Türkiye Müteahhitler Birliği: “Gidişatı belirsiz toparlanma”

Analizde, “Sektörel değerlendirme bakımından, üretim yöntemiyle oluşturulan GSYH verilerine göre, 2017 yılının ilk çeyreğinde inşaat sektöründe büyüme yüzde 3.7 ile genel ekonomik büyümenin ve beklentilerin altında kalmıştır” tespiti yer aldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), inşaat sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen 2017 yılı 2. çeyrek ekonomik ve sektörel analizini yayımladı. “Gidişatı belirsiz toparlanma” başlıklı Temmuz 2017 analizinde, ‘küresel gelişmeler paralelinde, Türkiye ekonomisinde bir yandan önemli iyileşmeler görülmekte, bir yandan kırılganlıklar devam etmektedir’ denildi.

Yurtdışı müteahhitlik sektörünün, genel konjonktürden ve özellikle ana pazarlardaki gelişmelerden en ağır etkilenen sektörlerden birisi olduğu hatırlatılan analizde, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde 2017 yılının ilk yarısında, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla göreli iyileşme sağlandığı kaydedildi. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılının ilk yarısında yurtdışında 2.8 milyar dolar değerinde 45 yeni proje, 2017 yılının ilk yarısında ise 5.1 milyar dolar tutarında 63 yeni proje üstlenildiği açıklandı. Analizde, “Sektörel değerlendirme bakımından, üretim yöntemiyle oluşturulan GSYH verilerine göre, 2017 yılının ilk çeyreğinde inşaat sektöründe büyüme yüzde 3.7 ile genel ekonomik büyümenin ve beklentilerin altında kalmıştır” tespiti yer aldı.



Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

Körfezdeki istikrarsızlık sektörü etkiler: Toplam pazar büyüklüğünün yüzde 35'ini oluşturan Libya, Irak ve Rusya Federasyonu'nda yaşanan gelişmelerden kaynaklanan daralma ortadayken Körfez bölgesinden kaynaklanacak potansiyel kayıpların sektör açısından çok daha olumsuz bir etki yaratabileceği değerlendirilmektedir.

Yeni reformist bir ekonomi programı hızla hayata geçirilmeli: İnşaat sektörü dışında genel anlamda da özel sektör yatırımlarının büyümeye katkısının oldukça sınırlı olduğu mevcut ortamda, küresel piyasa akımlarından reel bir büyüme ivmesi yaratmanın tek yolunun, yeni bir reformist ekonomi programının hızla hayata geçirilmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi olduğu dile getirilmektedir.

Yatırım ortamı iyileştirilmeli: Kısa vadeli sermaye hareketleri dışında, uzun vadeli doğrudan yatırımı arttıracak, bir başka deyişle üretim, ihracat, istihdam açısından da ekonomiyi destekleyecek bir ortamın sağlanması adına, yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiği dile getirilmektedir.

117 ülke, 9 bin proje, 344 milyar dolar: Türk müteahhitlik firmalarınca 1972’den 2017 ilk yarıyıl sonuna kadar 117 ülkede üstlenilen 8 bin 996 projenin toplam bedeli 344 milyar dolara ulaşmıştır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin başladığı tarihten bu yana üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 ülke Rusya (yüzde 19.7), Türkmenistan (yüzde 13.6), Libya (yüzde 8.4), Irak (yüzde 7.2) ve Kazakistan (yüzde 6.4) olmuştur.



Çocuklu ailelerin tercihi Aden Ballıkpınarı

25.000 metrekarelik yeşil alanıyla çocukların özgürce doğa içinde oynamasına olanak tanıyan Aden Ballıkpınarı, ebeveynlerin çocuklarıyla beraber keyif alacakları oyun alanlarını da tasarımına yansıtıyor. Aden; Ankara’daki Mogan Gölü ve Eymir Gölü ile Beynam ormanları tarafından çevreleniyor. Yatay yaşam konseptini müstakil yaşam ayrıcalığına dönüştüren ve Dalgıç GY ve Lejant ortaklığıyla hayat bulan Aden, 2+1’den 5+1’e kadar geniş seçeneklerle sunulan villalardan oluşuyor. 39.000 metrekare üzerine inşa edilen 6 farklı tipte 46 konuttan oluşan 2. etap ise 2017 yaz aylarında sahipleriyle buluşmaya başladı.



Anadolu Yakası’nda Gökorman

Sinpaş GYO’nun Anadolu Yakası’ndaki en yeni projelerinden Gökorman Şile yolu üzerinde, Çekmeköy Ormanı’nın yanı başında yükseliyor. 1+1 daireden 4+1 daire tipine toplam 420 konuttan oluşan Gökorman’da evsahibi olanlar yeşilin doğayla uyumuna tanıklık ediyor. Dış cephesinde yer alan ağaç ve bitki gruplarıyla oksijen üretecek olan Gökorman’la Anadolu Yakası nefes alacak.



Antplato’da kiralamalar devam ediyor

Ant Yapı’nın teslimleri devam eden ofis projesi Antplato’da hayat başladı. Basın Ekspres yolu üzerinde, toplam 35.000 metrekare inşaat alanında konumlanan Antplato; 10.000 m2 modern giydirme cam cephesi ile kesintisiz manzaraya ve aydınlık iç mekanlara sahip. Bunun yanında ofis binasının teknolojik altyapısını rezidans konforuyla buluşturuyor. Proje, 25 kattan ve 180 modüler birimden oluşuyor. Bu birimler, kişisel tercihlere göre ister ofis ister “home office” olarak modüler ve esnek kat planlaması sayesinde 1032 m2‘ye kadar genişletilebiliyor.



Business İstanbul’da firmalara kiralamalar başladı

Business İstanbul’da kiralamalar başladı. Business İstanbul ofisleri, 70 metrekareden 1.320 metrekareye kadar değişen alternatiflerde kiraya sunuluyor. Altı bloktan oluşan Business İstanbul’da biri yangın amaçlı olmak üzere 9 asansör bulunuyor. 5 katlı otoparka sahip olan Business İstanbul, yalnızca ofis çalışanlarına değil, firmaları ziyarete gelenler için de kolaylık sağlanıyor. GBCI tarafından çevreci faktörler, ekonomik kullanım ve sağlıklı yaşam koşulları kriterleri doğrultusunda verilen Leed Platinium sertifikasına sahip olan Business İstanbul, bina kullanım maliyetlerini de önemli ölçüde düşürüyor ve yüzde 24 enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sayede firmalar çok daha düşük aidat ödeme imkanına sahip oluyor. Business İstanbul’un işletme yönetmeliğine göre firmaların ödemesi gereken aidat metrekare başına 2 dolar.