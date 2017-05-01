XIII. KOBİ Zirvesi 25 Mayıs'ta İstanbul'da: “Endüstriyel Dönüşümle Geleceğin KOBİ’leri”

Biz de TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin ile XIII. KOBİ Zirvesi hakkında konuştuk. Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı başarıyı yakalaması için KOBİ’lere sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının çizildiği KOBİ Zirveleri’nin XIII.’si; geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, İstanbul CVK Park Bosphorus Otel’de, 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak XIII. KOBİ Zirvesi’nin, “Endüstriyel Dönüşümle, Geleceğin KOBİ’leri” ana teması ile DenizBank ana sponsorluğunda, Hacettepe Teknokent ve KobiEfor çözüm ortaklığında düzenleneceğini anlatıyor. Bu ana tema çerçevesinde bir gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda “Geleceğin KOBİ’lerinin Dijital Dönüşümü”, “Geleceğin KOBİ’lerinin Fırsat ve Tehditleri”, “Geleceğin KOBİ’lerine Destek ve Finansman Olanakları”, “Geleceğin KOBİ’lerinin Ekosistemi” değerlendirilecek.

Nezih Kuleyin, XIII. KOBİ Zirvesi’nin ana temasının “Endüstriyel Dönüşümle, Geleceğin KOBİ’leri” olarak belirlenmesinin nedenini şöyle açıklıyor: “Dünya bilişim teknolojilerinin gelişimi ile yeni bir sıçramanın eşiğine geldi. Birçok yazar ve bilim adamı bunu bir devrim olarak tanımlıyor. Önce ‘Nesnelerin İnterneti’ olgusu toplumsal yaşama hızla girmeye başladı. Bu teknoloji ile birlikte makinelerin ve araçların insan müdahalesi olmadan birbiri ile iletişime geçmeleri ve işlevlerini yine insan müdahalesi olmadan yerine getirmeleri olgusu ile karşı karşıya kaldık.

Bu durum üretimde son bir aşamayı, insansız üretim ve sıfır hata ile üretim olgusunu gündeme getirdi. Yeni bir kavram doğdu Endüstri 4.0. Ama bu kavramın en önemli aktörü yüksek teknoloji ile çalışan büyük şirketler olurken diğer taraftan bu şirketlere üretim yapan KOBİ’lerin de hızlı bir biçimde dönüşmesi gereği doğdu. Çünkü ana üretici, tedarik sağlayıcısının da sıfır hata ile üretim yapmasını talep etmeye başladı. Verimlilik artışı en önemli faktör haline geldi. Biz, XIII. KOBİ Zirvesi’ni bu durumun KOBİ’ler açısından doğurduğu sorun ve çözüm önerilerini ele alacağımız kapsamlı bir zirve olarak görüyoruz.”

Nezih Kuleyin XIII. KOBİ Zirvesi’nde bu dönüşümün teknik boyutlarını ele almak istediklerini dile getiriyor. Kuleyin Zirve’de yapılacak oturumlarda ele alınacak konular hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “Bilişim teknolojisi ile meydana gelen bu değişimler hangi türden komplikasyonlara sebep olmaktadır? Bu komplikasyonlara karşı üretilmiş çözüm önerileri nelerdir? Demo fabrikalar kurarak sorunları daha kolay çözme yolu var mıdır? Bu sorunları çözen şirketlerin bilgileri çözemeyenlere nasıl aktarılacaktır? ‘Geleceğin KOBİ’lerinin Dijital Dönüşümü’ adını verdiğimiz başlık altında tüm bu konuları ayrıntılı olarak ele alacağız.

‘Geleceğin KOBİ’lerinin Fırsat ve Tehditleri’ adını verdiğimiz oturumda ise meydana gelen bu dönüşümün KOBİ’ler açısından yaratacağı fırsatları ve tehditleri ele alacağız. Dönüşümün yaratacağı rekabet üstünlüğü ve verimlilik artışının sağlayacağı fırsatları ama geç kalınma durumunda ortaya çıkacak olan tehditleri ayrı ayrı irdeleyeceğiz.

Tabii tüm bu değişikliklerin finansmanının da ayrı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Sadece zor durumda olan kuruluşa maddi destek yönteminin ileri teknoloji ile dönüşüm sağlayacak KOBİ’lere destek biçimine dönüşüp dönüşmeyeceği konusu ayrı bir oturum olarak ele alınacak. ‘Geleceğin KOBİ’lerine Destek ve Finansman Olanakları’ başlığıyla yapılması gerekenler tartışılacaktır.

