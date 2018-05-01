Yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, ilk uluslararası ziyaretini Türkiye’ye yaptı



Ülke şehircilik ve mimari açısından emsalsiz bir kalkınma ve güzelleşme içindedir. Bakü, Kafkaslar’ın adeta Paris’i haline gelmiş, buna karşılık Nahçıvan, Gence, Gedebey, Şeki şehircilik açısından örnek eserlerin yer aldığı modernite ile tarihin iç içe geçtiği yağlı boya bir tabloya dönüşmüş bulunmaktadır.

Gene Azerbaycan, geride kalan zaman dilimi içinde Kafkaslar’ın örnek barış ve istikrar ülkesi olarak temayüz etmişse bunda en önemli pay İlham Aliyev’indir. Zira Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, takip ettiği gerçekçi dış siyaset ile komşuları Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti ile iyi ilişkilerini sürdürürken Azerbaycan’ı Avrupa Birliği’nde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde saygın ve kabul görür uluslararası bir saygınlığa ulaştırmış bulunmaktadır. Bu; İlham Aliyev’in istikrarlı çizgisinin eseridir.



Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’le başlayan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev döneminde inanılmaz boyutlara ulaşmış bulunmaktadır.



Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile başlayan, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile devam eden ve SOCAR ile TANAP’ın oluşumuyla meydana gelen dev yatırımlar ve bu dev yatırımların oluşturduğu yüksek karizma iki ülkenin inanılmaz ekonomik büyümesine ve de birlikteliğine yol açmaktadır.



Dün Azerbaycan ile Türkiye arasında mevcut olan yüksek alaka, bugün doruk noktasındaysa bu Karadeniz’in iki yakasında var olan ortak inancın eseridir.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in seçilmesiyle de istikrarın önemi kendiliğinden ortaya çıkmış bulunmaktadır. Zira istikrarın ilk somut örneğini bu yıl açılması öngörülen TANAP Projesi’nin yüksek değeri ile göreceğiz. TANAP Projesi ile Azerbaycan, Orta Asya’nın olduğu kadar Balkanlar ve Avrupa için de enerji güvenliğini sağlayacaktır.



Gene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in seçilmesiyle Azerbaycan ile Türkiye arasında mevcut bulunan ve 10 milyar doların üzerine çıkan karşılıklı yatırımların artması da gündeme gelecektir. Bu da güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan’ın oluşmasını dolayısıyla bölgenin istikrar ve güven teminatının devamını temin edecektir.



Öte yandan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki inanç birlikteliği, Kafkasya askeri stratejik dengelerinde de yeni bir oluşum sağlayabilir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin son dönemde gösterdiği muharip başarılar ve Türkiye savunma sanayinin atılımları ile birlikte değerlendirildiğinde yeni bir bölgesel güç de kendiliğinden oluşabilecektir.



İstikrarın Azerbaycan’a bir diğer önemli katkısı da turizm alanında olacaktır. Barış ülkesi Azerbaycan’a giden turist sayısı her gün biraz daha artmaktadır. Umuyorum ki bu yıl turizmde Azerbaycan altın bir yıl yakalayacaktır.



Hâsılı, İlham Aliyev’in yeniden seçilmesiyle Kafkaslar’da istikrarın ve geleceğin teminatı olan Azerbaycan, bir fırsatlar ülkesi olarak coğrafyamızın örnek ülkesi olmaya adaydır.



İlham Aliyev seçimi kazandıktan sonra ilk uluslararası ziyaretini Türkiye’ye yapmıştır. Artık bir anane haline gelen bu ziyaret ile İlham Aliyev’in ortaya koyduğu imaj; Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde var olan birlik ve beraberlik ruhunun yüksek bir göstergesi olduğu kadar Kafkaslar’ın barış ve istikrarına muhteşem bir örnektir.



Bu örnek teminatın ışığında Azerbaycan’ı ve İlham Aliyev’i kutluyoruz.