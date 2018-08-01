Türkmenistan “Büyük İpek Yolu Rallisi” arifesinde

Tarih Büyük İpek Yolu’nun kalbi olan Türkmenistan, bu sene Eylül ayında motor sporu alanında uluslararası bir spor yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un girişimiyle Büyük İpek Yolu’nun güzergahında yer alan Amul’dan başlayarak, ülkenin batısındaki Hazar Denizi kıyısındaki Avaza turizm bölgesine kadar uzanacak Amul-Hazar 2018 Uluslararası Ralli Yarışı gerçekleştirilecek. Bu konuda Türkmenistan’ı bilen birisi olarak Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver ile konuştuk.



KobiEfor: Türkmenistan hakkında öncelikle neler söylemek istersiniz?

Akkan Suver: Türkmenistan dünyada enerji ülkesi olarak bilinir. Elbette, doğalgazı ile enerji gücü ile tarım ürünleri ile Türkmenistan, Orta Asya’nın bir cazibe merkezidir. Ne var ki Türkmenistan son yıllarda turizm ve spor alanında da gerçekleştirdiği olağanüstü büyük yatırımlarla da dikkat çekmektedir. Avaza turistik tesisleri Orta Asya’nın gözbebeğidir.

Bu yıl Şubat ayında Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un öncülüğünde koşu ve bisiklet yarışlarıyla başlatılan kitlesel spor müsabakaları halihazırda ülke genelinde devam etmektedir. Bu yılın Eylül ayında ise Uluslararası Ralli Yarışı ile bu yarışmalara ayrı bir renk gelecektir. Bu arada Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov liderliğinde ülkede spor alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Ülkede spor altyapısının güçlendirilmesi için yapılan yatırımlar sonucunda spor okulları, stadyumlar, spor merkezleri, Olimpiyat Kompleksi, Avaza Spor Kompleksi gibi çok sayıda tesis inşa edildi.



KobiEfor: Siz Türkmenistan’a çeşitli zamanlarda, değişik alanlarda ziyaretler gerçekleştirdiniz. Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın son tertiplediği “Büyük İpekyolu Rallisi” hakkında neler söylemek istersiniz?

Akkan Suver: Orta Asya’nın parlayan yıldızı Türkmenistan coğrafik konumu itibariyle bölgenin önemli lojistik üssü ve ulaşım merkezine dönüşmektedir. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un liderliğinde ülke her alanda istikrarlı kalkınma hamleleriyle büyük hedeflere ulaşmaktadır.

Türkmenistan son yıllarda ekonomide kazandığı büyük kalkınmalar sonucunda birçok alanda özellikle spor alanında dev yatırımlara imza atmıştır. 2017 yılında Asya kıtasının önemli spor organizasyonu Savaş Sanatı Kapalı Salon 5. Asya Oyunları’na ev sahipliği yapan Türkmenistan, 5 milyar dolar üzerindeki yatırımları ile bölgenin dev Olimpiyat Kompleksi’ni inşa etti.

5. Asya Oyunları ve diğer dev spor organizasyonları sonucunda Türkmenistan’ın dünya spor arenasındaki saygınlığı ve itibarı her gün biraz daha artmaktadır. Bunun sonucunda Türkmenistan dev spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Öyle sanıyorum ki; Türkmenistan’da bu yıl ilk kez düzenlenecek "Amul-Hazar 2018 Uluslararası Oto Rallisi, Büyük İpek Yolu'nun mirasını dünyaya tanıtmayı amaçlamaktadır.



KobiEfor: Türkmenistan açısından tertiplenecek Büyük İpek Yolu Rallisi’nin önemi nedir?

Akkan Suver: Ciddi spor organizasyonlarını düzenleme kapasitesine sahip olan Türkmenistan için bu yarış ülke tanıtımı açısından da büyük önem taşımaktadır. Amul-Hazar 2018 Rallisi, “Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun kalbi” sloganı çerçevesinde düzenlenen eşsiz bir spor etkinliğidir. Sporcular ve takımlar, Büyük İpek Yolu’nun antik yolları boyunca devam eden yarış etapları kapsamında doğanın ve kadim tarihin eşsiz güzelliklerine tanıklık edecekler. Şu anda, bu yarışa hazırlık tüm hızıyla devam ediyor, yarış rotasını geliştirmek için çalışmalara devam ediliyor, uzun yıllara dayanan deneyime sahip uzmanlar, konuklar için kültürel etkinlikler hazırlıyor. Yarışın rotası, Karakum Çölü, ovalar, dağlık araziler ve Hazar Denizi’nin incisi olan Avaza’nın turizm bölgesi gibi Türkmenistan’ın unutulmaz doğal manzaralarını içerecektir.



KobiEfor: Söz konusu Ralli’nin, Türkmen Gölü, Gyzylgaya (Kızılkaya) gibi önemli turizm merkezlerinde geçeceği bilinmektedir. Sizce bu Ralli bir turizm şöleni olarak da nitelendirilebilir mi?

Akkan Suver: Ralli boyunca bir turizm şöleni yaşanacağı bir gerçektir. Darvaza (gaz krateri, 47 yıl boyunca sönmeyen ateş), Türkmen Gölü-çölün ortasında eşsiz bir gölet, Gyzylgaya (Kızılkaya) kasabasındaki kırmızı kumlar ve kayaların yanı sıra birçok eşsiz doğal manzaralara sahip park yerleri Ralli katılımcılarında Türkmenistan hakkında muhteşem bir izlenim bırakacaktır. Böylece, yarışa katılan ekipler, Türkmenistan’ın doğusundan batısına doğru yolculuk yapacaklar. Büyük İpek Yolu’nun tarihi rotasını tekrarlayacaklar ve antik ticaret kervanları gibi efsanevi Karakum Çölü’nün engebeli kısımlarını aşacaklar.

Zira Karakum Çölü bu projenin önemli bir parçasıdır. Çünkü Karakum Çölü, Sahara’dan sonra ikinci önemli çöllerden birisidir. Bu nedenle Sahara Çölü’nde yapılan dünyaca ünlü Dakar ralli sınıfına katılmak kapasitesine sahip olan bu proje için Karakum Çölü büyük bir önem taşımaktadır.