Bir de çok önemli, başka bir konuda ‘Geleceğin KOBi’lerinin Ekositemi’olarak ele alacağımız konular demeti. Geleceğin KOBİ’lerinin yaratacağı ekosistemin ortaya çıkarma olasılığı olan yeni durumu ele alacağız. Verimlilik, insan kaynakları ve teknolojik altyapıyı bu oturumda ayrıntılı bir biçimde tartışmayı hedefliyoruz.”

TOSYÖV; girişimcinin gücü: TOSYÖV’ün KOBİ’lerin, serbest meslek mensupları ile yöneticilerin gönüllü katılımlarıyla oluşmuş bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten Nezih Kuleyin, Vakfın ana amacının Türkiye ekonomisini olumlu bir biçimde etkileyecek olan sivil toplum davranışını topluma yaymak olduğunu söylüyor. TOSYÖV’ün kurulduğu 1989’dan itibaren ekonominin en dinamik gücünün girişimciler olduğunu belirlediğine ve girişimciliğin toplumda yerleşmesi için yoğun bir çaba harcadığına değinen Kuleyin, “Önce tüm topluma girişimcilik fikrini yaymak için kendi kurumsal dergisini çıkartmış ve bu dergiye GİRİŞİM adını vermiş ve girişim sözcüğünün markalaşmasını sağlamıştır” diyor.

Nezih Kuleyin, TOSYÖV’ün KOBİ’lerin ekonomi içerisindeki güçlendirilmelerinin ülke ekonomisinin gelişmesine çok yüksek oranda bir etki yaratacağını benimsediğini ve önce KOBİ’lerin kurumsal anlamda bir kamu kuruluşu tarafından sahip çıkılması gereğini vurguladığını sonra da KOSGEB’in kuruluş çalışmalarına etkin destek vererek bizzat içerisinde yer aldığını anlatıyor.

Ülke ekonomisinin yüzde 99.8’ini meydana getiren KOBİ’lerin finansman kaynaklarından çok düşük bir pay aldığına da değinen Nezih Kuleyin, “Bunun nedenini KOBİ’lerin teminat yaratma sıkıntısından kaynaklandığını belirleyen TOSYÖV, bu sıkıntının ortadan kaldırılması amacıyla köklü bir çözüm çalışması içerisine girerek KOBİ’lere kefalet verecek bir kurumsal yapı olan Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF A.Ş.) kurulması için girişimleri başlatmış ve kuruluşunda yer almıştır” diye konuşuyor. TOSYÖV’ün girişimciliğin ülke çapında yaygınlaşması için olağanüstü bir çaba gösterdiğini ifade eden Nezih Kuleyin, Vakfın bu konudaki çalışmaları hakkında şu bilgileri veriyor:

“KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri: Çok sayıda ilde kendi olanaklarımızla KOSGEB desteklerinden yararlanma olanaklarını katılımcılara sağlayan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimlere katılanlar KOSGEB desteklerinden yararlanma hakkına sahip oluyorlar.

KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları Toplantıları: Ülkemizin her bölgesinde KOBİ’lerin finansmana erişimi ve teşvikler konusunda bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılara konuşmacı olmak üzere KGF, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK ile birlikte bu yıl bizim etkinliklerimizin Ana Sponsoru olan DenizBank da katılıyor.

Herkes İçin Kütüphane Projesi kapsamında Kadınların Gelişimi Eğitimleri: Kadınların ekonomiye katılımına ve ekonomide etkin rol almasına özel bir önem veriyoruz. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan Herkes İçin Kütüphane Projesi kapsamına ‘Kadınların Gelişimi’ ile ilgili hem girişimcilik hem de arabuluculuk eğitimleri düzenledik; bu eğitimleri Eskişehir, Ankara, İzmir ve Muğla’da gerçekleştirdik.

Endüstri 4.0 Paydaşlar Toplantısı: Temel amaçlarımızdan birisi olan KOBİ’lerin bugün Sanayi 4.0 olarak anılan büyük dönüşüme hazırlanması olgusuna özel bir önem veriyoruz bu bağlamda tüm paydaşların katıldığı Endüstri 4.0 Paydaşlar Toplantısı’nı Ankara’da başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşların bir araya gelmesi ile düzenledik. Amacımız KOBİ’lerimizi geleceğe hazırlamak. Bu bağlamda her yıl düzenlediğimiz KOBİ Zirvesi’nin ana temasını ‘Endüstriyel Dönüşümle, Geleceğin KOBİ’leri’ olarak belirledik.”