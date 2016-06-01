Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu hayata geçti

Avrupa Yatırım Fonu, Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip firmaları desteklemek amacıyla kurulan ‘Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu’ resmen hayata geçti. ‘Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu’ İstanbul Risk Sermayesi Girişimi’nin (iVCi) devamı niteliğinde Türkiye’nin yeni nesil fonların fonu olma niteliğini taşıyor. Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu; güçlü bir inovasyon odağına sahip şekilde sermaye fonlarını desteklerken erken dönem yatırımlara güç katmaya devam edecek. Fonun danışmanlığını ise Avrupa Yatırım Fonu yapacak.

İstanbul’da gerçekleşen Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu’nun tanıtım toplantısına; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Fonu Başkanı Pier Luigi Gilibert, Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürü Ali Arslan, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, TSKB Genel Müdürü Suat İnce’nin yanısıra finans, girişimcilik ve yatırım ekosisteminin önemli isimleri katıldı. Etkinlik kapsamında “Girişim sermayesi yatırımları Türk girişimciler için nasıl bir değer yaratıyor?” ve “Girişim sermayesi yatırımları için bölgesel bir merkez olarak İstanbul” başlıklı iki panel gerçekleştirildi.



ABD’nin girişimci ekosistemi Türkiye’de de oluşuyor

Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Fonların fonu bizim çok önem verdiğimiz, girişimcilik ekosistemini tamamlayıcı çok önemli bir unsurdur. Silikon Vadisi’nde, ABD'nin doğusunda girişimcilere ne sunuluyorsa nasıl bir ekosistem varsa biz de onu oluşturmak için yoğun çaba içinde olduk” dedi. Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesinin katmadeğer zincirinde arzu edilen noktada olmamak olduğunu aktaran Şimşek, şunları söyledi: “Yani Türkiye'deki üretim yapısına ve ihracat kompozisyonuna baktığımız zaman, maalesef ağırlıklı olarak yaklaşık 3'te 2’si düşük ve orta altı üretimden bahsediyoruz. Bu üretim ve ihracat yapısıyla yüksek gelir grubuna çıkmamız zor. En temel önceliklerimizden bir tanesi toplam üretimdeki kompozisyonda bilgi yoğun ve üretim yoğun bileşenini güçlendirmek. Ar-Ge teşviklerimiz var. Bunda hakikaten çok cömertiz. Önemli noktaya geldik. Ama tek başına yetmiyor. Bizim girişimcileri destekleyen fonlara ve girişimcilere destek vermemiz lazım. O nedenle buradayız. Avrupa Yatırım Fonu ile bu çok önemli bir birliktelik. Bu işin içinde Hazine, KOSGEB, TSKB ve birçok bileşen var.

Önemli olan durum şu; biz güçbirliğine gidiyoruz. Her birimiz bir miktar kaynak koyuyoruz. Şimdi 200 milyon euro ama 300 milyon euroya çıkarılabilir. Başlangıç olarak iyi. Hazine olarak biz bu konuya 500 milyon TL kaynak hazırladık. İnanıyoruz ki bu sürecin sonucunda girişim sermayesi fonları hacmi 2 milyar dolara varır. Dolayısıyla heyecanlı bir dönem başındayız.”

Hazine olarak bu fona 60 milyon euro kaynak koyduklarını belirten Şimşek, ''Bu çok önemli bir başlangıç. Ben inanıyorum ki burayla sınırlı kalmayacak. Bunlar ufak rakamlar. Başlangıçta inşallah 2 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaşırız. Daha sonra bu hızlı şekilde gelişir. Bizim hedefimiz çok basit. Hükümetimiz, 1’inci nesil reformları devreye soktu. 1’inci nesil reformlarla Türkiye alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna sıçrama yaptı. Bu önemliydi. Kritik bir sıçramadır. Şimdi 2’nci nesil reformlarla biz, Türkiye'yi yüksek gelir grubu ülkeler arasına sokmayı hedefliyoruz. Aslında bu çabaların amacı Türkiye'yi üst gelir grubuna çıkartmak. Bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Fonların fonu önemli bir konsept, çok önemli bir eşik. İnşallah ABD’de olan ekosistemi, Türkiye'de de gerçekleştiririz. Türkiye'de hızlı şekilde inovasyon odaklı, teknoloji odaklı yani gelecek vaat eden başlangıç aşamasındaki firmalara daha güçlü destek imkanı sunacağız” diye konuştu.



AYB 60 milyon euro destek verecek

Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu hakkında Avrupa Yatırım Fonu Başkanı Pier Luigi Gilibert, şunları söyledi: “Yeni nesil fonların fonu olarak nitelendirdiğimiz Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu’nu iVCİ’nin yıllardır sürdürdüğü başarılı faaliyetlerden kazandığımız deneyimlerden elde ettiğimiz güç ile hayata geçiriyoruz. Şunu belirtmeliyim ki Avrupa Yatırım Fonu olarak hayata geçecek bu fon ile Türkiye’deki orta ve küçük ölçekli işletmeleri, hayata geçirilecek yeni girişimleri desteklemek için hazırız ve oluşturulacak 200 milyon euroluk bu büyük fona yapacağımız 60 milyon euroluk destek ile Türkiye’deki işletmelere ilk yatırımlarımızı yapmayı dört gözle bekliyoruz.”

Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürü Ali Arslan ise “Türkiye girişim sermayesi bakımından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Gerek kişi başına düşen girişim sermayesi yatırımlarının diğer ülkelere nazaran çok düşük olması, gerek bu alanda rekabetçi bir ortamın sözkonusu olmaması Türkiye’yi cazip bir pazar haline getirmektedir” dedi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, İstanbul Risk Sermayesi Girişimi ile yaşanan olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak yakalanan başarı grafiğini daha yukarıya çekmeyi, Türkiye’de bir girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesi yönünde daha da gelişmiş araçlara imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Biçer, bundan sonraki aşamada aralarında yer almayı arzu eden tüm kuruluşlar ile işbirliğinden büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce ise “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çalışan bir banka olarak, ekonomik gelişme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, katmadeğer yaratan yenilikçi sektörlerin büyük payı olduğuna inanıyoruz. TSKB’nin yatırım bankacılığı alanındaki çok yönlü faaliyetleri çerçevesinde teknoloji ve büyüme odaklı firmaların sermaye ile desteklenmesi için gerçekleştirilen bu oluşumun içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.