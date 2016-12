01 Kasım 2016 Salı 08:49

Bu haber 15348 kez okundu. TOBB Startup İstanbul TOBB Startup İstanbul’un en iyi girişimleri; Ürdün, Türkiye ve Yunanistan’dan “İstanbul küresel girişimciliğin merkezi olacak”

Etohum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği, 63 ülkeden gelen 4 binden fazla katılımcı ve 1.000 girişimciyi ağırlayan TOBB Startup İstanbul Konferansı’nda Türkiye ekonomisinin önemli isimleri konuştu. Etkinlikte düzenlenen Startup İstanbul Challenge yarışmasında Ürdün’den CashBasha birinci oldu, onu sırasıyla Türkiye’den Innovera Labs ve Yunanistan’dan Pobuca girişimleri takip etti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konferansta İstanbul’un küresel girişimciliğin merkezi olacağı mesajını verdi.

Dünyanın önde gelen yatırımcılarını ve girişimcilerini buluşturan ve 6-10 Ekim 2016 tarihlerini kapsayan TOBB İstanbul Startup organizasyonunun finali Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği TOBB Startup İstanbul Konferansı ile ABD, Avrupa ve Asya’dan gelen yüzlerce girişimci ve yatırımcı bir araya geldi, girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimleri bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı, bu ekosistemin daha da gelişmesi için yeni çözüm önerileri ortaya konuldu. Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Abraaj Capital, 500Startups, Andreessen Horowitz, Combinator, Lumia Capital, Wamda Capital, Rubicon Capital firmalarının seçilmiş girişimcileri dinlemek ve yatırım fırsatları bulmak için İstanbul’a geldiği etkinlikte, yerli ve yabancı birçok girişimci oturumlarda söz aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “İstanbul küresel girişimciliğin merkezi olacak”

Açılıştaki konuşmasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB Startup Istanbul, İstanbul’u küresel bir girişimcilik merkezi yapmanın ilk adımıdır. Girişimcilik ne bilim, ne de sanattır. Girişimcilik pratik gerektirir” dedi. Hisarcıklıoğlu, İstanbul’un küresel girişimcilik merkezi olması yönünde atılan adımlara dikkat çekti: “İstanbul birçok çokuluslu şirketin bölgesel merkezine evsahipliği yapıyor. Birden çok ülkedeki operasyonlarını buradan yürütüyorlar. İstanbul, herkesin kendini evinde hissettirecek bir şeyler bulabileceği çok kültürlü bir şehir. TOBB ve Etohum’un güçlerini birleştirerek İstanbul’u küresel bir girişimcilik merkezi haline getirmek için çalışmaya başlayacaklarını sizlere açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Startup İstanbul, bu hedefe giden yoldaki ilk adım. Biz, sizleri ileriye gitmek konusunda desteklemekte kararlıyız” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, Mark Twain’in sözlerini anımsatarak, girişimcilere şunları önerdi: “Yirmi yıl sonra yaptıklarınızdan çok yapmadıklarınız size hayal kırıklığı yaşatacaktır. O yüzden bağlarınızı çözün, güvenli limanlardan ayrılın; yelkenlerinizde ticaret rüzgarını yakalayın. Araştırın, hayal kurun, keşfedin.”

TOBB, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin birincil kurucusu: TOBB’un, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin birincil kurucusu olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Girişimci dostu politika oluşturulması konusunda ulusal seviyede kamu sektörüyle yakından çalışıyoruz. Genç ve Kadın Girişimci Kurullarımız yerel seviyede, 81 şehirde, bölgelerinin ekosistemlerini güçlendirmek için çalışıyorlar. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, iş geliştirme ve teknoloji transfer merkezi olan Garaj ile hem öğrencileri hem de akademik personelin kendi şirketlerini kurmasına yardımcı oluyor. Startup İstanbul’un bölgesinin lider startup organizasyonu haline evrilmesini ve dünyanın her köşesinden binlerce başvuru almasını yakından takip ediyorum.”

İstanbul neden merkez?: TOBB Startup’a katılanların yüzde sekseninin yabancı ülkelerden olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “Belki de hayatlarında ilk defa İstanbul’u ziyaret ediyorlar. İşte bu konferansın başarısı budur. İstanbul birçok çokuluslu şirketin bölgesel merkezine evsahipliği yapıyor. Birden çok ülkedeki operasyonlarını buradan yürütüyorlar. Neden? İlk olarak, İstanbul, dünyanın en büyük on sekizinci ekonomisinin iş merkezi. Toplam yabancı ticaret hacmi 350 milyar dolara ulaşmış bulunmakta. Doğrudan dış yatırım hissesi 170 milyar dolara ulaştı. İkinci olarak, coğrafi pozisyonu ideal. Uçakla üç saatten az bir sürede Avrupa’nın her köşesine ve Asya’da birçok merkeze ulaşmak mümkün. Üçüncü olarak, şehir yabancı sakinlerine yüksek yaşama standartları sağlıyor. İstanbul, herkesin kendini evinde hissettirecek bir şeyler bulabileceği çok kültürlü bir şehir” açıklamasını yaptı. Hisarcıklıoğlu konuşmasında Martin Luther King’in “Uçamıyorsanız koşun. Koşamıyorsanız yürüyün. Yürüyemiyorsanız sürünün. Ancak ne yaparsanız yapın her zaman daha ileri gitmelisiniz” sözüne de atıfta bulundu.

