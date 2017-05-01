TOSYÖV, Çorlu’da KOBİ’lere ve girişimcilere finans olanaklarını anlattı

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) işbirliği ile Denizbank, Hacettepe Teknokent ve KobiEfor çözüm ortaklığında, Tekirdağ-Çorlu’da bir otelde düzenlenen “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantı; iş insanları, girişimciler, KOBİ’ler, yatırımcılar ve bankacıları bir araya getirdi.

Toplantıya TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; İsmet Gergerli ve Osman Deveci, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, KGF A.Ş. Genel Müdürü İsmet Gergerli, DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı-KGF A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kulaksız, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sülün, Çorlu TSO Meclis Başkanı İsmail Güleroğlu, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Serkant Hocaoğlu, Oda - Borsaların Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Türkiye yüksek teknoloji üretmeye odaklanmalı

Toplantının açılışında konuşan TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, Türkiye’nin orta gelir tuzağını kıramadığını, ileri teknoloji üreten bir ülke haline dönüşemediğini söyledi. Türkiye’nin sanayi üretiminde 13. sıradan 16. sıraya düştüğünü belirten Kuleyin, iş ve enerji verimliliğini artıramadığımızı kaydetti.

Sanayi 4.0 devriminin önemine işaret eden Kuleyin, yüksek teknoloji üreterek bu sorunların aşılabileceğine inandıklarını paylaştı. Yüksek teknolojiye dönük üretimle verimliliğin artırılabileceğine değinen Kuleyin, TOSYÖV’ün yüksek teknoloji üretimine dönük KOBİ’leri desteklediğini vurguladı. Bu kapsamda mobil akademi projesini hayata geçirebileceklerini belirten Kuleyin, ekonomide mevcut durumun sürdürülmesi halinde Türkiye’nin uluslararası alanda ileri teknoloji rekabetinde geride kalacağımız konusunda uyarıda bulundu.

DenizBank, KOBİ’lerin yanında

DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı-KGF A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kulaksız, DenizBank olarak 81 ilde 15 bine yakın çalışanla KOBİ’lere hizmet sunduklarını belirtti. DenizBank KOBİ Bankacılığı olarak KGF teminatlı kredilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Murat Kulaksız, her bir Denizbank şube müdürünün bir KGF çalışanı gibi hizmet sunduğunu ifade etti.



Trakya’da 1000’in üzerinde, Tekirdağ’da 313, Çorlu’da 131 firmaya KGF teminatlı kredi kullandırdıklarını anlatan Kulaksız, DenizBank Nefes Kredisi ile TOBB’un da elini taşın altına koyduğunu kaydetti.



TOBB’a bağlı oda ve borsalara Nefes Kredisi’ne “evet” diyen 2 bankadan biri olduklarının altını çizen Kulaksız, bu kapsamda toplamda 5 milyar TL civarında kredi kullandıracaklarını açıkladı. Tekirdağ ve Çorlu’da toplam 109 müşteriye 5.9 milyar TL kredi kullandırdıklarını aktaran Kulaksız, DenizBank olarak KOSGEB kredilerine de destek sağladıklarını söyledi. Murat Kulaksız, “Trakya bölgesinde 2 bin, Çorlu’da 200 kişi 4.2 milyon TL kredi limiti kullandı. DenizBank olarak sunduğumuz bir çok imkan var. Bu imkanların devam ettiğini iletmemiz çok önemli” dedi.



“KGF; para veren değil, parayı verenlerekefalet desteği sağlayan kuruluş”

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KGF A.Ş. Genel Müdürü İsmet Gergerli, Türkiye ekonomisinin yüzde 99.7’sini oluşturan KOBİ’lerin üretimin, istihdamın, ihracatın yarısından çoğunu sağladığını vurguladı. KGF’nin KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için kurulduğunu ve kuruluş vizyonunun halen ve hatta artarak devam etiğini söyleyen Gergerli, “Ama bu vizyona yeni vizyonlar da ekliyoruz. Bugün geldiğimiz nokta, bu vizyonun biraz daha geliştirilmiş hali” dedi. Çorlu’nun, lokasyonuyla ve lojistik imkanlarıyla stratejik bir yer olduğuna dikkat çeken Gergerli, buranın bir ilçe olmakla birlikte, birçok ilden daha büyük olduğunun da bilindiğine değindi. 1991’de kurulmuş Kredi Garanti Fonu’nun ortakları arasında TOSYÖV’ün de olduğunu anlatan Gergerli, Kredi Garanti Fonu’nu özetle tarif etmek gerekirse para veren değil, parayı verenlere kefalet desteği sağlayan bir kuruluş olduğunu ifade etti.



