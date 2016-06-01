TKBB 15. Olağan Genel Kurulu yapıld. Mehmet Şimşek açıkladı: Megabank geliyor

Belki bu bölgeye hitap eden bir Megabank’ı burada kuracağız, bir tanesi de Endonezya’da kurulabilir” diye konuştu. Genel Kurul sonrası yapılan seçimde Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) yeni yönetim Kurulu Başkanı Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Fahrettin Yahşi oldu.Türkiye Katılım Bankaları Birliği 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in katılımıyla gerçekleşti. TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik, Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, Asya Katılım Bankası Genel Müdürü Abdullah Güzeldülger, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş ve katılım bankalarının üst düzey yöneticileri de toplantıda yeraldı.

Mehmet Şimşek: “Faizsiz bankacılığın önü açık”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, toplantıda faizsiz finans sektörünün önünün açık olduğunu, önemli olanın potansiyeli harekete geçirmek olduğunu söyledi. Şimşek, “Sistemin niye önü açık, çünkü küresel finans sistemini güçlendirecek bir yapı. Çünkü varlığa dayanıyor, spekülasyona kapalı, risk paylaşımı var. Ayrıca ahlaki değerleri önplanda tutuyor. Klasik bankacılığa iyi bir alternatif” dedi.

Megabank geliyor: Geçen yıl G20 dönem başkanlığı sürecinde, İslam Kalkınma Bankası ile birlikte istişare edilen “Megabank” projesine de değinen Şimşek, İstanbul merkezli bu girişimle faizsiz finans sisteminin küresel sisteme entegre edilmesinin amaçlandığını açıkladı: “İslam Kalkınma Bankası ile Megabank’ın Türkiye’de kurulması için bir süredir temastayız. Hazine olarak İslam Kalkınma Bankası ile Megabank’ın İstanbul’da kurulması için çalışmaları sürdürüyoruz” dedi. Türkiye’de faizsiz finans sisteminin gelişmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Şimşek, “Belki bu bölgeye hitap eden bir Megabank’ı burada kuracağız, bir tanesi de Endonezya’da kurulabilir” diye konuştu. Mehmet Şimşek, Megabank’ın ortaklık yapısında Hazine ve İslam Kalkınma Bankası’nın olacağını ve sermayesinin güçlü olacağını belirtti: “Megabank’ın iki fonksiyonu olacak, likidite sağlama ve yatırım bankacılığı. Endonezya Megabank için 300 milyon dolar sermaye taahhüt etti, biz de bizdeki banka için daha fazlasını taahhüt ettik. Şu anda net verilmiş bir karar yok, bölge ve dünyaya hitap edecekse büyüklük 300-500 milyon dolar olmaz. Sektörde yeni oyuncuları, ölçek artışını sağlayacak bütün çabaları destekleriz.”

Şimşek, katılım bankacılığı sektörünün sorunlarına da değindi: “Genel anlamda baktığınızda İslami finansman firmalarına, şirketlerine, katılım bankalarına ölçek küçük. Bunun getirdiği sorunlar var. Rekabet aslında görülenden daha yoğun. Çünkü çok sayıda küçük firma geliyor. Yani ölçek de büyük olmadığı için daha çok aslında inovasyon ve verimlilik anlamında değil, marj, fiyatlar vesaire. Yani benim bunu anlatmama gerek yok, kendisi zaten bunu açık şekilde gösteriyor. Standartlarda ciddi eksiklikler var, düzenlemelerde ciddi eksiklikler var. Sadece Türkiye’de değil, küresel ölçekte de bizim çabalar içine girmemiz lazım. Genelde İslami finans ürünler, katılım bankacılığı ürünleri biraz daha kompleks ürünler. Yani geleneksel ürünlere oranla. Ya en azından algı bu. Maliyetleri kısmen biraz yükseltiyor. Bütün bu alanlarda dünyaya liderlik yapmalıyız.”

Mehmet Şimşek, TKBB üyelerine şöyle seslendi: “Algı konusunda tabii ki bir çaba gerekiyor. Algının iyileştirilmesi noktasında. Burada bizim üzerimize de bir şey düşüyorsa hep birlikte yapalım. İnsan kaynağını siz geliştireceksiniz. Burada desteği, teşviki ne gerekiyorsa yapalım. Kurumsal altyapı ve hukuki altyapıda BDDK gereken çabaları gösteriyor, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gerekli adımları atıyor, Maliye Bakanlığı vergi boyutu ile gerekli adımları atıyor. Tabii ürün ve hizmet çeşitliliğinin artması esastır. Mutlaka herkese ulaşmalıyız, bu ürünleri iyi bir şekilde anlatabilmeliyiz. Bu ürünler konusunda soru işaretleri olmamasına özen göstermeliyiz.”

Şimşek, faizsiz bankacılık algısının güçlendirilmesi, sektörün tanınırlığının artırılması, altyapının güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi gereğine de değindi. Geçtiğimiz Mart ayında ilki gerçekleştirilen “Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu” toplantısı sonrasında ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi görevinin TKBB’ye verildiğini de anlattı.

