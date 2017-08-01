Yeni atanan Süryani Katolik Patrik Vekili’ni Marmara Grubu Vakfı ziyaret etti

Dr. Akkan Suver, Yalçın Sönmez, Cafer Okray,

(E) Amiral Yüksel Önel, Ercüment Güvercin’den oluşan

Marmara Grubu Vakfı Heyeti de yeni Patrik Vekili Monsenyör Orhan Çanlı’yı Süryani Katolik Patrikhanesi’ndeki makamında ziyaret ederek, kutladı.





Süryani Katolik Patrik Vekili Monsenyör Yusuf Sağ’ın kendi arzusuyla Patrik Vekilliği’nden yaş haddi dolayısıyla ayrılması üzerine, Süryani Patrikliği tarafından Patrik Vekilliği’ne atanan Monsenyör Orhan Çanlı’yı Marmara Grubu Vakfı; Genel Başkan Dr. Akkan Suver, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Kobi Efor Sahibi Yalçın Sönmez, Cafer Okray, (E) Amiral Yüksel Önel ve Avukat Ercüment Güvercin’den oluşan bir heyetle makamında ziyaret etti. Süryani Katolik Patrikhanesi’nde gerçekleşen ziyarette, Patrik Eski Vekili Monsenyör Yusuf Sağ da hazır bulundu.

Kabul esnasında bir konuşma yapan Dr. Akkan Suver; “Monsenyör Yusuf Sağ ile Marmara Grubu Vakfı geride bıraktığımız yirmi yıl içinde birlikte başarılı ve o nispette verimli çalışmalara imza atmıştır. Barış adına, insanlık adına yapılan çalışmalarda Monsenyör Yusuf Sağ, ırk, din, milliyet farkı gözetmeksizin insani değerleri ve insan merkezli çalışmaları esas almış bir din adamıdır. Bizler kendileriyle birlikte, geride bıraktığımız yirmi yıl içinde Sevgi ve Barış İftarları ile başlayan çalışmalarımıza Kültürlerarası Diyalog etkinliklerimizle devam etmiş, daha sonra da Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde birlikte tertiplediğimiz çalıştaylarla dinlerin barışa verdikleri yüksek önemi gündeme getirmiştik. Bu çalışmalarımızın sonucunda da 2016 yılında Monsenyör Yusuf Sağ, Marmara Grubu Vakfı Onur Madalyası ile şereflendirilmiştir. Kendilerine yüksek huzurlarınızda şahsım ve arkadaşlarım adına önce teşekkürlerimizi sonra da bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve esenlik dileklerimizi sunarken Monsenyör Orhan Çanlı Zatı Ali’nizi de tebrik ediyor, aynı işbirliğimizin devamını temenni ediyor, başarı dileklerimizi sunuyorum” diye konuştu.



Dr. Akkan Suver ve arkadaşlarıyla birlikte sergilenen çalışmaların mükemmeliyetini vurgulayan Monsenyör Yusuf Sağ, heyete teşekkürlerini sundu, bundan sonra da beraber olmanın önemi ve gerekliliği üzerinde durarak Monsenyör Orhan Çanlı’nın da aynı şevk ve heyecanla görevini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.



Monsenyör Orhan Çanlı da gösterilen teveccühe teşekkür etti ve Monsenyör Yusuf Sağ’ın hizmetlerinin unutulmaz olduğunu dolayısıyla kendisinin de aynı yolda yürüyeceğinden emin olunmasının bilinmesini istedi.