Türk yapı sektörü, 2016’da yüzde 5 büyüyecek

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) öncülüğünde Antalya’da düzenlenen ve moderatörlüğünü T.C. eski Kültür ve Turizm Bakanı Tınaz Titiz’in yaptığı, sektörün sorunlarını çözebilecek soruların üretildiği ‘Türk Yapı Malzemeleri ve İnşaat Sektörü Gelişim Çalıştayı’nda biraraya geldi. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştayda sektör tüm detaylarıyla değerlendirildi. ;



‘Türk Yapı Malzemeleri ve İnşaat Sektörü Gelişim Çalıştayı’nı değerlendiren Yapı Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, geçtiğimiz yıl 19 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk yapı sektörünün 2016 yılında ihracatını yüzde 5 oranında arttırmayı hedeflediğini söyledi. Türk yapı sektörünün dünyanın en büyük 9. ihracatçısı olduğunun altını çizen Serdar Urfalılar, şunları söyledi: “Sektörümüz yıllardır cari açık vermiyor. Yurtdışı projeler 2015 yılında yavaşladı, bunun çerçevesinde Suriye’de ve Rusya’da yaşanan sorunlar bu bölgelerdeki ihracatı etkiledi. Buna rağmen kötü olmayan bir yıl geçirdik. Birçok Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmamız da bu ülkelerde projelerini devam ettirmeye çalışıyor. Sektörümüz dış şoklara karşı daha az kırılgan, emtia ithalatçısı olarak dünya karşısında daha güçlü durabilmeliyiz.”



Serdar Urfalılar, çevre ülkelerle ihracatta yaşanan krizi Afrika ve Latin Amerika pazarıyla aşacaklarını söyledi. Yapı Komitesi olarak bu yıl ki ihracat pazarları listesinde Afrika’nın da yeraldığına değinen Urfalılar, “Komite olarak bu yıl Afrika çıkartmamızı tamamlamak ve sonrasında Latin Amerika’ya açılmak istiyoruz. Latin Amerika yapı sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerden, bizde bu ülkelerde kalitemizle fark yaratmak istiyoruz” diye konuştu.



Dünyada payımız yüzde 1





Sektörün daha geniş kapsamlı işler yapabilmesi için ortak hareket etmenin önemine değinen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz ise “Sektör olarak uluslararası ihaleler alabilmek için ortak hareket etmemiz şart” dedi. Rıdvan Mertöz, “Biz sektörün yönünü dünyada ki pazar payına çevirmeliyiz. Bunun da yolu ortak hareket etmekten geçiyor. Biz şu an dünyadan Yapı Komitesi olarak yüzde 1’lik bir pay alıyoruz bunu ortak hareket ederek yüzde 3’lere çektiğimizde hepimizin pastadan alacağı pay büyüyecek” diye konuştu.



Koç Yapı, büyüme öngörüyor





Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşme yolundaki ilk adımlarını atan Koç Yapı A.Ş., ödenmiş sermaye taahhüdünü 20.000.000 TL’ye yükseltti. Koç Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. Cenk Koç, “2016 yılı konut sektöründe fiyatların, tüm emtiaların üzerinde yüzde 20 ekstra gelir getireceği muhteşem bir yıl olacak. Türkiye’ye ciddi bir göç ve Arap sermayesi akışı sözkonusu. Bu yabancı yatırımcıların en güvenilir adresi kuşkusuz ki gayrimenkul ve gayrimenkul emtialarıdır. Koç Yapı A.Ş. olarak GYO hedefimizle finansal yapımızdaki global partner banka ortaklarımızla yabancı sermayeye mal satmakla birlikte tahvil ihraç ederek yatırım sermayelerini şirketimize çekmeyi, kısa vadede değil, orta ve uzun vadede güvenilir, açık, şeffaf yapımızla büyümeyi öngörüyorum” diye konuştu.



BatıMahal Villaları’nın kira amortisi 15 yıl





Villa yaşamından beklenen tüm özellikleri müşteri beklentileri doğrultusunda hayata geçiren Yalçınlar Group'un özel projesi BatıMahal, geniş ölçeklerde tasarlanmış yaşam alanları ve mimari tarzıyla gerçek anlamda malikane konforu yaşatıyor.



Yalçınlar Group, BatıMahal projesinde 1. sınıf konfora ve lükse sahip olan BatıMahal villalarını uygun satış değeri ile sunuyor. BatıMahal villaları, amorti süresinin kısalığı ile alıcısına büyük avantaj sağlıyor. Büyükçekmece Göl Vadisi'nde ki yatırım, dolar bazında 15 yılda kendini amorti ediyor.



Saklıvadi Konakları satışa çıkıyor





Saklıhan İnşaat’ın Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği üçüncü projesi Saklıvadi Konakları, 295 konut ve 29 ticari üniteden oluşuyor. Saklıvadi Konakları’ndan ev almak isteyenler, firmanın kendi bünyesinde uyguladığı ‘Yarısı peşin, kalanı vade farksız 48 taksit’ ile konut sahibi olabiliyor. Kredi seçeneği kapsamında, anlaşmalı bankalardan da kredi kullanılabiliniyor. Toplamda; 18800 metrekarelik inşaat alanında yükselen Saklı Vadi Konakları’nda 2+1,3+1,4+1 ve 5+2,6+2 dubleks olmak üzere beş farklı daire tipi yeralıyor. Zemin+7 katlı ve 9 blok olarak konumlandırılan projedeki daireler, 120 metrekare ile 350 metrekare arasında değişiyor. Proje; sosyal tesis, fitness, squash, açık ve kapalı yüzme havuzları, saunalar, Türk hamamları, spor alanları, çocuk oyun alanları, mağazaları, kafeteryaları ve kapalı otoparkı ile beklentilere cevap verecek.



Nurol Tower’dan ayrıcalıklı yaşam





Nurol GYO’nun şehrin merkezi Mecidiyeköy’de geliştirdiği Nurol Tower, ev ve ofis hizmetleriyle lüks bir rezidansın konforunu tek bir çatı altında buluşturarak, hem ayrıcalıklı bir yaşam, hem de çok kazançlı bir yatırım fırsatı sağlıyor. 70 metrekareden 3000 metrekareye kadar farklı ihtiyaçlara uygun ofis seçeneklerinin yeraldığı Nurol Tower’ın zirve katları ve baza bölümünde yeralan tam kat ofisler, hemen teslim avantajıyla sunuluyor.