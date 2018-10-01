‘YANINDAYIZ’ hareketi başladı

Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kadınların yanında yer alan erkekler, bir adım daha atarak bu desteği kurumsallaştırdı. Türkiye’de ilk kez, erkekler tarafından toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için bir dernek kuruldu. Üyelerinin çoğunluğunu erkeklerin teşkil ettiği YANINDAYIZ Derneği’nin kurucuları arasında iş insanları, gazeteci ve sanatçılar da yer aldı. Evrensel insan hakları çerçevesinde Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan YANINDAYIZ Derneği, Türkiye’de tam eşitlik sağlanması amacıyla erkeklerle, erkekleri hedef alan çalışmalar yaparak, toplumsal cinsiyet eşitliğindeki dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. Kurucuları arasında 41 erkek bulunan ‘YANINDAYIZ Derneği’nin kurucu başkanlığını toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu Nur Ger yaptı.

YANINDAYIZ Derneği’nin Kurucu Üyeleri arasında; Agah Uğur, Ahmet Dördüncü, Ahmet Ümit, Arda Batu, Ata Selçuk, Bekir Ağırdır, Bernard Arkas, Burhan Karaçam, Bülent Gürcan, Cevdet Mercan, Cüneyt Yavuz, Doç.Dr. Can Ger, Dr. Alper Hasanoğlu, Dr. Bahadır Kaleağası, Dr. Bülent Atuk, Dr. Erkan Tozluyurt, Dr. Güven Sak, Ferhat Boratav, Gökhan Öğüt, Gönenç Gürkaynak, Görgün Taner, Hakan Güldağ, Laki Vingas, Mehmet Nane, Mert Fırat, Murat Yeşildere, Murat Yetkin, Necati Özkan, Okan Yılmazer, Prof.Dr. Bülent Bayraktar, Sami Kariyo, Selçuk Pehlivanoğlu, Sinan Altun, Soli Özel, Şükrü Ünlütürk, Tamer Saka, Tolga Egemen, Uğur Gürses, Yekta Kopan, Yetik Kadri Mert bulunuyor.

Dernek bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmış, öncü kadınlardan oluşan bir danışma kurulu da mevcut. YANINDAYIZ Danışma Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Canan Güllü, Emel Armutçu, Fatma Çiğdem Aydın, Leyla Navaro, Meral Tamer, Müjgan Suver, Nazan Moroğlu, Sanem Oktar, Şule Yüksel, Tijen Mergen, Ümit Boyner.

YANINDAYIZ Derneği Başkanı Nur Ger, Türkiye’deki kadınların yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde yalnız bırakılmaktan şikayet ettiklerini belirterek, “Bu durum artık değişiyor. Artık cinsiyet eşitliği için ayağa kalkan, sesini yükselten, ‘Yanındayız’ diyen erkekler olacak. Üyelerimiz kadına ve çocuğa yönelik şiddet tamamen ortadan kalkana kadar seslerini yükseltecek” dedi. Ger, Türkiye’de kadın işgücü katılım oranının yüzde 28’lerden, OECD ortalaması olan yüzde 63’e çıkarılması durumunda milli gelirin ortalama yüzde 20 artacağını söyledi.

YANINDAYIZ Danışma Kurulu Üyesi, Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, “Kadın dernekleri yıllardır tek kanatlarıyla uçmaya çalışıyor. Erkeklerin de taşın altına eline koymasıyla artık daha güçlüyüz, daha umutluyuz” dedi.