Torba Yasa netleşti Yeni vergi düzenlemeleri

Torba Yasa’nın, ilgili kanunlarda yaptığı değişikler ile bütçe gelirlerini artırmaya yönelik düzenlemelere gidildi. Bunlar arasında "Projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere finansman sağlayacak" kitle fonlaması uygulaması gibi “ilk”ler de var.



Yeni MTV oranları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı;



- 1300 cc altı araçlar için yüzde 15,

- 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.



1300 cc ve aşağısı araçlar için;



- Fiyatı 40 bini aşmayanlarda; (1-3 yaş arası) 743 lira,

- Fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira,

- Fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.



1301 cc-1600 cc arası araçlar için;



- Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira,

- Fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira,

- Fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.



1601 cc-1800 cc arası araçlar için;



- Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira,

- Fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;



1801 cc-2000 cc arası araçlar için;

- Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira,

- Fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;



2001 cc-2500 cc arası araçlar için;



- Fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira,

- Fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira



2501-3000 cc arası araçlar için;



- Fiyatı 250 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 8 bin 276 lira,

- Fiyatı 250 bini aşanlarda 9 bin 29 lira,



3001-3500 cc arası araçlar için;



- Fiyatı 250 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 12 .bin 603 lira,

- Fiyatı 250 bini aşanlarda 13 bin 749 lira,

3501-4000 cc arası araçlar için;



- Fiyatı 400 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 19 bin 815 lira,

- Fiyatı 400 bini aşanlarda 21 bin 617 lira



4001 cc ve yukarısı araçlar için;



- Fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira,

- Fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.



Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 10'unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı yüzde 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.



31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanacak MTV miktarları;



- 1300 cc ve aşağısı araçlar; (1-3 yaş) için 743 lira,

- 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira,

- 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira,

- 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira,

- 2001 cc-2500 cc arası araçlarda 5 bin 396 lira

- 2501 cc-3000 cc arası araçlarda 7 bin 524 lira

- 3001 cc-3500 cc arası araçlarda 11 bin 458 lira

- 3501 cc-4000 cc arası araçlarda 18 bin 14 lira

- 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira olacak.



Gümrük Vergisi düzenlemesi: Gümrük Vergisi’nden muaf ürünler için muafiyetler kaldırılarak, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenecek. Ayrıca Bakanlar Kuruluna, Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini yüzde 50'ye kadar yükseltme, sıfıra kadar indirme veya cetveldeki had ve nispetleri yüzde 50'sine kadar artırma yetkisi verilecek.

Merkez Bankası’na bilgi verme: Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ile tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek. Merkez Bankası, bilgi ile belgelerin kapsamı, toplanması ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dahil usul ve esasları belirleyecek.

Mücavir arazilerin satışı: Hazine’ye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açılıyor. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılabilecek. Bu araziler, rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılacak. Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin yüzde 30'u en geç üç ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen ve üzerinde yapı olan Hazine’ye ait taşınmazların öncelikle yapı sahiplerine satılması ya da belediyeye bedelsiz devredilmesi öngörülüyor. Bunun için, yapının 19 Temmuz 2003'ten önce yapılmış olması şartı 31 Aralık 2009'a çekiliyor.

Girişimcilere finansman: Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanunu'na göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017'den 31 Aralık 2020 tarihine ertelenecek. "Projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere finansman sağlayacak" kitle fonlaması uygulaması hayata geçiriliyor.



Diğer düzenlemeler

- Gayrimenkul sermaye geliri mükelleflerinin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının yüzde 25'i oranında uygulanan götürü gider oranı yüzde 15'e düşürülecek.



- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.



- Vergi mükellefinin ilk tebliğ adresi MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri olacak.

- Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı farklı olan özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için yüzde 7.5 olarak aynı oranda belirlenecek.