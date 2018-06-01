TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da yapıldı TOSYÖV güven tazeledi



TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, açılış konuşmasında TOSYÖV’ün üyesi olmaktan her zaman onur duyduğunu belirterek, toplumun her alanında KOBİ ’lerin önemine dikkat çekti. Yaratıcı zekanın ortaya çıkarılabilmesi için düşüncelerin açıkça tartışılabildiği ortamın oluşturulmasının önemine değinen Kuleyin, geleceğe yönelik yapılanmada ahlaki değerlerin kriter olarak alınması gerektiğini söyledi. Bu konuda TOSYÖV’ün Avrupa Etik Ağı ile işbirliği yaptığını anlatan Kuleyin, Türkiye’de sanayi ve ticaret alanlarında bir etik sorunu yaşandığını kaydetti: “Eskiden söz senetti, şimdi ise çek bile değil. Projemizde ahlak anlayışımızı teknoloji ile birleştirerek yeni bir kültür oluşturulacak.”

TOSYÖV’ün 2017 yılına ait Faaliyet Raporu’nu TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter M. Akif Temelli sundu, rapor oybirliğiyle kabul edildi. 2017 yılına ait Bilanço Gelir-Gider cetvelleri ayrı ayrı TOSYÖV Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Osman Samsunlu tarafından okundu, oybirliğiyle kabul edildi. 2018 yılı Bütçe ve Program Taslakları da görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Denetim Kurulu Raporu ise TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Aktepe tarafından okundu oybirliğiyle kabul edildi. Divan Heyeti tarafından TOSYÖV Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun da ayrı ayrı ibrası yapıldı, ayrı ayrı oybirliğiyle kabul edildi.



Tüzüğün 12. maddesinin h bendinin fıkrası hükümlerine göre Mütevelli Heyet Üyeliği’nden çıkarılan üyeler; “Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü (istifa), İsmet Gergerli (istifa), Mustafa Akgül (vefat), Hayrettin Altun (vefat), Ünsal Ban (Mütevelli Heyet Üyeliği’nden çıkarılma)” Hazirun tarafından oybirliği ile kabul edildi ve bundan sonraki süreçte Vakfa Üye alınması ve çıkarılması konusunda Vakıf Yönetim Kurulu’na tam yetki verildi.



Dilek ve Temenniler Bölümü’nde konuşan TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, toplumumuzu Toplum 5.0’a hazırlamamız gerektiğini söyledi ve “TOSYÖV toplumda farkındalık yaratıyor, bu anlamda TOSYÖV’ün Üyesi olmaktan onur duymaktayım” dedi.



TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Bedrettin Karaboğa, TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Özcan Kamışlı, TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi İsmail Korkmaz ve TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Ender Yazıcıoğlu düşünce ve önerilerini dile getirdi.