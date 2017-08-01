Üretim Reform Paketi uygulamaya geçiyor, Sanayi siteleri taşınıyor

Uygulama kapsamındaki ilk etapta Afyonkarahisar, Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa ve Tokat’ta bulunan 11 sanayi sitesinin taşınması sağlanacak. Afyonkarahisar hariç sözkonusu sanayi sitelerinde de 6 bin 181 iş yeri, 40 bin çalışan bulunuyor. Özlü, arazi temininin 280 milyon lira, taşınma maliyetlerinin ise 2 milyar 200 milyon lira olacağını öngördü.



Türkiye'de aktif toplam 858 sanayi sitesi, bu sitelerde yaklaşık 212 bin 141 işyeri ve 1 milyon 63 bin çalışan yer alıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son bir yıldaki çalışmaları sonucunda, sanayi sitelerindeki sanayicilerin daha geniş işyerlerinde üretim yapabilmeleri amacıyla bu işyerlerinin şehrin dışında makul mesafedeki geniş alanlara taşınması öngörülüyor. Faruk Özlü, “Taşınması planlanan toplam 135 sanayi sitesinde 63 bin 467 işyeri var. Bunların tahmini taşınma maliyeti de 20 milyar lira" bilgisini verdi. Özlü, öncelikli tarafların mülk sahipleri olduğunu, bu anlamda taşınması öngörülen sanayi sitelerinin altyapı, üstyapı ve arsa edinim maliyetleri dahil olmak üzere bütün maliyetlerini kredilendireceklerini söyledi. Bu zamana kadar 858 sanayi sitesinden 470'inin Bakanlık tarafından kredilendirildiğine işaret eden Özlü, kredilendirilen 94 bin 565 işyerinde 473 bin kişinin çalıştığını, 2017 fiyatlarıyla bu sanayi sitelerine bu zamana kadar verilen desteğin 5 milyar 447 milyon olarak hesaplandığını dile getirdi. Sanayi sitelerinin taşınmasını sadece fiziki bir taşınma olarak görülmemesini isteyen Özlü, “Taşınma aynı zamanda teknolojik bir dönüşümü de içerecek. Yeni sanayi sitelerinde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesini isteyeceğiz. Yağmur sularının toplanıp sulamada kullanılmasını talep edeceğiz. Siteler 300 metrekare büyüklükte üretim yapılabilir yerler olacak” diye konuştu.





Endüstri Bölgeleri’nin ilki Trabzon’a



Faruk Özlü, Türkiye’nin 5 ayrı bölgesinde kurulacak endüstri bölgelerini Trabzon’dan başlayarak hayata geçireceklerini duyurdu. Trabzon dışında; Ceyhan, Kuzey Ege’de Çandarlı, Batı Karadeniz’de Filyos ve Karasu’da endüstri bölgesi kurulması planlanıyor.





5 ilde teknik kolej kurulacak

