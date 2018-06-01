Yeni İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı, Kocaeli’de yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Yeni İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı, Kocaeli’de, Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İlçe Kaymakamları, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, ‘Organize Sanayi Bölgeleri’nin Yönetim Kurulu Başkanları, sanayiciler ve işadamları katıldı.



“Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’ndan 80’i Kocaeli’de faaliyet gösteriyor”



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “İş dünyamız Kocaeli ve Türkiye için önem arz eden bir konumda çalışmalarını büyük bir hızla yürütüyor. Kocaeli’de toplamda 14 Organize Sanayi Bölgesi var ve bunlarda da 106 bini aşan kişi istihdam edilmektedir. ‘Organize Sanayi Bölgeleri’mizin (OSB’ler) dışında özellikle Kocaeli’de küçük sanayi siteleri de yaygın bir şekilde hizmetlerini sürdürmektedir. ‘Küçük Sanayi Siteleri’nde toplamda 19 binden fazla kişi istihdam edilmektedir. Sanayide enerji tüketilmesi, sanayinin vurgulanması bakımından da önem arz etmektedir. Türkiye’de tüketilen enerjinin yüzde 5‘i Kocaeli’de tüketilmektedir ve sanayi kuruluşlarında tüketilen enerjinin yüzde 10’u yine yalnızca ilimizde tüketilmektedir” diye konuştu.

Vali Aksoy, ilin sanayi ve yatırım profiline ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Kocaeli’de kapasite raporlu sanayi yatırımlarında 2068 yerli, 237 yabancı olmak üzere 2305 sanayi yatırımı söz konusudur. Belirli sektörlerde ağırlıklı olarak çalışmalar sürdürülmektedir. Otomotiv ana ve yan sanayi, makine imalat, demir çelik, kimya, plastik ve kauçuk, elektronik ve metal sektörleri ön plana çıkmaktadır. Bunlar gibi pek çok alanda ilimizde önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı listeye göre ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 80’i Kocaeli’de faaliyet gösteriyor. İlk bin ihracatçıya baktığımızda da 62 firmanın ilimizde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Koaceli üniversiteleri ile önemli bir şehir. Ayrıca TÜBİTAK ve birçok Araştırma Enstitüsü de ilimizde faaliyetlerine devam ediyor. İlimizde 5 teknoloji geliştirme bölgemiz var. Bunlar da toplam 356 firmada 3300 kişi ile çalışmalarını sürdürüyor.”



“Kocaeli; Ar-Ge ve tasarım konusunda da Türkiye’de en önde gelen illerin başında geliyor”



Vali Aksoy, Kocaeli’nin Ar-Ge ve tasarım potansiyelinden de söz etti: “Bugün itibariyle ilimiz genelinde 104 Ar-Ge merkezi, 10 tasarım merkezimiz bulunuyor. Kocaeli; Ar-Ge ve tasarım konusunda da Türkiye’de en önde gelen illerin başında geliyor. Böylesine ekonomik hareketliliği olan bir ilin Türkiye ekonomisine katkıları da oldukça fazla. 2017 yılında ihracatımız 23.9 milyar TL, ithalatımız ise 43.036 milyar TL’dir. Bu Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüzde 12’sinin Kocaeli Gümrükleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini gösteriyor. Kocaeli aynı zamanda bir liman kenti. İzmit Körfezimiz’de 35 tane limanımız var ve bu limanlarımızda elleçlenen yük itibariyle baktığımızda geçtiğimiz yıl 73.2 milyon ton yük elleçlenmiş durumda. Kocaeli bu sanayi ve ticari faaliyetleri dışında özellikle Türkiye’de vergi gelirleri anlamında da İstanbul’dan sonra 2. sırada yer alıyor. 74 milyar TL vergi tahakkukunun 69.4’ü tahsilatı yapılmıştır.”

Vali Aksoy, Kocaeli’nin istihdam verilerini de paylaştı: “Kocaeli nüfusumuz 1 milyon 883 bin 270’dir. Kocaeli’de Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre işveren sayımız 47 bin 870, sigortalı olarak şu an itibariyle ilimizde 587 bin 421 kişi bulunuyor. İlimizde Bağkur’lu olarak çalışan 43 bin 760 ve Emekli Sandığı’na bağlı olarak da 58 bin 359 kişi bulunuyor. İlimizde toplam 689 bin 549 kişi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanlarımızın il nüfusuna oranı ise yüzde 36.61’dir. İlimizde toplam 275 bin 395 emeklimiz bulunuyor. Geçen yıl Mart ayında Kocaeli’de aktif sigortalı olarak 554 bin 490 kişi bulunuyordu. 2018 yılı Mart ayı itibari ile bu sayı 587 bin 421 kişiye yükselmiştir. Bu yükselişle ilimiz Türkiye’de 6. sırada yer alıyor.”

Vali Aksoy, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’un iş dünyası ile yürüttüğü önemli çalışmalara da değindi: “Özellikle İŞKUR’un yürüttüğü İşbaşı Eğitim, dezavantajlı gruplara Mesleki Eğitim, Girişimcilik Eğitimi gibi birçok alanda insanlarımızın yatırım yapmaları ve kendi işlerini kurmalarına katkı sağlayacak faaliyetler sürdürüyor. Geçen yıl 1. İstihdam Seferberliği başlatılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın katılımıyla Ankara’da 2. İstihdam Şurası gerçekleştirildi. Bu şurada yeni bazı talepler dile getirilmişti. Bu taleplerde yasallaşarak uygulamaya geçme noktasında kararlar alındı.”

Toplantıyı hem bir bilgilendirme toplantısı olarak, hem de sanayicilerin, iş dünyasının sorunlarını dinleme amacıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Vali Aksoy, “İstihdam paketinin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Davetimize icabet edip katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Koordinatörü Hüseyin Ünsal’ın gerçekleştirdiği sunumdan sonra Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş konuştu. Ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, katılımcıların sorunlarını dinledi.