Girişimciler ve melek yatırımcılarla sohbet: Hisarcıklıoğlu, girişimciler ve melek yatırımcılarla birlikte Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi üzerine sohbet etti. TOBB Başkanı, girişimci adaylarını, startupları, ekonominin atardamarları olarak gördüğünü vurguladı. Sohbette TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı da bulundu.

Konferansın en iyi girişimleri Ürdün, Türkiye ve Yunanistan’dan

Ayrıca konferans kapsamında yapılan Startup İstanbul Challenge yarışmasının en başarılı girişimleri de belirlendi. Bu yıl Startup İstanbul’a katılmak için 135 ülkeden 25 bin girişimci başvurdu, ön elemeyi geçen 4 bin 85 girişimin 2 bin 139’uyla online görüşmeler yapıldı, sonuçta kısa listeye kalan 428 girişimin 100’ü ise Startup İstanbul’a katılmaya hak kazandı. Pek çok farklı alanda geleceğin teknolojilerini yaratma hedefiyle yola çıkan bu 100 girişimci, iki günlük eğitim ve aşamalı elemeler sonunda dünya devlerinin dikkatini çekebilmek ve finalde yer alabilmek için ter döktü.

Bu 100 startup arasında finale kalan 15 girişim, Startup İstanbul Konferansı’nda MEF Üniversitesi’nden Prof.Dr. Erhan Erkut moderatörlüğünde ürünlerini, ekiplerini ve iş modellerini yatırımcılara, katılımcılara ve canlı internet yayını aracılığıyla dünya çapındaki binlerce izleyiciye anlatma fırsatını yakaladı. Rubicon VC Ortağı Andrew Romans, Y Combinator Ortağı Adora Cheung, Abraaj Capital Müdürü Omar Syed ve 500 Startups Istanbul Ortağı Rina Onur’dan oluşan jüri, finale kalan 15 girişim arasından en iyi üç girişimi seçti. Ürdün’den CashBasha birinci, Türkiye’den Innovera Labs ikinci ve Yunanistan’dan Pobuca üçüncü oldu.

CashBasha, gelişen pazarlardaki müşterilerin yabancı e-ticaret siteleri üzerinden alışveriş deneyimlerini kolaylaştırırken Innovera Labs, giderek artan ve gelişen siber saldırılara karşı otomatik savunma sunuyor. Pobuca ise kullanıcılara, iş bağlantılarına masaüstü veya akıllı telefonlarından erişmelerine ve bu bağlantıları iş arkadaşları ile paylaşmalarına imkan tanıyor.

Hanzade Doğan Boyner: “Ülkemizin dinamiklerine güveniyoruz”

Açılış konuşmacılarından Doğan Online’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, “Şirket olarak uzun vadeli düşünüyoruz, günlük belirsizliklere göre stratejimizi değiştirmiyoruz. Ülkemizin dinamiklerine güveniyoruz. Geçen iki yıllık sürede 200 milyon liradan fazla yatırım yaptık” diye konuştu. Boyner, işe alım politikalarında da değişikliğe gittiklerini ve adaylarda deneyime değil kişinin karakterine bakarak değerlendirme yaptıklarını belirtti: “Bizim gibi şirketlerin girişimciler sayesinde büyüyebileceğine inanıyorum. Şirketimizde yaratmak istediğimiz ortam da bu.”

Burak Büyükdemir: İşe bağlılık, inanç ve azim önemli

Açılışta konuşan Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, Startup Istanbul’un gördüğü büyük ilginin herkesi çok mutlu ettiğini ve girişimcilerin geleceğe umutla bakmasını sağladığını söyledi. Büyükdemir, girişimci kişi ve takımın yaptığı işe olan bağlılığı, inancı ve azminin yatırımcı tercihinde bir numaralı öneme sahip olduğunu vurguladı.

TOBB Startup Istanbul VIP Dinner, girişimci ve yatırımcıları buluşturdu

TOBB Startup Istanbul VIP Dinner, Endeavor Derneği ve Zorlu Holding evsahipliğinde Raffles İstanbul Long Bar'da gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen yatırımcılarını ve girişimcilerini İstanbul’da buluşturan TOBB Startup İstanbul çerçevesinde gerçekleşen davette Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop, Yönetim Kurulu Üyesi ve etkinlik eş ev sahibi Emre Zorlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Aydın, Etohum CEO’su ve Startup İstanbul Kurucusu Burak Büyükdemir ve Endeavor Global Başkan Yardımcısı Allen Taylor da hazır bulundu. Konferans konuşmacılarından Arjun Arora, Christopher Rogers, Christopher Schroeder ve daha birçok yabancı önder girişimci ve yatırımcı da TOBB Startup Istanbul VIP Dinner etkinliğine katıldı.

Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu’da uluslararası ilgiyi görmekten gurur duyduklarını söyledi. Endeavor Derneği Kurucu Genel Sekreteri Didem Altop, “Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin en büyük ve kapsamlı etkinliklerinden biri olan Startup Istanbul'a destek olmaktan çok mutluyuz. Yabancı ve yerel paydaşlarımızla ekosistem ortamındaki geleneksel dayanışmanın artan ilgi odağı olarak her geçen gün daha da güçlendirmek ve global platforma taşımak en büyük hedefimiz. Türk girişimcilerin global rekabet gücüne yüzde 100 inanıyoruz. Her başarılı girişimcimiz bize bu inancımızın ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.