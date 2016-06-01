01 Haziran 2016 Çarşamba 08:55

Bu haber 5460 kez okundu. TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Genel Kurul Toplantısı: Girişimcinin gücü; TOSYÖV Ankara’da düzenlenen TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçildi. Toplantı sonrası TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, yeni başkan Nezih Kuleyin’e görev teslimini gerçekleştirdi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Mütevelli Heyet Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da, ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. TOSYÖV yeni Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin oldu.

Toplantıyı TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantıyı açtı. Oybirliğiyle seçilen toplantının Divan Başkanlığı’nı Dr. Akkan Suver, Katip Üyelikleri ise Ali Rıza Dastar ve Cevdet Bayrak yürüttü.

Açılış konuşmasını yapan TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, 27 yıldır ‘Girişimcinin Gücü’ şiarıyla girişimcilerin ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için çalışan TOSYÖV’ün misyonunu başarıyla yerine getirdiği için bugün vizyonu doğrultusunda KOBİ ve girişimci politikalarının oluşumuna katkı sağlayan etkin bir rol model sivil toplum kuruluşu (STK) olduğunu söyledi.

TOSYÖV’ün Türkiye’de konusunda farkındalık yaratabilmiş sayılı STK’lardan biri olduğunu vurgulayan Sönmez, “Başarısını, her dönemde KOBİ’ler açısından Türkiye’nin gündemini bam telinden yakalayarak sağlamıştır. 2015-2016 çalışma dönemine baktığımızda aynı başarıyı yakaladığımızı söyleyebilirim. Gündeme taşıdığımız ‘Girişimcilik’ Türkiye’nin birinci meselesi oldu” dedi.

Konuşmasında yeni Hükümet’e de başarılar dileyen Sönmez, Türkiye’nin köklü bir dönüşüm geçirdiğini aktararak, “Bu sürece yenilikçi girişimciler öncülük edebilir. Bu nedenle Türkiye’nin girişimcilik kapasitesini sonuna kadar zorlamak gerekir. Hepimiz yenilikçi girişimci olmalı ve dönüşümün bir yerinden tutmalıyız. Bundan hareketle TOSYÖV, son çalışma döneminde KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Programı kapsamında üstlendiği çalışmaları değişik vilayetlerde, doyurucu katılımlarla başarı ile gerçekleştirdi” diye konuştu.

Yalçın Sönmez, Ocak 2016’da Girişimcilik Konseyi Üyeliği’ne davet edildikleri bilgisini paylaştı. XII. KOBİ Zirvesi’nin ana temasının “Girişimci Ekosistemi” olduğunu belirten Sönmez, “Girişimcilik konusunda düşüncesi ve uygulaması olan kamu, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyası XII. KOBİ Zirvesi’ne koşarak geldi ve deneylerini aktardı. Ama onlar Zirve’ye daha çok, ‘yeni şeyler öğrenmeye’ gelmişlerdi. XII. KOBİ Zirvesi onlara önemli katkılar sağladı. Sonuçlarını önümüzdeki aylarda ve yıllarda, Türkiye’nin girişimcilikte göstereceği atılımlarda göreceğiz” dedi.

TOSYÖV’ün XII. KOBİ Zirvesi’nde “Girişimci” kavramını soyut bir çerçeve olmaktan çıkardığını, şekillendirdiğini, zenginleştirdiğini anlatan Sönmez, şunları ifade etti: “Girişimcilik ile yenilikçiliği bütünleştirdi. Türkiye, yeni bir endüstri devrimi sayılan Sanayi 4.0’ı konuşmaya başlamışken girişimciliği de bu temelde yeniden tanımlamalı, girişimci destek ve teşviklerini bu vizyon bağlamında düzenlemelidir. ”

Yalçın Sönmez, güncelleştirilmesi gereken konulardan birine daha değindi: “Türkiye’de girişimci proje yapmada yetersiz kalıyor. Bu nedenle girişimciliğe destek olarak tahsis edilen kamu kaynakları ve hatta AB’den transfer edilen kaynaklar tüketilemiyor. Ardından da ‘Girişimci oldum ama kaynak bulamıyorum’ diye şikayet ediliyor. Önümüzdeki çalışma döneminde proje yapma konusuna odaklanmamız, proje yapabilen girişimciler yetiştirmemiz gerekiyor.”

Sönmez, “Yenilikçi girişimci KOBİ yetiştirmek, TOSYÖV’ün görev alanındadır. Destekleme Derneklerimiz bu kaynağı işlemeye dönük çalışmalara ağırlık verdikleri oranda Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne ve gelişimine önemli katkılar sağlamış olacaklardır” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de STK-kamu ve STK’ların kendi arasında işbirliği noktasında isteksizlik, beceriksizlik, işbirliklerini önemsemezlik gibi zaaflar görüldüğünü de aktaran Sönmez, “TOSYÖV bunca yıllık birikimiyle bu noktayı geçmiştir. İşbirlikleri ile sinerji yaratıyor, ülkemizin kalkınma ve büyümesine stratejik katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin buna çok ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde TOSYÖV’ü hep birlikte ve her konuda, ‘İşbirliği Cazibe Merkezi’ olarak markalaştırabiliriz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, yeni Hükümet’i kutladı. Başbakan Binali Yıldırım’ın Vakfı ve başkanlarını yakından tanıması nedeniyle TOSYÖV’e bu dönem çok daha farklı bir misyon düşeceğini düşündüğünü paylaşan Develi, önümüzdeki sürecin Türkiye açısından yarar getirmesini diledi.

