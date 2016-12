Biz dünyadaki en geniş spektruma sahibiz, dünyanın en gelişmiş altyapısını kurduk. 1 Nisan’da 4.5G ile dünyanın en hızlı mobil interneti Turkcell’de olacak”sözleri damgasını vurdu.

Turkcell tarafından 8.’si düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi, 100 fikir önderi ile 7 binden fazla davetliyi Haliç Kongre Merkezi’nde biraraya getirdi. Bu yıl ana teması “4.5G ile geleceğin teknolojileri ve değişim” olan ve 50’yi aşkın eş zamanlı oturumun gerçekleştirildiği Zirve’de, dünyanın ilk kadın uzay turisti Anousheh Ansari hayallerinin peşinden nasıl koştuğunu anlattı, ünlü Ekonomist Richard Dobbs, liderlere “Bu değişim öyle böyle değişim değil. Zırhlarınızdan kurtulun” çağrısı yaptı, Brad Templeton, “Acımasız trafik sorunu akıllı otomobillerle çözülecek” dedi.

Birim başına data maliyetleri düşecek

Zirve, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz’ün açılış konuşmasıyla başladı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Gerçek Bağlantı” başlıklı sunumunda 1 Nisan için müjde verdi. Hizmete girecek 4.5G ile ilgili açıklamalarda bulunan Terzioğlu, “Buradan milyonlarca Turkcell abonesine sesleniyorum. 1 Nisan’dan itibaren mobil internet hızında, bir devrim yaşanacak. Dünyanın en hızlı 4.5G hizmetinden Turkcell müşterileri yararlanacak. Tabii ki hız artarken tüketicinin aklına gelen ilk konu kota oluyor. Bu konuda Turkcell’lilerin içi rahat olsun, müşterilerimiz için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Turkcell’liler kota kullanımından dolayı sürprizlerle karşılaşmayacak, ayrıca sunacağımız yeni tekliflerde data miktarında birim başı maliyetler düşecek” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük veri merkezi Turkcell’den: Gebze’de hizmete açılacak Türkiye’nin en büyük veri merkezinin 7 bin metrekarelik bölümünün Mayıs 2016’da tamamlanacağını aktaran Terzioğlu, böylece 2018 sonunda 30 bin metrekare kapalı alana ulaşılacağını söyledi. Terzioğlu, veri merkezinin tamamlanmasıyla yurtdışında veri saklama ihtiyacının ortadan kalkacağını belirtti.

Turkcell Müzik, BiP, Turkcell TV+ gibi Turkcell ürün ve servislerin data tüketmediğini vurgulayan Kaan Terzioğlu, BiP üzerinden ilk para transferini Teknoloji Zirvesi’nde gerçekleştirdi.

Terzioğlu, “BiP haberleşmenin yanısıra aynı zamanda dijital bankacılık platformu oldu. Yeni dönemde en iyi deneyim için en yenilikçi ürün ve servisleri müşterilerimize sunuyoruz. Goller Cepte, Turkcell Müzik, Akıllı Depo, Turkcell TV+ üstün özellikleriyle milyonlarca müşterimizin tercihi olmayı başarmış ürünlerimiz. Burada BiP’e özel bir parantez açmamız gerekiyor. Bugüne kadar 189 ülkede 6.7 milyon indirmeye ulaşan BiP; görüntülü konuşma, kendiliğinden silinen mesajlar, roaming teklifleri gibi ayrıcalıklı özellikleri zaten sunuyordu. BiP artık mobil para transferi, müşteri hizmetlerinde bir kanal ve platform olarak kullanılabilecek. Ayrıca sabit ve mobil her yöne aramalar BiP üzerinden gerçekleştirilebilecek” açıklamasını yaptı.

“Bilinen tüm ekonomik sistemler alt üst olacak”

Yurtiçi ve yurtdışından, iş ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri deneyimlerini paylaşırken yaratıcı ortamlarda birbiriyle fikir alışverişinde bulunarak gelecek döneme ışık tuttu. Zirve’nin dünyaca ünlü konuşmacıları arasında yeralan Ekonomist, Araştırmacı, McKinsey Global Institute Direktörü Richard Dobbs, “Bu Öyle Böyle Bir Değişim Değil!” başlıklı sunumunda, yönetici ve liderlerin, varsayımlarını ve içgüdülerini sıfırlaması, eski dünyaya ait zırhlarından kurtulması gerektiğine dikkat çekti. Dünyayı yeniden şekillendirecek “mahşerin 4 atlısı” olarak nitelendirdiği yeni güçleri anlatan Dobbs, gelişmekte olan pazarlar, ivmelenen teknoloji, yaşlanan dünya nüfusu ile gitgide artan veri, sermaye, ürün, insan akışının geleceğimizi belirleyeceğini ve bilinen tüm ekonomik sistemleri altüst edeceğini söyledi.