BDDK Başkanı Akben: “Faizsiz finans,istikrar ve risk paylaşımını esas alması nedeniyle çok önemli”

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, faizsiz finans sisteminin tüm dünyanın gündeminde olduğunu, finansal istikrar ve risk paylaşımını esas almasının sistemi önemli kıldığına değindi. BDDK olarak, faizsiz finans sitemi için ayrı bir daire oluşturulduğunu ve Ar-Ge çalışmalarına başlandığını söyledi. Sisteme bankalar dışında, sermaye piyasaları, tüketici finansmanı, finansal kiralama ve sigortacılık gibi yeni alanların ve ürünlerin eklenmesinin sektörü geliştireceğini kaydetti.

Mehmet Ali Akben, katılım bankacılığı ile ilgili, “Hep belirttiğimiz gibi bu sisteme yeni oyuncuların girmesi gerekmektedir. Bu sistemin büyümesi, 2023 hedeflerine ulaşması, aksi takdirde biraz zor bir hedef haline gelmektedir” dedi. Akben, 2023 finansal hizmetler vizyonunda faizsiz bankacılık sisteminin aktif büyüklüğünün 300 milyar doların üzerine çıkması ve ayrıca faizsiz finansın toplam sektör içindeki payının yüzde 15’e yükselmesinin hedeflendiğini söyledi. Son beş yıllık döneme bakıldığında katılım bankalarının ortalama yüzde 23 büyürken finansal sektörün yüzde 18 büyüdüğü bilgisini veren Akben, “Finansal sektördeki büyüme benzer şekilde devam edecek olursa faizsiz finansın yüzde 5’ten yüzde 15 pazar payına çıkabilmesi için faizsiz finans kuruluşlarına ilave 113 milyar lira öz kaynak ihtiyacı ortaya çıkmaktadır” dedi. Akben, halihazırda katılım bankalarının öz kaynaklarının yaklaşık 11 milyar lira olduğu göz önüne alındığında bu hedefin oldukça önemli bir hedef olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Akben, sözkonusu hedefe ulaşabilmek için öncelikle bu alana yatırım yapacak finansal kaynağa ihtiyaç olduğunun açık olduğunu vurguladı.

“Katılım bankacılığı sektörü büyümesini sürdürüyor”

Genel Kurul, TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik’in konuşmasıyla başladı. Çelik, katılım bankacılığı sektörünün 2015 yılında temel bilanço kalemlerinde büyümesine devam ettiğini anlattı: “Aktiflerimiz 2015 yılında yüzde 15.2 artarak 120.2 milyar TL’ye yükselirken pazar payımız yüzde 5.1 olarak gerçekleşmiştir. Nakdi kullandırılan fonlarımız yüzde 14.8 artışla 81 milyar TL’ye, toplanan fonlarımız ise yüzde 13.3 artışla 75.6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu kalemlerde pazar payımız sırasıyla yüzde 5.3 ve yüzde 5.7 olarak gerçekleşmiştir. Öz kaynaklarımız yüzde 10 artışla 10.6 milyar TL’ye yükselmiştir. Sektörümüze iki yeni kamu katılım bankasının giriş yapmasıyla banka sayımız 6’ya yükselmiştir. Şu anda 1.100’e ulaşmış şube sayısı ve 16.000’in üzerinde personel ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Sektör yurt genelindeki şubeleşme faaliyetlerinin yanısıra yurtdışında da atağa geçmiştir. Böylece ülke genelinde şube ağını genişleten sektör, yurtdışında da bölgesel güç olma yolunda hızla ilerlemektedir. Kamu bankalarının sektörümüzde faaliyete geçmeleri ile artan rekabete bağlı olarak, ürün ve hizmet kalitesi de yükselecektir” diye konuştu.

2015 yılında Strateji Belgesi’nde yer alan eylemler doğrultusunda birçok aksiyon alındığına değinen Çelik, bu kapsamda, Türkiye katılım bankacılığı sektörünün algı, itibar ve tanıtımının geliştirilmesine, iletişim faaliyetlerinin planlanmasına ve artırılmasına yönelik olarak stratejik marka iletişimi danışmanlığı hizmeti alınmaya başlandığını ve bu konuda bütçelerinden önemli bir kaynak ayrıldığını da söyledi.

Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Fahrettin Yahşi, TKBB’nin yeni başkanı oldu

Genel Kurul sonrası yapılan seçimde, Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Fahrettin Yahşi, Başkan Yardımcısı ise Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan oldu. 2 yıl boyunca TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek Fahrettin Yahşi, resmi olarak görevine başladı. Osman Çelik’ten devraldığı yeni görevine başlayan Fahrettin Yahşi, Türkiye’de katılım bankacılığının son dönemde gösterdiği başarılı grafiğe dikkat çekti.

Fahrettin Yahşi: “2025 hedefimiz yüzde 15 pazar payı”: Yahşi, “Ülkemizde katılım bankacılığı sektörü hem nitelik olarak hem de rakamsal açıdan son yıllarda önemli gelişmeler kaydediyor. Sektöre yeni bankaların girdiğini görüyoruz. Aynı zamanda yurtdışından da mercek altındayız ve dikkatle izleniyoruz. Tüm bu gelişmeler kapsamında TKBB olarak bundan sonra da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Katılım bankacılığı sektörünün 2025 yılında ulaşmayı hedeflediği yüzde 15’lik pazar payına, tüm üyelerimizin gayretiyle ulaşacağız” değerlendirmesini yaptı.

Bugün 6 üyesiyle 10 yılı geride bırakan Birlik, katılım bankacılığı sektörünün büyümesini ve sektördeki rekabet gücünün sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını; dünya standartlarında finansal ürün ve hizmet sunulmasını amaçlıyor.