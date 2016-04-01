TÜSİAD: Politika, uygulama ve finansman
“Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümü Konferansı”na katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ne ürettiğinizden ziyade nasıl ürettiğini etkileyecek bir süreç olduğunu belirterek bu sürecin önündeki finansal engelleri kaldıracaklarını söyledi.
Toplu iğne dahi üretiyor olsanız, rekabet gücünüzü korumak için üretiminizi bu yeni perspektife uyarlamak zorundasınız. Zira yeni nesil teknolojiler, tedarikten satIış sonrası hizmetlere kadar üretimin her aşamasında, verimin ve kalitenin artmasını sağlayacak. Bu nedenle güçlü olduğumuz otomotiv, makine, kimya gibi sektörlerde kalıcı sıçrama yaptıracak hedeşer koymalıyız" diye konuştu.
"Sanayi 4.0'ın önündeki finansman engellerini kaldıracağız"
Katmadeğerin düşük fakat kitlesel üretim yapılan tekstil, mobilya gibi sektörlerde ise verimliliği artıracak dijitalleşmeye hızla uyum sağlanması gerektiğini aktaran Işık, Sanayi 4.0'ın, herhangi bir sektörde, işgücü, varlık yönetimi, kaynaklar, hizmetler, pazara giriş, inovasyon, kalite ve arz-talep döngülerinde muazzam katkılar oluşturacağını söyledi.
Bakan Işık, Hükümet ve Bakanlık olarak bütün bu dönüşümün işaret ettiği gerçeklerin farkında olduklarını belirterek, “Bu dönüşümü temel olarak üç katmanda inceliyoruz; politika, uygulama araçları ve finansman. Politika boyutunda ilk adımı, 29. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Toplantısı’nda, yani bilim ve teknoloji politikalarımıza ait en üst düzey karar alma merciinde, 'Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların Başlatılması' kararını alarak attık” diye konuştu. Üretim Reform Paketi’nde de akıllı üretim sistemleriyle ilgili bakanlığa görev verecek yasal altyapıyı oluşturmayı hedeşediklerini ifade eden Işık, uygulama araçları boyutunda ise hem KOBİ düzeyinde hem de büyük üreticiler için akıllı üretim sistemlerine geçişi sağlayacak gerekli mekanizmaları kuracaklarını kaydetti.
Işık, finansman boyutunda ise Horizon gibi uluslararası fon mekanizmalarıyla Kalkınma Bankası ve diğer finans aktörlerinin yapacağı işbirliğiyle gerektiğinde kamunun doğrudan desteğiyle Dördüncü Sanayi Devrimi’ne intibakın önündeki finansman engellerini kaldıracaklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Özellikle risk ve girişim sermayesi fonlarını çok daha etkin ve yaygın bir hale getireceğiz. Yeni nesil dijital teknolojilerde ülkemize ciddi bir ivme kazandırmak için çok ciddi bir gayret içindeyiz. Bu nedenle hangi eylemleri hangi sürede hayata geçireceğimizi içeren yol haritalarımızı dikkatle ve bir gelecek vizyonuyla hazırlıyoruz. Strateji belgelerini çok önemsiyoruz. Türkiye 2002 yılında üretimde düşük teknoloji seviyesindeydi. Yüksek teknolojili üretim çok ciddi Ar-Ge gerektiriyor. Bizim sanayideki anlayışımız yeni değişiyor. Ar-Ge'nin önemini büyük sanayi şirketlerimiz daha yeni kavramaya başladı. KOBİ'ler ya Ar-Ge yapsın ya da bu hizmeti satın alsın. İşletmeler ya tasarım yapsın ya da bunu satın alsın. Artık tasarımsız katmadeğeri yükseltmek çok mümkün değil. Ar-Ge'siz teknoloji düzeyini yükseltmek mümkün değil."
Başaran-Symes, “Yeniyol haritasına ihtiyaç var”
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Sanayi 4.0'ın iş yapış şekillerini değiştiren yönüne dikkati çekerek, "Sanayi 4.0 hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için farklı fırsatlar sunuyor. Gelişmiş ülkeler Sanayi 4.0'ın sunduğu otomasyon esnekliğiyle verimliliklerini artırmayı hedeşiyor. Bu şekilde sanayide azalan rekabet güçlerini yeniden kazanmayı öngörüyorlar. Yükselen ekonomiler ise Sanayi 4.0 ile daha yenilikçi ve katmadeğerli ürünler üreterek refah seviyelerini artırma fırsatlarını kovalıyorlar" diye konuştu.
“Sanayinin yeni çağı yanı başımızda evrilirken bizler neredeyiz?" sorusunu soran Başaran-Symes, "Hepimiz açıklanan verilerden biliyoruz ki Küresel Rekabetçilik Endeksi bize Türkiye'nin rekabet etme yeteneğini geliştiremediğ ini açıkça söylüyor" ifadelerini kullandı.
Üretim süreçlerinde yüksek teknoloji kullanımındaki zayışıklara dikkati çeken Başaran-Symes, şunları kaydetti: "İhracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı sadece yüzde 3.7. Oysa AB'de ileri teknoloji ürünlerin payı yüzde 15. Bizde üretimin yüzde 38'i düşük teknolojiyle gerçekleşiyor, girişimlerimizin yaklaşık yüzde 60'ı düşük teknolojiyle çalışıyor. Bu tespitlerin hemen ardından iki hedefi paylaşmak isterim. İlki, orta ve ileri teknoloji ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olmak ve ikincisi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afroavrasya'nın tasarım ve üretim üssü olmak. Bu ifadeler 2011 ve 2015'te yayınlanan sanayi stratejilerimizin vizyonlarını oluşturuyor. Bu perspektif son 5 yıldır aslında sanayi politikalarımızın merkezinde bulunuyor. Ancak buna rağmen maalesef yüksek teknolojili ürün üretimini artıramı yoruz, sadece konuşuyoruz. Demek ki yeni bir anlayış, yeni bir yol haritası olmalı…"
KOBİ'lerin iş yapış biçimlerini geliştirememeleri halinde gelecekte işsiz kalacağını aktaran Symes, eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Sanayi 4.0'ın öncülüğünü iş dünyasının yapacağını belirten Cansen Başaran Symes, nitelikli işgücüne talebin artacağını ifade etti.