerçevede 1994 yılından bu yana aralıksız olarak gerçekleştirdiğimiz 23. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması’nda da bu yıl ‘Backtotheroad’ adlı eseriyle Mehmet Metehan Güler birinci oldu” diye konuştu.



Bilişim 2016 Yaşam Boyu Hizmet Ödülü Ş. Nezih Kuleyin’e verildi

TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’2016) kapsamında yapılan açılış töreninde, Türkiye bilişim sektörüne uzun yıllar hizmet etmiş, önemli katkılar sağlamış kişilere verilen “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü” verildi. Bu yıl, Yaşam Boyu Hizmet Ödülü’nün sahibi TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.



TBD Bilişim ve Demokrasi Ödülleri sahiplerini buldu

Etkinlik kapsamında TBD tarafından 15 Temmuz Darbe Girişiminin önlenmesinde kritik rol üstlenen medya ve iletişim kuruluşlarına, kişilere “TBD Bilişim ve Demokrasi” ödülü verildi. Kurultayın açılış programında 15 Temmuz gecesi Türksat’ta şehit edilen Ahmet Özsoy’un eşi Yasemin Özsoy’a, Şehit Ali Karslı’nın oğlu Osman Sefa Karslı’ya ve Türksat A.Ş. adına Genel Müdürü Cenk Şen’e “Bilişim ve Demokrasi” ödülü verildi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Süel, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen kurumları adına ödül aldı. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Abdulkadir Selvi’ye de “Bilişim ve Demokrasi” ödülü verildi.