Gergerli konuşmasında şunları dile getirdi: “Sizler, krediyi bankadan alıyorsunuz. Biz de size kefil oluyoruz. Banka size daha uygun vadeli daha uygun imkanlarla ve daha rahat kredi veriyor. Ancak KGF, sadece KOBİ’lere değil KOBİ üstü işletmelere de kefil oluyor. Dolayısıyla imkanları ve kapasitesi çok gelişmiş, yani geçmişte sadece kendi öz kaynaklarını daha mütevazi limitlerle yaparken bugün kendi öz kaynakları, Avrupa Yatırım Fonu gibi uluslararası kuruluşların sağladığı fonlar ve en başta da tabii ki Hazine Müsteşarlığımız’ın Hükümetimiz’in sağladığı imkanlarla bunu yapıyoruz. 2015 sonu 1.8 milyarlık bir büyüklüğü vardı KGF’nin, 2016 sonunda aynı yöntem, aynı sistem, aynı yapıyla 5 milyar büyüklüğe gelmiştik. Sistemin kurgusunun değişmesi ve yeni fonksiyonların getirilmesi gerektiğini söyledik ve ödevimize çalıştık. 2016 bizim için bir hazırlık süreciydi. Sistemler kurduk, süreçleri yeniden tanımladık, mevzuatları oluşturduk ve yasal düzenlemeler yapıldı. Geldiğimiz noktada 250 milyarlık Hazine imkanı olan, bu anlamda bankacılık sistemine entegre çalışan bir yapı tasarladık. Dün itibariyle 91 milyar bir büyüklüğe ulaştık.”

Gergerli, KOBİ’lere de seslendi: “Biz bankacılık sistemine çok güveniyoruz. Onlardan gelen talepleri 24 saat içinde cevaplıyoruz. KGF bankalar için çok değerli bir teminat. 27 banka ortağımız. Kredi kullanırken imkanı doğru tanımlayın, çekinmeyin, talep edin. Daha uygun faizle kredi kullanabilirsiniz. Nefes Kredisi’ne ilk ‘evet’ diyen banka DenizBank oldu. KGF sizi desteklemek için olan bir kurum.”



“KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar Paneli”

TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, “KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar” Paneli’nin moderatörlüğünü yürüttü.



Panelde konuşan T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzmanı Emre Sağ, sunumunda anlattığı Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde “Bölgesel Teşvik Uygulaması” ile bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı, “Öncelikli Yatırım Konuları” ile belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleriyle desteklenmesinin hedeflendiğini, “Stratejik Yatırımlar Teşvik Uygulaması” ile cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katmadeğeri yüksek yatırımların desteklendiğini, “Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşvik Uygulaması” ile teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklendiğini, “Genel Teşvik Uygulaması”nın ise teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsadığını dile getirdi.





Yatırımcılara sağlanan destek unsurlarını; KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV iadesi, Gelir Vergisi stopajı desteği, sigorta primi (işçi hissesi) desteği olarak sıralayan Sağ, “Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında, yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; OSB ’lerde veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik) yapılacak yatırımlar, sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi destekleri açısından bir alt bölgede uygulanan desteklerden yararlanır” diye konuştu. OSB’lerde gerçekleştirilen yatırımların desteklerden daha fazla yararlandırılabileceğine dikkat çeken Sağ, Ekonomi Bakanlığı’nın proje bazlı destek mevzuatının yeni yürürlüğe girdiğini aktardı, bu kapsamda yüksek teknoloji ve Ar-Ge yapan 100 milyon doların üstündeki yatırımların da destekleneceğini açıkladı.

KGF A.Ş. Kurumsal İletişim ve Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Şeyda Yavuz, “24 saatte kefalet taleplerini cevaplıyoruz. 58 firmaya son 15 günde 37 milyar TL kredi hacmi sağladık. Şu andaki portföy garanti sistemi (PGS) ile 24 saat içinde, 50 milyon TL’nin üstündeki talepleri de 7 gün içinde mutlaka sonlandırıyoruz. Vergi ve SGK borcu olan firmalar da artık bizim kefaletimizden yararlanabiliyor. Belge (vergi ve SGK borcu yoktur belgesi) geçerlilik süresi ise 30 günden 90 güne çıkarıldı. KOBİ’lere de KOBİ dışı firmalara da destek sağlıyoruz” dedi.



