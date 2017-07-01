TİM ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 24. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Programa; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve çok sayıda işadamı katıldı.



Türkiye’nin 2016 ihracat şampiyonu Ford Otomotiv Sanayi olurken ödülü Ford Otomotiv Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Türkiye'nin 2016'da en fazla ihracat yapan 2. şirketi Tofaş oldu. Ödülü Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç aldı. 3. şirket ise Oyak-Renault Otomotiv Fabrikaları oldu ve ödülü Genel Müdür Tunç Başeğmez aldı. Sıralamanın 4. şirketi Kibar Holding'in ödülü Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar'a verildi. 5. şirket Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) oldu, ödülü TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç aldı. 6. Şirket ise Vestel oldu. Ödül Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya verildi. Sıralamanın 7. şirketi Toyota olurken ödülü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üst Yöneticisi Hiroshi Kato aldı. 8. şirket Arçelik A.Ş.'nin ödülünü Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Koç aldı. 9. şirket Bosch'un ödülü ise Bosch Hükümet ve Dış İlişkiler Direktörü Yasin Akdere'ye verildi. Sıralamada 10. olan TGS Dış Ticaret'in ödülünü ise TGS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tanrıverdi aldı.



İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde bu yıl ilk defa verilen Atılım Ödülü'nü, ilk bin sıralamasında 513'ten 90. sıraya yükselen Tosçelik Profil ve Saç A.Ş. aldı. Firmanın ödülünü Tosçelik Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı aldı.



"Türkiye'nin gerçek kapasitesini en iyi sizler biliyorsunuz"

Programda işadamlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimizin geleceğiyle ilgili tahminlerde bulunan kuruluşların olumsuz tavırlarına rağmen sizler ülkenize olan güveninizle bu gidişi tersine çevirmeyi başardınız. Onun için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gerçek potansiyelini, gerçek kapasitesini en iyi bizler biliyoruz, sizler biliyorsunuz. Yurtdışında yaptığımız gözlemlerle ülkemizin imkanlarını karşılaştırdığımızda ekonomide bulunduğumuz yerin kesinlikle hak ettiğimiz yer olmadığını gördük, görüyoruz. Bugün Türkiye, ekonomik büyüklük bakımından dünyanın 17'nci, satın alma gücü bakımından ise 13'üncü büyük ekonomisidir" diye konuştu.



İhracatçı 10 isteğini açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM 24. Olağan Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her daim ihracatçıların yanında olduğu için teşekkür etti. “Ancak, beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse yerimizde saydığımız anlamına gelir” diyen Büyükekşi, 10 madde ile beklentilerini açıkladı.

Büyükekşi’nin açıkladığı beklentiler şöyle:



1-Gümrüklerde mesai saatleri dışında yapılan işlemler için ödenen ek bedellerin kaldırılması

2-KDV yükü finansman sorununun çözümü

3-Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi

4-AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi

5-Üretim Reform Paketi’nin biran önce yasalaşması

6-İhracatçıların faiz oranlarının tek haneli seviyelere çekilmesini arzulaması

7-Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi

8-Mesleki eğitim ile kalifiye personel yetiştirilmesine Hükümet tarafından özel bir önem verilmesi

9-Dünyada yaşanan Sanayi 4.0 Devrimi’nin gerisinde kalmamak için hızlı adımlar atılması

10-Esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelerin acilen hayata geçmesi.



İhracatta Sektör Birincileri ise şöyle:

1- Çelik İhracatı-HABAŞ SİNAİ VE TİBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

2- Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatı-ŞİŞECAM DIŞ TİC. A.Ş.

3- Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatı-KİBAR DIŞ TİC. A.Ş.

4- Deri ve Deri Mamulleri İhracatı-TGS DIŞ TİC. A.Ş.

5- Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatı-VESTEL TİCARET A.Ş.

6- Fındık ve Mamulleri İhracat-FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

7- Gemi ve Yat İhracatı -TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

8- Halı İhracatı-ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.

9- Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı-TGS DIŞ TİC. A.Ş.

10- Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı-İSTANBUL GIDA DIŞ TİC. A.Ş.

11- İklimlendirme Sanayii İhracatı-BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

12- Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatı-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

13- Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı-AYDIN KURUYEMİŞ SANAYİ VE TİC. AŞ.

14- Madencilik Ürünleri İhracatı-ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN. MÜD.

15- Makine ve Aksamları İhracatı-TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş.

16- Meyve Sebze Mamulleri İhracatı-ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. A.Ş.

17- Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatı

18- Mücevher İhracatı-İSTANBUL ALTINONS KUYUMCULUK VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

19- Otomotiv İhracatı-FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

20- Savunma ve Havacılık Sanayii-TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş.

21- Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatı-KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH. İHR. VE TİC. A.Ş.

22- Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı-NATA İNŞ.TURİZM TAŞIMACILIK TİC. VE SAN. A.Ş.

23- Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı-AK-PATEKS. İHR. PAZ. A.Ş

24- Tütün İhracatı-PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜN SAN. TİC. A.Ş.

25- Yaş Meyve ve Sebze İhracatı

26- Zeytin ve Zeytinyağı İhracatı-S.S.MARMARA ZEYTİN TARIM SAT. KOOP. BİRLİĞİ MARMARABİRLİK.