TOSYÖV Başkan Yardımcısı Osman Deveci, 2015 yılına ait Faaliyet Raporu ve 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider Cetvelleri’ni ayrı ayrı sundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi. XII. KOBİ Zirvesi’ne, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığını ve oldukça geniş bir zaman ayırdığını paylaşah Deveci, Faaliyet Raporu’nda da yeralan TOSYÖV’ün çeşitli illerde yürüttüğü KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin de devam ettiğini kaydetti.TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Nasuh Ekinci, Denetim Kurulu Raporu’nu sundu, oybirliğiyle kabul edildi. Sonrasında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Osman Samsunlu, 2016 Yılı Tahmini Bütçe ve Program Taslakları’nı sundu, oybirliğiyle kabul edildi. Ardından yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçildi. Yeni Denetim Kurulu Üyeleri, TOSYÖV’ün önceki dönem eski başkanları olan Hilmi Develi, Yalçın Sönmez ve Rahmi Aktepe’den oluştu.

Dilekler, Öneriler ve Kapanış bölümünde konuşan TOSYÖV eski Başkanı Rahmi Aktepe, kendisinin aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu eski Başkanı ve bugün Yüksek İstişare Başkanı olduğunu anımsatarak, yeni dönemde de TBD ile TOSYÖV’ün işbirliğini geliştirmeye yardımcı olacağını ifade etti.

TOSYÖV Safranbolu-Karabük-Bartın Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Küpeli, “TOSYÖV girişimcinin gücüdür” diyerek, başta TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez olmak üzere TOSYÖV Yönetim Kurulu’nu, düzenledikleri XII. KOBİ Zirvesi’nin başarısı ve başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Ali Gür, TOSYÖV bütçe kaynaklarının artırılabilmesi için aidat alınmasını önerdi.

TOSYÖV yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, bugüne kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese; tüm TOSYÖV üyelerine, yöneticilerine ve çalışanlarına, işbirliği yapılan kurum, kuruluşlara ve temsilcilerine teşekkür etti. Kuleyin, “Girişimcilerin ve KOBİ’lerin sürdürülebilir rekabet gücünü artırmak için çözüm ortaklarımızın ve paydaşlarımızın da katkısıyla etkinlik ve projelerimizi gerçekleştireceğiz” dedi. Kuleyin, yeni dönemde TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı’yı da TOSYÖV Yönetim Kurulu’na bizzat dahil ederek yeni bir güçbirliğine imza attıklarını ifade etti.

TOSYÖV Gaziantep Destekleme Derneği Başkanı Necati Bilici, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da KOBİ’lerin farklı bir gündemi olduğunu hatırlatarak, “Savaş bizi mahvetti” dedi ve KOSGEB’in KOBİ’lere destek olması gerektiğini vurguladı: “KOBİ’ler adına destek istiyorum. Suriye bitti, Irak ile biraz kapımız açık, o kapının kapanmaması lazım. KOBİ’lere reel yaşanmış sıkıntılarda da destek olmanızı rica ediyorum.”

TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Osman Arslan Tunçelli, KOBİ’lerin Sanayi 4.0’a hazır olmadığını belirterek, 2017 yılında yapılacak XIII. KOBİ Zirvesi’nde, KOBİ’lerin proje ve iş planı hazırlamada yaşadıkları sıkıntıları çözmeleri konusunda yol gösterilmesini önerdi.

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, TOSYÖV’ü ve KOBİ’leri çok önemsediğini söyledi. TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez’in konuşmasından TOSYÖV’ün bir vizyon ve çözüm kuruluşu olmak istediğini anladığını kaydeden Sanlı, yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi.

TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Celal Beysel, daha önce 5 yıl süreyle TÜRKONFED Başkanı olduğuna ve birçok etkinlikte finansman bulmada yaşadığı sıkıntılara değinerek, bu tür STK’larda başkanlık görevi yürütmenin zorluğunu vurguladı. Son 3 yıldır üstüste yapılan KOBİ Zirveleri’ne katıldığını aktaran Beysel, “XII. KOBİ Zirvesi’ne geldim, mükemmeldi” dedi. Başarılarından dolayı TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve ekibini kutlayan Beysel, kendisinin de AB projesi yapan bir KOBİ olduğunu, TOSYÖV’e ve TOSYÖV üyelerine AB projesi yapmak istemeleri halinde, kapısının açık olduğunu ve yardım edebileceğini duyurdu.

TOSYÖV Tüzel Mütevelli Heyet Üyesi ve Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, kendisinin de katıldığı XII. KOBİ Zirvesi’nden ve oturumlarından oldukça etkilendiğini belirterek, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez’i ve ekibini tebrik etti ve “Yalçın Sönmez kardeşim çok büyük bir başarıyla hizmet etti” dedi. Yalçın Sönmez başkanlığında TOSYÖV’ün başarılı işlere imza attığını vurgulayan Suver, yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek geleceğe bakmak gerektiğini sözlerine ekledi.



Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Ş. Nezih Kuleyin

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları: İbrahim Burkay , Nail Sanlı, İsmet Gergerli, Osman Deveci

Genel Sekreter: Mehmet Akif Temelli

Sayman Üye: Osman Samsunlu

Yönetim Kurulu Üyeleri: Yusuf Akça, Turan Özfurat, Ragıp Ruşen Kömürcü, Nasuh Ekinci



Denetim Kurulu:

Hilmi Develi, Yalçın Sönmez, Rahmi Aktepe