Çalışmaya ayırılan zamanın yüzde 20’si ulaşıma

Fütürist ve Mucit, Singularity Üniversitesi Bilişim ve Network’ler Başkanı Brad Templeton, “Hem Oto Hem Mobil” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Google’ın “Otonom Arabalar” yani sürücüsüz araçlar vizyonuna yön veren Templeton, ilerlemeyen trafikte acımasızca ilerleyen zamanı daha değerli kılmanın yolunu anlatırken katılımcıları gerçeklerle yüzleştirdi. Templeton “Acı gerçek şu ki çalışmaya ayırdığımız zamanın yaklaşık yüzde 20’sini ulaşıma harcıyoruz. Günlük yaşamımızda hiç de küçümsenmeyecek bir yer kaplayan bu zaman dilimini; görüntülü toplantılara, yüz yüze sohbetlere veya favori dizimize ayıracağımız günleri, sandığımızdan çok daha erken göreceğiz” dedi.

“Geleceğe dönüş filminin içindeyiz”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, “Dijital çağın tam ortasında yaşıyoruz. Benim kuşağımdaki ‘Geleceğe Dönüş’ filmindeki geleceğin içindeyiz” dedi. Sayan, film kapsamında kurgulanan vizyonun günümüzde kullanılır hale geldiğini söyledi: “İnternet ekonomisinin vardığı durum gözümüzün önünde. Dünyadaki ekonomik büyüme yüzde 3-4 iken bu sektör her yıl yüzde 30-40 oranında büyüyor. Önümüzdeki süreçte 4.5G ile mobil internet şu ankine göre en az 10 kat daha hızlı olacak. 5G'ye geçişle birlikte, 2020 yılında buna geçen ilk ülkelerden biri olmak istiyoruz. Böylelikle en az 100 kat daha hızlı internete sahip olunacak.”

Fuaye alanındaki uygulama stantlarında fiber hızında 4.5G: Zirve katılımcıları, 1 Nisan 2016 itibariyle geçilecek 4.5G teknolojisinin hemen öncesinde Turkcell farkıyla 4.5G’yi ilk kez test etme fırsatı elde etti. Zirveye gelenler Turkcell’in “akıllı” konseptiyle hazırladığı pek çok hizmet, ürün ve servisini de denedi. Akıllı Ev, Akıllı Okul, Akıllı Ofis, Akıllı Enerji, Araç Takip, Ekip Mobil, Turkcell Müzik, Turkcell TV+, Turkcell Dergilik, BiP, Tam Burada, SağlıkMetre, T60 gibi tüm ihtiyaçların karşılanabildiği ürün, servis ve hizmetleri yerinde ve 4.5G hızı ile incelemek mümkün oldu.

4.5G ile şirketler bambaşka olacak: Zirve sırasında 4.5G ile şirketlerin hayatının nasıl değişeceğini gösteren uygulama alanları ile pek çok işlemin çok kısa sürelerde ve çok düşük gecikme süreleri ile nasıl yapıldığı mobil cihazlarla anlatıldı. Nesnelerin İnterneti ile iş süreçlerinin nasıl dönüşeceği ve gelişeceği örneklerle gösterildi. Liman şeklinde düzenlenen alanda temsili konteynerler 4.5G hatlı tablet üzerinden çok hızlı bir şekilde yönetildi. Bir başka deneyim alanında ise 4.5G ile gerçek zamanlı enerji takibi M2M üzerinden anlatıldı.

‘Tam Burada’ ile robotunuz her an yanınızda: Katılımcılar, motosikletlerini, önemli eşyalarını veya evcil hayvanlarını bir uygulama üzerinden her an görebildikleri Turkcell Tam Burada servisini 4.5G farkıyla deneyimleyebildi. Ziyaretçiler ellerindeki 4.5G sim kartıyla çalışan tabletle robotu yönlendirerek uygulama üzerinden gittiği yer hakkında bilgilendi.