KGF kefaleti türlerini; “1. Bankalar aracılığıyla sağlanan kefaletler (Banka talepli kefaletler, PGS kefaletleri). 2. Doğrudan sağlanan kefaletler (Eximbank, KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)” olarak sıralayan Yavuz, şu bilgileri paylaştı: “Kefalet limitleri; Özkaynak: KOBİ’de azami 3 milyon TL. Hazine; KOBİ’de azami 12 milyon TL, KOBİ dışı azami 200 milyon TL. Kefalet Vadeleri; işletme kredileri 60 ay, 1 yıl ödemesiz. Yatırım kredileri; 120 ay, 3 yıl ödemesiz. Kefalet oranları; Bankalar aracılığıyla Hazine desteği; KOBİ ve KOBİ dışı ihracatçı firmalara yüzde 100. Diğer firmalara; KOBİ’lere yüzde 90, KOBİ dışı firmalara yüzde 85. Özkaynak desteği yüzde 80. Doğrudan Hazine/Özkaynak desteğimiz yüzde 100. Bir firma hem özkaynağımızdan hem Hazine desteğimizden faydalanabilir. Eximbank’a doğrudan verilen Hazine kefaletlerinde KOBİ’ler için kefalet oranı yüzde 100, özkaynak limit; 3 milyon TL. Hazine limit; 7.5 milyon TL, toplam 10.5 milyon TL. KOBİ dışı firmalara limit; 20 milyon TL.”



KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Dairesi Başkanı Ertuğrul Çetinkaya, Gebze’den sonra ikinci defa bir ilçeye; Çorlu’ya bir KOSGEB müdürlüğü açılacağını belirtti. Çetinkaya, KOSGEB veri tabanında 16 bin işletme bulunduğunu, büyük kısmı Çorlu’da olmak üzere Tekirdağ’da işletmelere 17 milyon TL hibe destek verildiğini ve 350 işletme kurdurduklarını paylaştı. Türkiye’de işletmelerin yüzde 99.82’sinin KOBİ olduğunu belirten Çetinkaya, 10 başlık altında toplanan KOSGEB Destek Programları’nı sıraladı:“KOBİ Gelişim Destek Programı. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı. Tematik Proje Destek Programı. Girişimcilik Destek Programı. GİP KOBİ Destek Programı. Genel Destek Programı. Uluslar arası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı. Teknolojik Ürün, Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı. Teminat Giderleri Desteği.”



KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında zaman zaman çağrıya çıktıklarını açıklayan Çetinkaya, Tematik Proje Destek Programı ile meslek kuruluşlarının hazırlayacakları projelere 150 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağladıklarını, Girişimcilik Destek Programı’nın ise çok rağbet gören programlardan biri olduğunu, Genel Destek Programı’nda TSE ve TPE desteklerinde yüzde 100’e yakın destek verdiklerini söyledi.



DenizBank Trakya Bölge Müdürü Ahmet Çelik, Ar-Ge’nin önemini vurgulayarak, KOBİ’lerin bankalardan, bankaların da KOBİ’lerden beklentilerinin konuşulması gerektiğini söyledi: “Bir hastanın doktoru karşısındaki kadar samimiyet bekliyoruz. KOBİ gerçekten candır, bölgeler arası gelişmişlik farklarını yok eden centilmen unsurdur. Biz DenizBank olarak buna hazırız, Çorlu’da ofisim var, ben buradaki bölge binamın içinde 25 milyon TL’ye kadar kredi proses edebiliyorum. Tekirdağ’da 11 şubemiz var.” Ekonomisinin yüzde 52’si tarımdan oluşan Tekirdağ’da, banka olarak ciddi oranda tarımsal finansman destekleri sağladıklarını aktaran Çelik, 12 OSB’si olan ilin yeterince büyümesi için bankalar ve işletmelerin el ele vermesi gerektiğini vurguladı: “KOBİ’lerden bir beklentim daha var, hepimizin suyun altında kalma süresi aynı olamaz, nefesimizle finansal olanakları aynı yapmalıyız. Bankalar, KOBİ’ler, STK’lar hep birlikte bu işin içinden çıkmamız lazım.”



TÜBİTAK TEYDEB Başuzmanı Hasan Gönenç, TEYDEB-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın özel sektörün Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulduğunu anlattı. Her sektör ve alandan proje alabildiklerini belirten Gönenç, KOBİ’lerin Ar-Ge yapmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti: “Üretim süreçlerinde bir yenilik olabilir. Yurtdışından ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için olabilir. Firma bazında da yeniliği destekliyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamayı amaçlıyoruz.”



Tekirdağ’dan taleplerin çok düşük olduğunu, ilden ve özellikle Çorlu’dan daha çok proje beklediklerini söyleyen Gönenç, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’ndan (BİGG) sözetti: “2. Çağrı’yı 1 Ağustos’ta yapacağız. Firmaya 150 bin TL’ye kadar yüzde 100 sermaye desteği veriyoruz. Girişimci KOBİ olduktan sonra bu destek 550 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. BİGG toplam 6231 başvuru almış, toplam 560’ı desteklenmiş. Tekirdağ’dan toplam 23 başvuru olmuş 2 proje desteklenmiş.”

