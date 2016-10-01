TÜRKONFED’den KOBİ’lere sosyal sorumluluk aşısı

TÜRKONFED, 2015 yılında ulusal çapta gerçekleştirdiği KSS projesi ile 350 KOBİ’ye ulaşmıştı.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), İstanbul’da, KOBİ’ler için yeni bir sosyal fayda yaratacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi’ni tanıttı. TÜRKONFED’in koordinasyonunda Avrupa Birliği (AB) ve T.C. AB Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen proje, AB-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından finanse ediliyor. Türkiye KSS Derneği ve MVO Hollanda’nın iştirakçi proje ortaklığında yürütülecek projenin tanıtım toplantısı açılışına T.C. AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu katıldı.

“KSS, sivil toplumla özel sektör ilişkisini güçlendirmektedir”

Toplantının açılışında konuşan AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Sivil Toplum Diyaloğu’nun Türkiye-AB ilişkilerinin ve AB Bakanlığı’nın temel ayaklarından biri olduğunu söyledi. Sivil toplum geleneğinin ve AB sürecinin doğru anlaşılmasının, AB ülkelerinin Türkiye’yi doğru anlaması için önemli gördüğünü belirten Özcan, “AB sürecinde muadil kuruluşlara STK işlerini de anlattık. Sivil Toplum Diyaloğu’nun dördüncü programı altında yer alan 400 projenin içinde ilk 80 proje arasına kalan TÜRKONFED’in KSS Projesi’ni başarıyla gerçekleştirmesinden dolayı tebrik ediyorum. Bakanlık olarak KSS projelerini sivil toplumla özel sektörün arasındaki ilişkinin güçlenmesi için önemli buluyoruz. Bu ilişki hem AB sürecinin hem de mali kaynakların kullanılmasının bir parçasıdır. Sektörel planlama doğrultusunda 200 milyon dolar STK’lar için harcanacaktır” dedi.

“KSS, gelecek ve sürdürülebilirlik için çok önemli”

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom da son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı Türkiye’ye desteklerini ilettiklerini belirterek, TÜRKONFED’e KSS projesi için yaptıklarından dolayı teşekkür etti: “KSS, gelecek ve sürdürülebilirlik için çok önemlidir. KSS, sadece hayır işi değildir; insanlık, gezegenimiz ve toplum için önemli bir kalkınma alanıdır. Hollanda’da KSS bir fenomen haline geldi ve şirketler bununla ilgili politikalar üretmeye başladı. TÜRKONFED’in KSS projeleri Anadolu’daki farkındalığı ve politikaları artırma yönünde önemli başarılar elde etti.

“KSS toplumsal kalkınmaya katkı sağlar”

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin toplumsal kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı: “Şirketlerin sadece kendisini değil, içinde bulunduğu toplumu geliştirmesi de önemlidir. Günümüz dünyasında, artık sadece kar odaklı büyüme stratejileri ile şirketlerin küresel rekabette öne çıkmaları mümkün değildir. Toplumu etkileyip, doğru şekilde dönüştürecek ve sosyal fayda yaratacak projeler geliştiren şirketler, yani KSS’yi bir kurum kültürü haline getiren KOBİ’ler öne çıkacaktır. . Bu nedenle KOBİ’lerimizin sosyal, çevresel, etik, insan hakları ve tüketici hakları gibi konuları günlük iş faaliyetleriyle entegre etmeleri de önemlidir. Bu projemizle de KOBİ’lerin var olan yardımseverlik duygularını kurumsal bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyoruz.”

Bugün iş dünyasında KSS kavramının “hayırseverlik” ile karıştırıldığını söyleyen Kadooğlu, KSS uygulamalarının, sivil toplumla birlikte yürütülen toplumsal kalkınma projeleri olduğunu ifade etti. Eğitimden sağlığa, aile içi şiddetten kadın haklarına kadar pek çok alanda toplumsal bilinci artırmanın sadece büyük şirketlerin değil, aynı zamanda KOBİ’lerinde sorumluluğu olduğunu hatırlatan Kadooğlu, KSS projelerinin toplumsal bilinci artırırken ekonomik kalkınmaya ve büyümeye de katkı sağladığını hatırlattı. Kadooğlu, KSS uygulamalarının daha katılımcı bir anlayışla yenilikçi iş modelleri geliştirilmesinin önünü açtığını, özellikle Y jenerasyonu olarak adlandırılan genç nüfusa, bu alanda kariyer yapma imkanı yarattığını kaydetti: “KSS bilincinin yaygınlaşması, hem şirketlere hem topluma hem de yarattığı yeni iş alanlarıyla genç nüfusun istihdamına önemli katkı sağmaktadır.”

KOBİ’ler için bugüne kadar ekonomik ve sosyal fayda yarattıklarına işaret eden Kadooğlu, 2015 yılında da Hollanda Büyükelçiliği Matra Fonu desteğiyle “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Girişimciler için Sosyal Sorumluluk Projesi”ni başlattıkları bilgisini paylaştı: “Malatya, Elazığ, Van, Erzurum, Kars, Ağrı, Mardin ve Diyarbakır gibi 8 ilde, 350’den fazla KOBİ’ye ulaşıp, şirketlerin KSS bilincini artırmaya dönük çalışmalar gerçekleştirdik. Proje sonunda KOBİ’lerimizde KSS bilincinin arttığını gözlemledik.”

“Hedefimiz 500 KOBİ’ye ulaşmaktır”: Kadooğlu, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Bakanlığı desteğiyle Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın finanse ettiği ‘KOBİ’ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ile hedeflerini açıkladı: “2015 yılında başlatılan projeye, uluslararası alanda yeni bir halka bugün eklenmektedir. Zirve’nin ardından Hatay, Trabzon, Kars, Kütahya, Tekirdağ ve Kayseri’de çalıştaylar gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek çalıştaylarda KSS alanındaki uzmanlar, her bölgedeki KOBİ temsilcileri ile biraraya gelip, uygulamalı eğitimler verecektir. Proje sonunda hedefimiz 500 KOBİ’ye ulaşmaktır. Toplumsal ortak fayda yaratacak bu projede öncelikli hedeflerimizden birisi de KOBİ’lerimizde zaten var olan yardımseverlik duygusunu, kurumsal sosyal sorumluluk bilincine çevirmektir.”

Özel sektör ve STK’lar KSS’yi tartıştı

KOBİ’lere kurumsal sosyal fayda yaratacak ve iş modellerinin yeniden şekillendirilmesine yardımcı olacak KSS Zirvesi, açılışın hemen ardından düzenlenen iki panelle devam etti. “Şirketler İçin Büyüme Yolunda Kurumsal Sosyal Sorumluluk” panelinin moderatörlüğünü TOFAŞ Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar yaptı, Rana Birden (Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü), Aysun Sayın (Boyner Grup Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Direktörü), Ural Aküzüm (Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi) ve Fatma Çelenk (Soyak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü) panelistler arasında yer aldı.

Öğleden sonra düzenlenen “Sivil Toplum Bakış Açısıyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk” panelinin moderatörlüğünü, Serdar Dinler (Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) yaptı, Duygu Yardımcı (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanı), Recep Bildik (Borsa İstanbul Özel Pazar Müdürü) ve Dr. Zehra Güngör (KAGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) panelistler arasındaydı. KSS Zirvesi soru-cevap bölümüyle sona erdi.